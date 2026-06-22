Un somn odihnitor și profund este esențial pentru sănătatea fizică și mentală. Cu toate acestea, mulți oameni comit greșeli în timpul nopții, alegând să doarmă îmbrăcați în pijamale groase sau haine de noapte.

Experții în somn recomandă o metodă mai simplă și benefică: somnul fără haine.

Dormitul fără îmbrăcăminte nu doar simplifică rutina zilnică, ci aduce numeroase beneficii pentru sănătate și bunăstare.

Fără grija hainelor de dormit

Fără grija hainelor pentru dormit, nu mai este nevoie de spațiu suplimentar în dulap sau de cheltuieli pe textile de casă.

Totuși, experții avertizează că, în acest caz, lenjeria de pat ar trebui spălată mai des pentru a menține igiena corespunzătoare.

În plus, lipsa hainelor de casă reduce riscul de a petrece serile într-o stare de relaxare pasivă pe canapea, stimulând astfel o activitate fizică mai mare înainte de culcare.

Dormitul fără haine poate contribui și la o stare de libertate psihologică. „Pentru mulți, această practică aduce o senzație de eliberare mentală și de confort, oferind o oportunitate de a se bucura de momentul prezent”, subliniază specialiștii.

Pentru cei care sunt într-o relație sau căsătorie, somnul fără îmbrăcăminte poate întări legătura emoțională și fizică dintre parteneri.

Experții în psihologie explică: „Atunci când partenerii dorm dezbrăcați în același pat, contactul direct piele pe piele stimulează producția de oxitocină, hormonul atașamentului și al tandreței. Acest lucru îmbunătățește semnificativ relațiile emoționale și intime”.

Sănătatea pielii și confortul fizic

Un alt beneficiu important este protecția împotriva afecțiunilor pielii. Pe parcursul zilei, corpul este acoperit de haine, iar pielea are nevoie de aer pentru a se regenera.

Somnul fără haine permite zonelor intime și axilelor să respire, reducând riscul de iritații și infecții fungice, adesea cauzate de mediul cald și umed creat de materialele textile, explică medicii dermatologi.

Reducerea stresului

Dormitul fără haine contribuie la reglarea temperaturii corpului, ceea ce poate avea un impact major asupra nivelului de cortizol, cunoscut drept hormonul stresului.

Specialiștii în somnologie afirmă: „În lipsa hainelor, corpul își reglează temperatura în mod natural, menținând-o la un nivel optim pentru un metabolism sănătos și pentru intrarea în fazele profunde ale somnului. Rezultatul? Dimineața vă veți simți mai energici și mai liniștiți”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...CUNOSCUTĂ! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care tabăra Bolojan și l-ar dori premier
Viva.ro
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...CUNOSCUTĂ! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care tabăra Bolojan și l-ar dori premier
Ce s-a aflat acum despre Anca Veștea, soția premierului desemnat Adrian Veștea. Detalii neștiute din trecutul cuplului ies la iveală
Unica.ro
Ce s-a aflat acum despre Anca Veștea, soția premierului desemnat Adrian Veștea. Detalii neștiute din trecutul cuplului ies la iveală
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
Elle.ro
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
gsp
Apariție incendiară! Cea mai frumoasă fotbalistă din România a făcut senzație pe plajă
GSP.RO
Apariție incendiară! Cea mai frumoasă fotbalistă din România a făcut senzație pe plajă
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
GSP.RO
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
Parteneri
Azi, 21 iunie, sărbătoare uriașă în România, mulți nu știam! Mare sfânt, azi, milioane de români și românce îi poartă numele superb. La mulți ani!
Libertateapentrufemei.ro
Azi, 21 iunie, sărbătoare uriașă în România, mulți nu știam! Mare sfânt, azi, milioane de români și românce îi poartă numele superb. La mulți ani!
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Avantaje.ro
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Cum arată vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Cum arată vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Știri România

Pentru un nou început. Relansarea României prin puterea democrației
Opinii 06:55
Pentru un nou început. Relansarea României prin puterea democrației
Congresul Extraordinar al PNL s-a încheiat: 1769 de liberali au votat pentru Ilie Bolojan și echipa sa / Puciștii din jurul lui Veștea, somați să demisioneze
LiveText
Politică 21 iun.
Congresul Extraordinar al PNL s-a încheiat: 1769 de liberali au votat pentru Ilie Bolojan și echipa sa / Puciștii din jurul lui Veștea, somați să demisioneze
Parteneri
Un veteran rus rămas fără piciorare în războiul din Ucraina a ataca cu un cuțit polițiștii care făceau razii pe străzi
Adevarul.ro
Un veteran rus rămas fără piciorare în războiul din Ucraina a ataca cu un cuțit polițiștii care făceau razii pe străzi
Un român, pe locul 2 în istoria Cupei Mondiale! Care e capitolul la care legenda din Generația de Aur depășește nume uriașe din istoria fotbalului
Fanatik.ro
Un român, pe locul 2 în istoria Cupei Mondiale! Care e capitolul la care legenda din Generația de Aur depășește nume uriașe din istoria fotbalului
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Elle.ro
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger
Viva.ro
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger

Monden

Ilinca Vandici, în costum de baie la bordul unei ambarcațiuni. Apariția care i-a surprins pe internauți
Stiri Mondene 21 iun.
Ilinca Vandici, în costum de baie la bordul unei ambarcațiuni. Apariția care i-a surprins pe internauți
Andreea Marin și Violeta au atras privirile tuturor la un eveniment monden. Ce ținute au ales mama și fiica
Stiri Mondene 21 iun.
Andreea Marin și Violeta au atras privirile tuturor la un eveniment monden. Ce ținute au ales mama și fiica
Parteneri
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
TVMania.ro
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
Ţepe pe piaţa maşinilor second-hand. Ce trebuie să verifici înainte să cumperi un autoturism
ObservatorNews.ro
Ţepe pe piaţa maşinilor second-hand. Ce trebuie să verifici înainte să cumperi un autoturism
WOW! O recunoști pe legendara actriță? E acum în România! La 71 de ani sfidează timpul și spune: „Nu las bătrânețea să intre în mine!”.
Libertateapentrufemei.ro
WOW! O recunoști pe legendara actriță? E acum în România! La 71 de ani sfidează timpul și spune: „Nu las bătrânețea să intre în mine!”.
Parteneri
Gafă sinistră: prezentatoarea a anunțat decesul tatălui lui Lionel Messi, apoi a fost dată afară de postul TV
GSP.ro
Gafă sinistră: prezentatoarea a anunțat decesul tatălui lui Lionel Messi, apoi a fost dată afară de postul TV
NU era oxigen! Ce era obiectul verde din mâna lui Ismael Kone după accidentarea horror
GSP.ro
NU era oxigen! Ce era obiectul verde din mâna lui Ismael Kone după accidentarea horror
Parteneri
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
Mediafax.ro
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Wowbiz.ro
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Promo
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
Advertorial
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Advertorial
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Parteneri
Răzvan Lucescu a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre tatăl său! Nu poate trece nici acum peste pierderea suferită: „E greu de acceptat”
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre tatăl său! Nu poate trece nici acum peste pierderea suferită: „E greu de acceptat”
Boala de care suferă, de fapt, Cheloo. Afecțiunea nu poate fi vindecată. Detaliul incredibil care s-a aflat despre rapper după scandalul cu poliția👇
Redactia.ro
Boala de care suferă, de fapt, Cheloo. Afecțiunea nu poate fi vindecată. Detaliul incredibil care s-a aflat despre rapper după scandalul cu poliția👇
În timp ce mașina se prăbușea în râpa din Transfăgărășan, șoferița era... Vezi mai mult
KanalD.ro
În timp ce mașina se prăbușea în râpa din Transfăgărășan, șoferița era... Vezi mai mult

Politic

Congresul Extraordinar al PNL s-a încheiat: 1769 de liberali au votat pentru Ilie Bolojan și echipa sa / Puciștii din jurul lui Veștea, somați să demisioneze
LiveText
Politică 21 iun.
Congresul Extraordinar al PNL s-a încheiat: 1769 de liberali au votat pentru Ilie Bolojan și echipa sa / Puciștii din jurul lui Veștea, somați să demisioneze
Premierul desemnat Adrian Veștea a depus la Parlament lista cu membrii guvernului. Nume supriză pe listă / PSD forțează un vot fulger pentru învestitură
Politică 21 iun.
Premierul desemnat Adrian Veștea a depus la Parlament lista cu membrii guvernului. Nume supriză pe listă / PSD forțează un vot fulger pentru învestitură
Parteneri
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
ZiaruldeIasi.ro
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
Un român este omul momentului la CM 2026! Îl antrenează pe portarul care a făcut minuni în Iran – Belgia
Fanatik.ro
Un român este omul momentului la CM 2026! Îl antrenează pe portarul care a făcut minuni în Iran – Belgia
Român trimis 15 ani într-un „gulag” rusesc. Este acuzat că a spionat pentru Ucraina
Spotmedia.ro
Român trimis 15 ani într-un „gulag” rusesc. Este acuzat că a spionat pentru Ucraina