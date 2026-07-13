Indicatorul „E” nu înseamnă rezervor gol

Simbolul „E” de pe bord provine din limba engleză, de la „Empty” („gol”), dar nu indică faptul că rezervorul este complet gol, explică publicația Racing.NL. Producătorii auto proiectează vehiculele astfel încât să existe întotdeauna un nivel de rezervă de combustibil când indicatorul ajunge pe „E”.

Această rezervă variază între 5% și 15% din capacitatea totală a rezervorului. Cantitatea suplimentară le oferă șoferilor posibilitatea de a parcurge între 50 și 80 de kilometri în condiții normale de drum, deși acest interval poate scădea semnificativ la viteze mari sau pe terenuri dificile. Totuși, specialiștii recomandă să nu vă bazați pe această rezervă decât în situații de urgență.

Ce riscuri implică rularea cu rezervorul aproape gol

Conducerea frecventă cu un nivel scăzut de combustibil poate avea consecințe serioase asupra mașinii. Pompa de combustibil, care este responsabilă pentru furnizarea benzinei sau motorinei către motor, folosește carburantul din rezervor pentru lubrifiere și răcire. Atunci când nivelul de combustibil este prea scăzut, pompa poate funcționa pe uscat, ceea ce duce la uzură accelerată.

În plus, pe fundul fiecărui rezervor se acumulează în timp sedimente și impurități. La un nivel scăzut de combustibil, aceste reziduuri pot fi aspirate în pompă, provocând înfundarea filtrelor și deteriorarea motorului.

Costurile pentru repararea sau înlocuirea pompei de combustibil pot ajunge la câteva sute de euro, fără a lua în calcul timpul pierdut și disconfortul cauzat de o defecțiune neașteptată.

Cum să previi problemele

Pentru a evita situațiile neplăcute, experții recomandă să alimentați mașina atunci când rezervorul ajunge la un sfert din capacitate. Această practică nu doar că protejează pompa de combustibil, dar și previne aspirarea sedimentelor și oferă o marjă de siguranță în cazul întârzierilor sau în lipsa unui punct de alimentare în apropiere.

Dacă doriți să știți exact câtă rezervă are vehiculul dumneavoastră, cel mai bine este să consultați manualul mașinii. Acolo sunt indicate atât cantitatea de combustibil rămasă până la aprinderea becului de avertizare, cât și distanța estimată care mai poate fi parcursă.

În plus, multe modele moderne afișează electronic autonomia rămasă, simplificând astfel planificarea alimentării.

Simbolul „E” de pe indicatorul de combustibil nu reprezintă un capăt de drum, ci un semnal de avertizare. Rezerva de combustibil ar trebui folosită doar în cazuri excepționale, nu ca o practică zilnică. O alimentare regulată nu doar că prelungește durata de viață a componentei auto, dar oferă și liniștea necesară pentru fiecare călătorie.