Debutul în film al regizoarei Chris Simion-Mercurian se transmite online, gratuit. Povestea filmului „Care dintre noi?”

Filmul „Care dintre noi?” este debutul în film al regizoarei Chris Simion-Mercurian, cunoscută pentru spectacolele de teatru regizate, dar și pentru cărțile scrise, cum ar fi romanul „Ce ne spunem când nu ne vorbim”, publicat în 2011, la Editura Trei.



Filmul, de 50 de minute, este un mediumetraj. Acțiunea are loc într-un salon de chimioterapie, „unde o zi se trăiește cât o viață, unde se desenează uși când nu există niciuna și unde oamenii văd raze de soare, chiar dacă nu există ferestre”, spune Chris Simion-Mercurian. Cele cinci personaje, cu experiențe diferite de viață, reușesc, în final, să vadă situația în care sunt ca pe o oportunitate.



„Filmul se adresează tuturor. Boala e doar o metaforă. Nu trebuie să ai cancer ca să te trezești, să te bucuri de viață și să realizezi că prezentul este singurul timp real de care trebuie să profiți la maximum. Când m-am gândit la acest proiect mi-am dorit să le folosească în primul rând celor care sunt direct în situație, pacienți și însoțitori. Când l-am terminat, am realizat că e necesar tuturor. Că e un fel de fluier”, explică Chris Simion-Mercurian.



Regizoarea a fost inspirată de o experiență personală pentru filmul „Care dintre noi?”. În 2017, a fost diagnosticată cu cancer la sân. Au urmat doi ani de tratamente specifice – intervenții chirurgicale, chimio- și radioterapie – prin care a învins boala.



Personajele principale, pacienta și medicul, sunt interpretate de actorii Maia Morgenstern și Marius Manole. Alături de ei, joacă și actrițele Ilona Brezoianu și Crina Semciuc. Regizoarea a ales să completeze distribuția și cu oameni care nu au experiență în actorie. Delia Grigoroiu a fost pacientă, Georgiana Popescu este asistentă, iar Eva Spiru este studentă la Medicină. Și fiica regizoarei, Alexandra Mercurian, are un rol în film.



Recomandări Chirurg român în prima linie din Scoția, care s-a vaccinat anti-COVID: „Este singura noastră scăpare”

„Am distribuit în rolurile principale actori profesioniști, pe care îi admir și cu care eu cred că am chimie: Maia, Marius, Ilona și Crina”, spune Chris Simion-Mercurian. „În plus am traversat împreună cu ei perioada mea de tratament, căci atunci am lucrat la trei spectacole. Iar în rolurile secundare am lucrat cu actori amatori, fără să risc. Am știut ce să le dau să joace și și-au făcut foarte bine treaba. Nici nu se simte că nu sunt actrițe. Delia a fost pacientă pe bune în perioada filmărilor și este președinta Asociației ROZ, un ONG care are ca scop prevenția cancerului și îmbunătățirea calității vieții după un diagnostic oncologic, Georgiana este asistentă la secția oncologie de la «Elias», Eva este studentă la Medicină, iar Alexandra, copilul, este la prima ei experiență de acest fel. Fiecare a adus plus de valoare și emoție în film”, explică regizoarea.



Recomandări SUA au autorizat vaccinul Moderna împotriva COVID. Șeful FDA: „Un pas crucial în lupta împotriva pandemiei”

Înainte de a ajunge film, „Care dintre noi?” a fost un album foto, lansat în 2018.

Albumul foto a fost lansat acum doi ani

Când a observat că „prejudecățile și mentalitatea despre această boală rămân neschimbate și că reacția celor de pe margine este de cele mai multe ori o dovadă de slăbiciune și lașitate”, regizoarea a decis să scrie o piesă pentru un viitor spectacol de teatru prin care să încerce să schimbe perspectiva asupra cancerului la sân.



Pandemia de coronavirus a schimbat planurile de producție ale spectacolului. Inițial, echipa de producție și-a propus să filmeze spectacolul de teatru pentru transmisiuni online. Treptat, s-a transformat într-o producție de film.



Regizoarea spune că pe platou a fost strictă cu toate măsurile de prevenție a infectării cu COVID-19. „Ne-am testat înainte de filmare, iar pe platou am fost exagerată cu regulile de igienă, distanțare. În afara actorilor, toată echipa a purtat mască, am fost extrem de atenți și asta ne-a ajutat să ieșim sănătoși din povestea asta”, spune regizoarea.



Filmările au durat trei zile, apoi a urmat montajul, care a dat forma finală. „Film mi-am dat seama că a ieșit abia la montaj. Și mi-a fost destul de greu să spun «am făcut un film». Dar, da, asta am făcut și trebuie să fim mândri. Lucrurile care trebuie să se întâmple se întâmplă. De la intenție pornește totul. Forma este irelevantă atât timp cât produsul final are sens”, subliniază Chris Simion-Mercurian.



Recomandări Telekom a pus o persoană decedată să plătească în continuare abonamentul de telefon, deși fratele acesteia a cerut desființarea postului

Filmul este pentru toată lumea, spune Simion-Mercurian. Nu trebuie să fi fost pacient ca să înțelegi mesajul. „Trăim într-o societate unde oamenii bolnavi de cancer sunt stigmatizați. Unde cei care habar n-au despre această boală le adaugă celor în situație probleme suplimentare. Poate că mulți nu o fac cu intenție, dar asta e și mai grav. Și vine din lipsa de educație, în primul rând. Cancerul nu este o vină. Cei care văd această boală astfel se tem, de fapt, de propria lor moarte și de propriul necunoscut. Nu știm niciodată care dintre noi putem fi în locul celui care are sau a avut cancer”, explică ea.



Filmul „Care dintre noi?” va fi transmis gratuit pe 19 decembrie de la ora 20.00 pe pagina de Facebook Think Pink Europe, o rețea de organizații europene și de campanii care militează pentru sănătatea femeilor și a celor care sunt afectate de cancerul de sân.



Va mai fi difuzat și pe 30 decembrie pe pagina de Facebook Asociația ROZ, organizație non-profit care susține femeile afectate de cancer și familiile lor.



„Filmul ăsta are clar multă emoție prin subiect, dar are și mult umor. Pentru mine nu e un film. Este un manifest, un dar. Boala nu este o nenorocire. Ceea ce nu ne convine nu este un blestem. Moartea, ca și nașterea, este ceva firesc și cert. Cred că ar trebui să ne preocupe mai mult ce facem între, ce lăsăm în urma noastră, la ce-am fost buni în trecerea noastră pe-aici”, a mai declarat regizoarea.

Citeşte şi:

”Singur Acasă 2” a avut din nou audiențe record. Câți români au urmărit la TV aventurile lui Kevin

Filme de Crăciun – Top 20 cele mai frumoase filme de Crăciun pe care să le vezi anul acesta

PARTENERI - GSP.RO Colțescu a speriat UEFA! Ce vrea să facă forul internațional pentru a nu se ajunge la CEDO și ce a transmis în România!

PARTENERI - PLAYTECH BOMBĂ! Cine va boteza copilul lui Smiley și Ginei Pistol. Apropiaților nu le-a venit să creadă cine e nașul ales de vedete

HOROSCOP Horoscop 19 decembrie 2020. Vărsătorii sunt principalii beneficiari ai schimbărilor din această perioadă

Știrileprotv.ro Cât a plătit o familie de români ca să muncească o lună din Maldive

Telekomsport Îndrăgita prezentatoare TV a fost agresată sexual în scara blocului! Oroarea petrecută în timp ce atacatorul i-a pus cuţitul la gât. Primele informaţii