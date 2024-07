Culcatul mai devreme în fiecare seară și asigurarea unui somn adecvat ne pot aduce beneficii semnificative. În același timp, adoptarea unor obiceiuri de somn sănătoase poate să aibă un impact însemnat asupra calității vieții, contribuind la o stare generală de bine și la o funcționare optimă pe timpul zilei.

Beneficiile de a merge la culcare mai devreme

Astăzi, obținerea unui somn sănătos reprezintă o provocare majoră pentru unii oameni deoarece nopțile nedormite distrug calitatea somnului. Cel mai evident beneficiu pe care îl poți avea dacă te culci devreme este acela că vei dormi mai mult. Când ziua ta de lucru începe devreme, dacă te vei culca între orele 21:00 și 22:00, vei putea să fii sigur că vei ajunge la cele opt ore de somn pe noapte recomandate de medici. Un somn de noapte sănătos va avea un impact pozitiv asupra sănătății tale fizică și emoțional.

Acest lucru îi poate ajuta pe oameni să îmbătrânească bine, să se simtă mai energici și să prevină afecțiunile cronice. De asemenea, dacă te culci mai devreme poți obține un somn de mai bună calitate. Organismul se adaptează la un ciclu natural de somn bazat pe soare și pe ceasul nostru corporal intern. Din acest motiv, unii experți susțin că somnul cel mai profund are loc între orele 22:00 și 2:00.

Mai mult decât atât, mulți nu știu că un somn adecvat ajută la menținerea și la controlul greutății corporale și, totodată, contribuie la resetarea metabolismului și reglează glicemia. În plus, somnul îmbunătățește memoria și capacitatea de a învăța și este crucial pentru sistemul imunitar. Nu în ultimul rând, obiceiurile de somn sănătoase și consecvente reduc riscul de a dezvolta boli precum diabet, boli de inimă, cancer și alte boli cronice grave precum Alzheimer, aflăm de la specialiștii de la YesMD.

Ce să faci pentru un somn sănătos

Omul își petrece, în medie, o treime din viață dormind. Pentru că riscurile pe care le implică o poziție inadecvată în timpul somnului sunt majore, ajungând până la afecțiuni grave ale gâtului și ale coloaonei vertebrale, ar trebui să nu fim dezinteresați de acest subiect.

Totodată, dacă s-a întâmplat să nu te simți odihnit când te trezești dimineața, ar trebui să încerci să-ți îmbunătățești calitatea somnului, sănătatea și starea de spirit prin adoptarea unor măsuri de igienă a somnului. Pentru asta este recomandat să eviți excesul de cofeină, să practici exerciții fizice regulate sau să-ți planifici un anumit ritual de seară, de relaxare.

De asemenea, se recomandă să eviți contactul cu ecranele dispozitivelor inteligente cu cel puțin o oră înainte de a merge la culcare pentru a te putea pregăti corespunzător pentru somnul de noapte. În aceste condiții, felul în care dormi sau, mai bine spus, poziția pe care o ai în timpul somnului contează mai mult decât ți-ai putea închipui, asta pentru că, dacă vei întâmpina probleme de somn, sănătatea îți va putea fi afectată.

Trebuie să știi că nu este necesar să îți schimbi poziția de somn dacă nu simți nevoia, dar dacă ai anumite afecțiuni sau dureri ar trebui să faci acest lucru, chiar și doar pentru câteva nopți. În plus, somnul nesatisfăcător poate deveni cronic, ceea ce duce la lipsa unei odihne corespunzătoare. Dacă ai probleme cu somnul, încearcă să te culci și să te trezești la ore similare în fiecare zi, relatează site-ul Health Line.

Experții spun că necesitatea de somn variază în funcție de vârstă și de individ. În general, adulții au nevoie între 7 și 9 ore de somn pe noapte, în timp ce copiii și adolescenții trebuie să doarmă noaptea mai mult, între 8 și 10 ore deoarece corpul și creierul lor sunt în plină dezvoltare.

De ce să te culci devreme în fiecare seară

Vei fi mai puțin stresat

O oră în plus de somn îți va oferi cea mai bună stare de spirit. În cadrul unui sondaj efectuat pe un eșantion de peste 700 de respondenți cu vârste cuprinse între 17 și 79 de ani, citat de site-ul The Healthy, persoanele matinale au declarat că se simt mai fericiți și mai sănătoși decât colegii lor nocturni.

Cercetătorii spun că atunci când nu dormi cele 7-9 ore recomandate, epuizarea poate crea efecte negative asupra creierului, inclusiv depresie, anxietate și alte tulburări de dispoziție. Să fii mai fericit și să-ți limitezi stresul ar putea fi la fel de simplu cu a dormi o oră în plus în fiecare noapte. În acest fel îți aliniezi ceasul biologic cu ritmul său natural.

Ești mai puțin irascibil

După o noapte nedormită te vei putea simți mai iritabil, mai irascibil și mai vulnerabil la stres, ceea ce poate pune presiune pe persoanele dragi ție. Cercetările confirmă faptul că putem deveni cu toții mai morocănoși când nu dormim.

Spre exemplu, un studiu realizat la Universitatea din Pennsylvania a relevat faptul că subiecții care au dormit doar 4-5 ore pe noapte timp de o săptămână s-au simțit mai stresați, mai furioși, mai triști și mai epuizați din punct de vedere mental. Când subiecții și-au reluat tiparele normale de somn, aceștia au raportat o îmbunătățire semnificativă a dispoziției lor.

Nu dormi suficient, nu te urci la volan

Știm cu toții că este contraindicat să consumi băuturi alcoolile și să te urci la volan, însă la fel de periculos poate fi și condusul în stare de somnolență. Să conduci atunci când mintea îți este încețoșată și obosită îți poate altera comportamentul la volan, făcându-te să devii nerăbdător, stresat și chiar să conduci cu o viteză mai mare decât ai face-o în mod normal după opt ore de somn.

Un sondaj realizat de National Sleep Foundation a arătat că 60% dintre șoferii adulți – adică aproximativ 168 de milioane de persoane – au declarat că au condus mașina în timp ce se simțeau somnoroși și că mai mult de o treime – 103 milioane de persoane – au adormit la volan. De aceea, o oră în plus de somn noaptea este crucială mai ales dacă a doua zi trebuie să conduci.

Vei arăta mai bine

Chiar și cea mai bună rutină de îngrijire a pielii de dimineață nu poate ascunde complet cearcănele care apar după o noapte nedormită. Un alt studiu a arătat că, atunci când participanții au vizualizat imagini ale unor persoane nedormite, acestea au fost mai puțin atrăgătoare, mai puțin sănătoase, mai puțin abordabile și mai triste comparativ cu persoanele odihnite. Pe de altă parte, o oră de somn adecvat poate să adauge o strălucire proaspătă tenului tău.

De asemenea, o oră în plus de somn adecvat ar putea face minuni pentru antrenamentul tău. Oamenii de știință din Brazilia au descoperit că lipsa de somn poate provoca pierdere de masă musculară și sporește riscul apariției leziunilor deoarece organismul nu are impulsul de care are nevoie pentru a se recupera după exerciții fizice.

Ești mai productiv la serviciu

Culcatul mai târziu îți poate distruge ziua de lucru, în timp ce concentrarea, memoria și raționamentul logic scad când ești obosit, împiedicându-te să dai tot ce ai mai bun la serviciu. Un alt studiu a scos la iveală faptul că subiecții au performat cu 30% mai bine la rezolvarea unui puzzle după ce s-au trezit dintr-un somn profund decât după un somn ușor.

Cercetările au demonstrat că somnul este esențial pentru a-i ajuta pe oameni să rezolve probleme complexe. Practic, decalarea orei de culcare și cu doar o oră ți-ar putea oferi un avantaj și te poate face să ai mai mult succes la locul de muncă.

Controlezi mai ușor greutatea corporală

Într-un studiu publicat în revista Sleep și preluat de The Healthy, cercetătorii au constatat că adulții care se culcă târziu iau în greutate mai mult comparativ cu cei care se culcă mai devreme. Altfel spus, cu cât vei dormi mai puțin, cu atât este mai probabil să devii supraponderal sau obez. Explicația este aceea că, atunci când nu dormi suficient în mod regulat, ai mai puțină energie pentru a face mișcare sau pentru a face alegeri alimentare sănătoase.

De asemenea, cu cât vei sta treaz mai târziu, cu atât vei mânca mai mult. Un creier somnoros are mai multe șanse să poftească la gustări grase și bogate în calorii la ore târzii din noapte, iar vinovat de asta este un hormon de reglare a apetitului, denumit leptină. În schimb, dacă te culci mai devreme, eviți o beție nocturnă și vei consuma mai puține calorii pe zi.

Te vei îmbolnăvi mai rar

Dacă vei dormi mai mult, sistemul tău imunitar va deveni mai puțin vulnerabil la viruși și la bacterii. Pe măsură ce adormi, sistemul tău imunitar eliberează proteine numite citokine, care te pot proteja de infecții. În schimb, dacă nu dormi, corpul tău nu primește impulsul de care are nevoie pentru a lupta împotriva bolilor. Pe de altă parte, dormitul prea mult poate avea și efecte negative asupra sănătății.

Ai putea trăi mai mult

Să dormi mai mult îți poate adăuga ani de viață prin reducerea riscului de a suferi de o serie de boli cronice. Adulții care obișnuiesc să doarmă mai puțin de 6 ore și jumătate pe noapte sunt mai predispuși la diabet de tip 2, boli de inimă și hipertensiune. Chiar și cu o dietă sănătoasă și mers regulat la sală, o oră de culcare mai devreme poate fi un mare plus pentru longevitate. Un somn bun nu este singura modalitate susținută de știință prin care ai putea trăi până la 100 de ani.

Ai mai puține coșmaruri

Culcă-te mai devreme și vei scăpa de coșmaruri. Un studiu din 2010 a constatat că dacă stai treaz până noaptea târziu crește probabilitatea subiecților de a avea coșmaruri, în special femeile. Cercetătorii explică acest lucru prin faptul că culcatul târziu și dormitul mult perturbă ritmul circadian natural al organismului, perturbând ciclul de somn și provocând mai multe vise.

Îți stimulezi memoria

În 2007, cercetătorii au descoperit că pierderea somnului slăbește memoria pe termen lung, precum și abilitățile decizionale. Deoarece somnul permite creierului să se recupereze după o zi, statul treaz până târziu perturbă somnul REM și afectează mecanismul creierului de stocare a memoriei. Dormind mai mult îți vei îmbunătăți memoria.

Foto: Shutterstock.com

