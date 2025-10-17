Despre cozonac

Mirosul de cozonac cald și aromat ne face pe cei mai mulți dintre noi să ne gândim la copilărie și parcă ne și imaginăm cum rupem din el o bucată pufoasă, aburindă, din care să înfulecăm cu poftă.

În esență, cozonacul este un aluat dospit, îmbogățit cu ouă, lapte, unt și zahăr, umplut cu diverse amestecuri, cel mai adesea cu nucă, cacao, stafide, rahat sau mac.

Tradițional, cozonacul se pregătește cu ocazia marilor sărbători religioase, de Crăciun și de Paște. În ajun, în multe case românești miroase a vanilie, a coajă de lămâie și a rumenit, semn că gospodinele s-au apucat de frământat.

Aluatul se dospește la cald, sub ștergare groase, iar între timp se pregătește umplutura, o compoziție densă și lucioasă de nucă măcinată, cacao și zahăr, la care fiecare mai adaugă câte ceva ”după gust”, un strop de rom, puțină scorțișoară sau chiar coajă rasă de portocală.

Unele rețete moderne adaugă ciocolată, cremă de alune, de fistic sau vanilie, adaptând desertul gusturilor actuale. Secretul reușitei stă în calitatea ingredientelor și în modul de frământare, care trebuie să ofere elasticitate aluatului fără a-l face dens.

În forma sa finală, cozonacul are o crustă aurie, ușor lucioasă, și un miez moale, aerat, străbătut de spirale de cremă. Se servește de obicei tăiat în felii groase, alături de cafea sau lapte sau alte preparate tradiționale. Este un desert minunat, potrivit atât pentru mesele de sărbătoare, cât și pentru momente simple, când ai poftă de ceva făcut în casă.

De ce se crapă cozonacul în cuptor

Faptul că de multe ori cozonacul se crapă în cuptor nu este neapărat un lucru rău. Acest fenomen nu schimbă gustul sau textura cozonacului, ci doar aspectul. Așadar, un cozonac care se crapă în cuptor la coacere poate fi cel puțin la fel de bun ca unul care este foarte aspectuos.

Cozonacul crapă de obicei pentru că aluatul nu a fost dospit suficient înainte de coacere. Când aluatul nu a avut timp să crească bine, gazele produse de drojdie se eliberează brusc în timpul coacerii. În cuptor, căldura activează brusc drojdia rămasă activă, iar aluatul încearcă să se umfle rapid. Crusta, care începe să se formeze deja la suprafață, nu mai poate ține presiunea din interior și se rupe.

Un alt posibil răspuns la întrebarea de ce se crapă cozonacul este temperatura prea mare a cuptorului. Dacă băgăm cozonacul într-un cuptor foarte încins, stratul de deasupra se coace imediat, formând o crustă groasă, în timp ce interiorul este încă crud și în plină expansiune. Pe măsură ce miezul crește, presiunea interioară sparge crusta, iar cozonacul crapă. În mod ideal, cuptorul ar trebui preîncălzit la o temperatură potrivită, de obicei între 170 și 180°C, pentru a permite o creștere uniformă.

În plus, modul în care este așezat cozonacul în tavă are și el o influență. Dacă tava este prea mică sau aluatul este prea mult, acesta nu are loc să crească natural și se va ridica în sus, până când se rupe.

Ce poți face ca să nu se mai crape cozonacul

Așa cum am văzut, una dintre cele mai frecvente cauze ale crăpăturilor este coacerea unui aluat insuficient dospit. Dacă îl bagi prea repede în cuptor, drojdia încă mai lucrează intens, iar în căldură gazele se formează brusc și rup crusta. Așa că lasă-l să crească de două ori, o dată imediat după frământare, până își dublează volumul și apoi, după ce l-ai pus în tavă, încă o dată, până ajunge aproape de buza formei.

Un cuptor rece nu ajută deloc, pentru că aluatul continuă să crească înainte să înceapă coacerea și se deformează. Pe de altă parte, un cuptor prea încins arde coaja instant. Preîncălzește cuptorul la 170–180°C și coace cozonacul la foc potrivit. Dacă ai un cuptor electric, folosește funcția de căldură uniformă sus-jos, fără ventilație.

Umple forma cam trei sferturi și lasă loc pentru dospire. Unge bine marginile cu unt sau ulei, ca aluatul să alunece ușor în timpul creșterii.

Dacă vrei să fii sigur că nu crapă inestetic, poți face o crestătură ușoară decorative cu un cuțit subțire sau o foarfecă, chiar înainte de coacere. În felul acesta, cozonacul va ”respira” pe acolo, iar crăpătura va arăta frumos și ordonat.

Totuși, o crăpătură mică pe mijloc nu e un dezastru, dimpotrivă, uneori este chiar un semn că aluatul a crescut frumos și are un miez pufos. Important e ca interiorul să fie bine copt, moale și aerat. Până la urmă, un cozonac bun se judecă mai mult după gust și textură decât după perfecțiunea crustei.

Cum se face cozonacul – rețete de cozonac

Cum se face cozonacul – rețete de cozonac

Rețetă tradițională de cozonac cu nucă

Ingrediente

  • 1 kg faină;
  • 25 gr drojdie;
  • 4 ouă întregi;
  • 1/2 litri lapte;
  • 1 cană zahăr;
  • vanilie;
  • coajă lămâie;
  • rom;
  • 12 linguri ulei;

Pentru umplutură

  • 2 albușuri de ou;
  • 1 cană zahăr;
  • 4 linguri de cacao;
  • esență de rom;
  • 400 g nucă.

Mod de preparare

Se cerne făina, în mijloc se pune 3/4 cubuleț drojdie frecată cu 1 linguriță zahăr, 2 linguri lapte, 1 lingură fâină. Se lasă la crescut aproximativ 30 min. Se amestecă laptele fierbinte cu zahărul și mirodeniile. Separat, se bat ouăle întregi.

După ce a crescut maiaua, punem laptele călduț, ouăle bine bătute, apoi uleiul călduț, puțin câte puțin. Se lasă la crescut o oră în lighean, până își dubleaza volumul. Se prepară umplutura, amestecându-se toate ingredientele la rece.

Se poate înlocui nuca cu mac fiert în lapte. Se incalzesc bine tăvile, se tapetează cu ulei și făină și se pune aluatul la crescut și în tăvi pentru 30 de minute. Se bagă la cuptor dupa ce am uns cozonacii cu ou bătut.

Rețetă de cozonac cu mac și stafide

Ingrediente:

  • 1 pachet de drojdie;
  • 1 linguriță de zahăr;
  • 2/3 ceașcă de apă caldă;
  • 1 cană de unt;
  • ¼ pahar de zahăr;
  • ½ linguriță de sare;
  • 2 linguri coajă rasă de lămâie;
  • ¼ pahar de lapte praf;
  • 2 căni de făină;
  • semințe mac;
  • Stafide;
  • jumătate de cană de lapte;
  • 1 ou.

Mod de preparare

Într-un pahar se dizolvă drojdia și zahărul în apă, iar apoi se lasă timp de câteva minute. Între timp, într-un castron mare sau pe blatul de lucru, se amestecă untul cu zahăr, sare, coaja de lamâie și lapte. Se adaugă apoi două căni de făină, alternativ cu amestecul de drojdie.

Se amestecă aluatul bine, iar apoi se pune pe o suprafață presărată cu făină. Se amestecă aproximativ 10 minute, până când aluatul este fin. Se adaugă mai multă făină dacă este necesar. Aluatul se pune apoi într-un vas uns, unde se lasă să crească aproximativ o oră.

Se amestecă semințele de mac, zahărul, stafidele, laptele și restul de coajă de lămâie. Se toarnă apă fierbinte peste amestec și se fierbe aproximativ 10 minute până se face o pastă destul de groasă. Ulterior, aluatul se împarte în două, se întinde și se umple cu mac, apoi se răsucește. Cozonacii se așează pe o tavă tapetată cu hârtie de copt sau unsă cu ulei și se coc aproximativ o oră.

Ingrediente

  • 1 kg făină tip 000
  • 42 g drojdie proaspătă
  • 400 g zahăr
  • 5 ouă + unul pentru uns cozonacii
  • 100 g unt
  • 80% grăsime
  • 5 linguri ulei
  • 400 ml lapte călduț
  • coaja rasă de la o lămâie și o portocală
  • 4 linguri cacao
  • 400 g nucă mărunțită
  • 8-10 bucăți rahat colorat
  • 2 linguri stafide
  • o fiolă esență de rom
  • un praf de sare
  • un plic zahăr vanilinat, pentru presărat deasupra cozonacilor

Mod de preparare

Toate ingredientele sunt puse la temperatura camerei cu câteva ore înainte de prepararea cozonacilor. Ouăle se separă. Albușurile se bat cu jumătate din cantitatea de zahăr și se amestecă împreună cu nuca și cacaua, pentru umplutură. Făina se cerne într-un vas.

Pentru aluat, se pun drojdia cu laptele călduț și două linguri de zahăr să dospească într-o adâncitură făcută în făină. Se topește untul și se lasă să se răcească.

După ce a dospit drojdia, se adaugă gălbenușurile, restul de zahăr, aromele, puțină sare, ulei și untul topit călduț. Se amestecă până se încorporează toată făina și se obține un aluat elastic, nu foarte îndesat. Atentie, nu se frământă deloc, doar se amestecă ingredientele. Se acoperă și se lasă o oră la cald.

Apoi, cu mâinile unse cu ulei, se împarte aluatul în 4, formându-se sfere care se întind în formă de foaie și se umplu cu compoziția de nuci, se presară stafidele, rahatul tăiat bucățele, apoi se rulează. Pentru a obține un cozonac arătos și mare, se împletesc câte două rulouri, apoi se așază într-o tavă bine unsă și tapetată cu făină. Se repetă operațiunea și cu cel de-al doilea cozonac.

Apoi se lasă la temperatura camerei să mai crească o oră. După expirarea timpului, se ung cu oul bătut, se presară cu zahăr vanilinat, apoi se introduc în cuptorul bine încăzit la 180°C, pentru 35-50 de minute. Când s-au copt, se lasă să se răcească și apoi se scot din tăvi.

