Un somn odihnitor și profund este esențial pentru sănătatea fizică și mentală. Cu toate acestea, mulți oameni comit greșeli în timpul nopții, alegând să doarmă îmbrăcați în pijamale groase sau haine de noapte.

Experții în somn recomandă o metodă mai simplă și benefică: somnul fără haine.

Dormitul fără îmbrăcăminte nu doar simplifică rutina zilnică, ci aduce numeroase beneficii pentru sănătate și bunăstare.

Fără grija hainelor de dormit

Fără grija hainelor pentru dormit, nu mai este nevoie de spațiu suplimentar în dulap sau de cheltuieli pe textile de casă.

Totuși, experții avertizează că, în acest caz, lenjeria de pat ar trebui spălată mai des pentru a menține igiena corespunzătoare.

În plus, lipsa hainelor de casă reduce riscul de a petrece serile într-o stare de relaxare pasivă pe canapea, stimulând astfel o activitate fizică mai mare înainte de culcare.

Dormitul fără haine poate contribui și la o stare de libertate psihologică. „Pentru mulți, această practică aduce o senzație de eliberare mentală și de confort, oferind o oportunitate de a se bucura de momentul prezent”, subliniază specialiștii.

Pentru cei care sunt într-o relație sau căsătorie, somnul fără îmbrăcăminte poate întări legătura emoțională și fizică dintre parteneri.

Experții în psihologie explică: „Atunci când partenerii dorm dezbrăcați în același pat, contactul direct piele pe piele stimulează producția de oxitocină, hormonul atașamentului și al tandreței. Acest lucru îmbunătățește semnificativ relațiile emoționale și intime”.

Sănătatea pielii și confortul fizic

Un alt beneficiu important este protecția împotriva afecțiunilor pielii. Pe parcursul zilei, corpul este acoperit de haine, iar pielea are nevoie de aer pentru a se regenera.

Somnul fără haine permite zonelor intime și axilelor să respire, reducând riscul de iritații și infecții fungice, adesea cauzate de mediul cald și umed creat de materialele textile, explică medicii dermatologi.

Reducerea stresului

Dormitul fără haine contribuie la reglarea temperaturii corpului, ceea ce poate avea un impact major asupra nivelului de cortizol, cunoscut drept hormonul stresului.

Specialiștii în somnologie afirmă: „În lipsa hainelor, corpul își reglează temperatura în mod natural, menținând-o la un nivel optim pentru un metabolism sănătos și pentru intrarea în fazele profunde ale somnului. Rezultatul? Dimineața vă veți simți mai energici și mai liniștiți”.

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