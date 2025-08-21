Sarea de-a lungul istoriei

Sarea este esențială pentru viață în general, iar gustul sărat este unul dintre gusturile umane de bază. Sarea este unul dintre cele mai vechi condimente alimentare. Sărarea, marinarea și murarea sunt metode străvechi și importante de conservare a alimentelor.

Cele mai vechi dovezi de utilizare a apei sărate pentru producția de sare din neoliticul timpuriu s-au identificat la o excavație din Poiana Slatinei-Lunca, România. Cam din aceeași perioadă, arheologii au descoperit urme ale exploatării sării și în China.

Solnitsata este considerat cel mai vechi oraș cunoscut din Europa, care a fost construit în jurul unei instalații de producție a sării. Situat în Bulgaria de astăzi, arheologii consideră că orașul a acumulat bogăție prin furnizarea de sare în Balcani.

Sarea era prețuită de evreii, grecii, romanii, bizantinii, hitiții, egiptenii și indienii din Antichitate. Ea a devenit un articol important de comerț și era transportată cu barca peste Marea Mediterană, de-a lungul drumurilor special construite, și peste Sahara, în caravane de cămile.

În literatura evreiască antică, Cartea lui Iov se referă la sare ca la un condiment important, în timp ce Cartea lui Sirah o clasează printre ”elementele necesare vieții omului”.

Statul nu știe unde sunt 22.000 de păcănele, scoase din localitățile mici. Guvernul a pierdut încasări de 150 de milioane de euro
Recomandări
Statul nu știe unde sunt 22.000 de păcănele, scoase din localitățile mici. Guvernul a pierdut încasări de 150 de milioane de euro

În primii ani ai Republicii Romane, odată cu dezvoltarea orașului Roma, au fost construite drumuri pentru a facilita transportul sării către capitală.

Un exemplu a fost Via Salaria, care ducea de la Roma la Marea Adriatică. Cuvântul ”salariu” provine din cuvântul latin pentru sare. Totuși, ideea că legiunile romane erau uneori plătite în sare nu este susținută de istorici, care susțin că un salarium ar fi putut fi o alocație plătită soldaților romani pentru achiziționarea de sare, dar nici măcar această idee nu este dovedită.

Lipsa și nevoia universală de sare au determinat națiunile să intre în război pentru ea și să o folosească pentru a strânge venituri declanșând, de exemplu, Războiul Sării de la El Paso, care a avut loc în El Paso, la sfârșitul anilor 1860.

Deși sarea a fost cândva un bun rar și prețios, astăzi este unul dintre cele mai accesibile produse alimentare. Paradoxul este că, dacă în trecut oamenii sufereau mai degrabă de lipsa ei, în prezent problema principală este excesul.

Sarea din punct de vedere chimic

Ceea ce numim în mod obișnuit „sare” este clorura de sodiu NaCl, un compus format din ionii de sodiu Na și clor Cl.

În natură, sarea se găsește sub formă solidă (halit) sau dizolvată în apă. Apa de mare conține aproximativ 3,5% sare.

Apelul rasist al deputatului AUR Dan Tanasă, copiat după o decizie luată în Rusia: ce se întâmplă după ce migranților le-a fost interzis să lucreze în curierat
Recomandări
Apelul rasist al deputatului AUR Dan Tanasă, copiat după o decizie luată în Rusia: ce se întâmplă după ce migranților le-a fost interzis să lucreze în curierat

Rolul sării în alimentație

Sodiul din sare este un mineral esențial pentru funcționarea normală a corpului. Are mai multe roluri importante:

Menținerea echilibrului hidric

Sodiul participă la reglarea cantității de apă din organism, controlând presiunea osmotică din celule și spațiul extracelular. Fără sodiu, apa nu s-ar distribui corect între țesuturi, ceea ce ar perturba funcționarea organelor.

Funcționarea nervilor și mușchilor

Impulsurile nervoase se transmit prin schimburi rapide de ioni de sodiu și potasiu prin membrana celulară. Mușchii, inclusiv inima, depind de aceste mecanisme pentru contracție și relaxare.

Reglarea tensiunii arteriale

Sodiul influențează volumul de sânge și, implicit, presiunea arterială. Un nivel prea mic poate provoca hipotensiune, iar un exces poate favoriza hipertensiunea.

Digestia

Clorul din sare este esențial pentru formarea acidului clorhidric din stomac, necesar digestiei. Clorul sintetizează acidul clorhidric din stomac, aflându-se în strânsă legătură cu alte două minerale indispensabile, sodiul și potasiul.

De asemenea, în intestin, absorbția glucozei și a unor aminoacizi este legată de prezența sodiului.

Deficitul de sare

Deficitul de sare apare atunci când pierderile de sodiu depășesc aportul sau când nivelul de sodiu din sânge este diluat excesiv de apă.

„Șpaga de supraviețuire” cerută unui tânăr cu handicap. Inspectorii ANAF au descoperit că a vândut produse importate din China fără să achite taxe
Recomandări
„Șpaga de supraviețuire” cerută unui tânăr cu handicap. Inspectorii ANAF au descoperit că a vândut produse importate din China fără să achite taxe

Deficitul de sare nu este foarte frecvent la persoanele sănătoase cu alimentație echilibrată, dar poate deveni rapid periculos în condiții de pierderi mari de lichide și sodiu.

Posibile cauze ale deficitului de sare:

  • Transpirație abundentă fără aport de sodiu (sport, muncă fizică intensă, căldură excesivă).
  • Pierderi prin diaree, vărsături sau sângerări.
  • Consumul excesiv de apă într-un timp scurt.
  • Afecțiuni renale, endocrine sau tratamente cu diuretice.

Câtă sare este necesară pe zi

În mod natural, multe alimente conțin sodiu în cantități mici (laptele, carnea, fructele de mare). Totuși, în dieta modernă, cea mai mare parte a sodiului provine din sare adăugată.

Organizația Mondială a Sănătății recomandă maximum 5 grame de sare pe zi, aproximativ o linguriță, ceea ce corespunde la 2 grame de sodiu.

Totuși, majoritatea oamenilor depășesc cu mult această cantitate, ajungând la 9–12 g/zi, mai ales din cauza alimentelor procesate.

Cantitatea de sare în funcție de vârstă

  • Adulți: OMS recomandă ca adulții să nu depășească 5 grame de sare pe zi. În cazul persoanelor cu hipertensiune arterială, boli cardiovasculare sau renale, este indicat să limiteze consumul chiar mai mult, conform sfaturilor medicului.
  • Copii: Consumul de sare ar trebui să fie mai mic decât cel al adulților, ajustat în funcție de necesarul caloric al copilului. OMS sugerează să fie proporțional cu greutatea corporală, iar pentru copii sub 2 ani nu este recomandată adăugarea sării în alimentație.

Află mai multe despre Câtă sare este recomandat să consumi pe zi

De ce se adaugă sare în deserturi

Deși sarea este asociată, în mod tradițional, cu preparatele sărate, ea joacă un rol esențial și în prepararea deserturilor.

Potențarea gusturilor

O cantitate mică de sare, adăugată în prăjituri, creme, aluaturi sau ciocolată, are puterea de a transforma complet experiența gustului.

În primul rând, sarea este un potențiator de arome. Ea amplifică percepția dulcelui și pune în valoare notele subtile ale ingredientelor, de la vanilie și cacao, până la fructe și caramel. Fără acest element de contrast, multe deserturi ar părea fade sau chiar excesiv de dulci.

Mai mult, combinația dintre dulce și sărat a devenit o marcă a deserturilor moderne. Caramelul sărat, ciocolata presărată cu fulgi de sare de mare sau biscuiții cu unt și un strop de sare sunt exemple în care contrastul de gusturi creează o experiență complexă și sofisticată.

Textura deserturilor

În aluaturile dospite, de exemplu, reglează activitatea drojdiei, asigurând o creștere uniformă și o textură aerată. În aluaturile fragede, contribuie la formarea structurii, iar în spumele de albuș sau bezele poate ajuta la stabilizarea compoziției.

Sarea ajută și la formarea glutenului în aluaturi, conferindu-le o textură mai bună. Astfel, rolul ei nu se limitează doar la aromă, ci influențează direct textura și reușita rețetei.

Alte roluri pe care sarea le poate avea în deserturi:

  • Echilibrează aciditatea – în tarte cu fructe acre un strop de sare atenuează senzația de acru excesiv și lasă aroma fructului să se simtă mai clar.
  • Reduce amăreala – la ciocolată neagră sau la caramelul foarte închis la culoare, sarea diminuează notele amare, lăsând loc pentru un gust mai echilibrat.
  • Accentuarea texturii – fulgii de sare de mare sau sarea grunjoasă adăugați la final pot crea un contrast plăcut între crocant și cremos.
  • Control al fermentației – în deserturile cu aluat dospit lent, cum este cozonacul, sarea încetinește fermentația, permițând dezvoltarea aromelor complexe.
  • Stabilizarea spumelor – în mousse-uri, bezele sau sufleuri, un praf de sare poate contribui la menținerea structurii aerate.
  • Conservare – în deserturile tradiționale care se păstrează mai mult timp, sarea ajută la prevenirea alterării și menține prospețimea.

Câtă sare este necesară în deserturi

Cantitatea de sare necesară în deserturi este mică, dar suficientă cât să își facă efectul fără să se simtă gustul sărat propriu-zis. În general, nu depășim 0,5–1% sare raportat la greutatea totală a ingredientelor din rețetă, iar în multe cazuri vorbim de valori și mai mici.

Pentru aluaturi de prăjituri, biscuiți sau pandișpan se punc cam 1–2 g de sare la 500 g de făină, ceea ce înseamnă practic un vârf de linguriță.

Pentru creme, budinci, mousse, un praf de sare (sub 1 g) este de obicei suficient.

În deserturile cu drojdie, se folosesc de regulă 5–10 g de sare la 1 kg de făină, adică aproximativ 1–1,5% din făină, pentru gust și controlul fermentației.

Sursă foto – Shutterstock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Fostul jucător din NBA devine cel mai înalt jucător într-un meci oficial de fotbal. Cine este Pavel Podkolzin
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a surprins pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Viva.ro
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a surprins pe toți...Ce a făcut unchiul ei
S-a aflat cine sunt tinerii care au murit loviți de TIR pe A1. Au fost identificați, însă asta nu e tot! Camerele de supraveghere arată ce au făcut cu doar câteva secunde înainte de tragedie... S-au luat în brațe, iar ce a urmat este tulburător!
Unica.ro
S-a aflat cine sunt tinerii care au murit loviți de TIR pe A1. Au fost identificați, însă asta nu e tot! Camerele de supraveghere arată ce au făcut cu doar câteva secunde înainte de tragedie... S-au luat în brațe, iar ce a urmat este tulburător!
Magda Pălimariu, mesaj emoționant pentru fiul ei. Aksel a împlinit trei ani: „Minunăția mea de copil bun...” FOTO
Elle.ro
Magda Pălimariu, mesaj emoționant pentru fiul ei. Aksel a împlinit trei ani: „Minunăția mea de copil bun...” FOTO
gsp
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului: „Poate nu are ce face”
GSP.RO
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului: „Poate nu are ce face”
„Sunt peste tot!” Vlogger român, șocat de mașina văzută pe străzile din Sankt Petersburg
GSP.RO
„Sunt peste tot!” Vlogger român, șocat de mașina văzută pe străzile din Sankt Petersburg
Parteneri
VIDEO nedifuzat până acum la TV: „Insula Iubirii” ia foc! Ella și Teo, sărut incendiar în public
Libertateapentrufemei.ro
VIDEO nedifuzat până acum la TV: „Insula Iubirii” ia foc! Ella și Teo, sărut incendiar în public
„BOMBA” trecutului! Radu Vâlcan a mai fost căsătorit înainte de Adela! Fosta soție, o afaceristă superbă, mai mare ca el și plină de bani, l-a părăsit după doar 4 ani
Avantaje.ro
„BOMBA” trecutului! Radu Vâlcan a mai fost căsătorit înainte de Adela! Fosta soție, o afaceristă superbă, mai mare ca el și plină de bani, l-a părăsit după doar 4 ani
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Tvmania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa

Alte știri

Primarul din Mangalia a fost reţinut de DNA pentru 24 de ore. Este suspectat de luare de mită
Știri România 08:48
Primarul din Mangalia a fost reţinut de DNA pentru 24 de ore. Este suspectat de luare de mită
NATO a ridicat două avioane Eurofighter în România, după atacul rusesc de la granița cu Ucraina: „Misiune de alertă”
Știri România 08:08
NATO a ridicat două avioane Eurofighter în România, după atacul rusesc de la granița cu Ucraina: „Misiune de alertă”
Parteneri
„Trăim deja cel mai sumbru scenariu”. Predicția unui expert de la Cambridge despre întâlnirea Putin - Zelenski
Adevarul.ro
„Trăim deja cel mai sumbru scenariu”. Predicția unui expert de la Cambridge despre întâlnirea Putin - Zelenski
Cum poți să vezi, totuși, la TV meciul Aberdeen – FCSB. Acesta este postul de televiziune străin care transmite partida
Fanatik.ro
Cum poți să vezi, totuși, la TV meciul Aberdeen – FCSB. Acesta este postul de televiziune străin care transmite partida
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Dani Oțil nu a fost lăsat să intre într-un restaurant din Marbella din cauza ținutei. Cum era îmbrăcat: „Nu m-am mai simțit așa de când aveam 14 ani”
Stiri Mondene 09:04
Dani Oțil nu a fost lăsat să intre într-un restaurant din Marbella din cauza ținutei. Cum era îmbrăcat: „Nu m-am mai simțit așa de când aveam 14 ani”
Imagini de la filmările serialului „Las Fierbinți”. Ce fac Mihai Bobonete și Mihai Rait în pauze: „«S-a început» filmările, să se adune fetele”
Stiri Mondene 08:32
Imagini de la filmările serialului „Las Fierbinți”. Ce fac Mihai Bobonete și Mihai Rait în pauze: „«S-a început» filmările, să se adune fetele”
Parteneri
Imagini inedite cu Madonna și iubitul ei, Akeem Morris, la aniversarea artistei. Cântăreața a împlinit 67 de ani și și-a sărbătorit ziua de naștere în Italia. FOTO
Elle.ro
Imagini inedite cu Madonna și iubitul ei, Akeem Morris, la aniversarea artistei. Cântăreața a împlinit 67 de ani și și-a sărbătorit ziua de naștere în Italia. FOTO
E la fel de frumoasă, dar fanii nu au mai recunoscut-o! Îndrăgita vedetă a revenit pe scenă, după o pauză de 6 ani, și e schimbată total! După 3 nașteri, kilogramele în plus și-au spus cuvântul / FOTO
Unica.ro
E la fel de frumoasă, dar fanii nu au mai recunoscut-o! Îndrăgita vedetă a revenit pe scenă, după o pauză de 6 ani, și e schimbată total! După 3 nașteri, kilogramele în plus și-au spus cuvântul / FOTO
Ce prezență uluitoare, de-o eleganță aparte! Cum arată soția lui Emil Constantinescu la vârstă de 85 de ani. Nu a mai fost văzută de ani buni
Viva.ro
Ce prezență uluitoare, de-o eleganță aparte! Cum arată soția lui Emil Constantinescu la vârstă de 85 de ani. Nu a mai fost văzută de ani buni
Parteneri
Vedeta Pro TV, anunț surpriză: se retrage de la „Românii au talent”. „De anul acesta, emisiunea merge mai departe fără mine”
TVMania.ro
Vedeta Pro TV, anunț surpriză: se retrage de la „Românii au talent”. „De anul acesta, emisiunea merge mai departe fără mine”
"Nu ştiu ce a avut în minte". Filmul tragediei de pe A1: Cum s-a transformat o poveste de iubire într-o dramă
ObservatorNews.ro
"Nu ştiu ce a avut în minte". Filmul tragediei de pe A1: Cum s-a transformat o poveste de iubire într-o dramă
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Libertateapentrufemei.ro
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Parteneri
De ce nu are US Open un împărat dominant la fel ca la Melbourne, Paris și Londra? » Halep oferea o explicație, Mouratoglou vine cu altele: „O mie de tentații!”
GSP.ro
De ce nu are US Open un împărat dominant la fel ca la Melbourne, Paris și Londra? » Halep oferea o explicație, Mouratoglou vine cu altele: „O mie de tentații!”
Un fost patron din Liga 1, surprins în vacanță de lux cu iubita, fostă ispită la „Insula Iubirii”
GSP.ro
Un fost patron din Liga 1, surprins în vacanță de lux cu iubita, fostă ispită la „Insula Iubirii”
Parteneri
Programul Litoralul pentru toți: Ediție nouă cu prețuri de la 53 lei/noapte/persoană
Mediafax.ro
Programul Litoralul pentru toți: Ediție nouă cu prețuri de la 53 lei/noapte/persoană
Mihai și-a dat ultima suflare sub ochii soției sale, în timp ce încerca să salveze de la înec un bărbat. Femeia a văzut totul: „Omul acela l-a tras de picior și l-a băgat la fundul apei”
StirileKanalD.ro
Mihai și-a dat ultima suflare sub ochii soției sale, în timp ce încerca să salveze de la înec un bărbat. Femeia a văzut totul: „Omul acela l-a tras de picior și l-a băgat la fundul apei”
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Giorgianei
Wowbiz.ro
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Giorgianei
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Wowbiz.ro
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
StirileKanalD.ro
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
Ce a postat adolescenta care a murit pe A1 înainte cu doar o săptămână de tragedie. Comentariul lăsat de iubitul ei: „Te iubesc”
KanalD.ro
Ce a postat adolescenta care a murit pe A1 înainte cu doar o săptămână de tragedie. Comentariul lăsat de iubitul ei: „Te iubesc”

Politic

Impozitele locale se vor majora cu un procent între 60 și 70%, spune Tanczos Barna: „Contribuţia proprie este nesemnificativă”
Politică 20 aug.
Impozitele locale se vor majora cu un procent între 60 și 70%, spune Tanczos Barna: „Contribuţia proprie este nesemnificativă”
Tranzacția MVM - E.ON România, respinsă de Guvern. Va ajunge pe masa CSAT după mai bine de jumătate de an de suspiciuni
Politică 20 aug.
Tranzacția MVM – E.ON România, respinsă de Guvern. Va ajunge pe masa CSAT după mai bine de jumătate de an de suspiciuni
Parteneri
Un diplomat care a negociat acordul nuclear din anii ’90 îl avertizează pe Trump: Face o greșeală foarte mare
Spotmedia.ro
Un diplomat care a negociat acordul nuclear din anii ’90 îl avertizează pe Trump: Face o greșeală foarte mare
Cine este iubita lui Daniel Bîrligea de la FCSB și cu ce se ocupă, de fapt. Puțină lume știe din ce face bani Antonia Salanță
Fanatik.ro
Cine este iubita lui Daniel Bîrligea de la FCSB și cu ce se ocupă, de fapt. Puțină lume știe din ce face bani Antonia Salanță
O alternativă sigură și accesibilă la Ozempic s-ar afla chiar în intestinul nostru. Cum funcționează
Spotmedia.ro
O alternativă sigură și accesibilă la Ozempic s-ar afla chiar în intestinul nostru. Cum funcționează