Carrefour și Bonapp extind programul pentru combaterea risipei alimentare

Inițiativa Bonapp și Carrefour, care combate risipa alimentară, ajunge în patru orașe noi: Iași, Cluj, Brașov și Oradea. După salvarea a peste 5 tone de alimente și vânzarea a peste 2.500 de Pachete Surpriză în primele luni de la lansare, proiectul își extinde acum aria de acoperire.

Pachetele Surpriză includ între două și cinci produse aproape de expirare, disponibile prin aplicație la prețuri reduse cu până la 66%, contribuind la salvarea alimentelor și reducerea emisiilor de CO2.

Cum funcționează Pachetele Surpriză?

Aplicația Bonapp permite clienților să achiziționeze Pachete Surpriză, care includ între două și cinci produse aproape de termenul de expirare, la prețuri reduse cu până la două treimi. Procesul este simplu: utilizatorii descarcă aplicația, selectează un pachet de la cel mai apropiat magazin Carrefour, plătesc online și își ridică produsele de la punctele Click & Collect sau zonele semnalizate din magazine.

„Vrem ca alegerile sustenabile să fie convenabile și accesibile, iar rezultatele din perioada pilot din București ne-au arătat că oamenii sunt deschiși la ideea de pachet surpriză, atât timp cât beneficiile sunt clare: produse de calitate, la un preț mult mai mic, salvate chiar din magazinul din apropiere. Suntem încrezători în acest parteneriat, deoarece știm că oamenii apreciază prețurile bune și posibilitatea de a contribui la reducerea risipei alimentare”, a declarat Luka Zivkovic, Cofondator și General Manager, Bonapp.

Proiectul privind combaterea risipei se extinde în cinci noi orașe

Începând de astăzi, 20 de magazine Carrefour din Brașov, Cluj, Oradea și Iași sunt integrate în aplicația Bonapp.

Acestea includ formatele Hipermarket, Market și Express, oferind clienților o diversitate de categorii de pachete, precum „Măcelărie”, „Grătar”, „Pentru Frigider”, „Gustări și alte delicii”, „Party” și „Ready to Eat”.

Oferta variază în funcție de mărimea magazinului. În hipermarketuri, clienții pot alege din până la șase tipuri de pachete, în timp ce magazinele Express oferă patru tipuri. Fiecare pachet include între două și cinci produse, toate la prețuri reduse semnificativ.

Lista magazinelor incluse în program

Brașov: Carrefour Afi (B-dul 15 Noiembrie 78); Carrefour Brașov (Calea București 107); Market Magnolia (Str. Crișului 18); Market Privilegio (Str. Traian 4); Express Cosmopolit (Str. Mihai Viteazu 1).

Cluj-Napoca: Carrefour Vivo (Str. Avram Iancu 492-500); Carrefour Cluj 2 (B-dul 1 Decembrie 1918 142); Market 713 Zorilor (Str. Louis Pasteur 75); Super Florești (Str. Eroilor 13); Express Nicolae Steinhardt (Str. Nicolae Steinhardt 2-4).

Iași: Carrefour Felicia (Str. Bucium 36); Carrefour Era (Șos. Păcurari 121); Market 9 Ciurchi (Str. Ciurchi 146-150); Super 10 Bucium (Șos. Bucium 17); Express Gemi (Calea Galata 5-9, Bloc F3A).

Oradea: Carrefour Era (Calea Aradului 62); Carrefour Lotus (Str. Nufărului 30); Super Crișul (Calea Republicii 30); Super Plaza (Piața Cetății 1); Express Xenopol (Str. Dimitrie Xenopol 39).

De la lansarea parteneriatului în București, peste 2.500 de Pachete Surpriză au fost achiziționate de clienții Carrefour, ceea ce a însemnat salvarea a peste 5,1 tone de mâncare de la risipă și reducerea emisiilor de dioxid de carbon cu 12,9 tone. Aceasta echivalează cu 32.000 de kilometri parcurși cu mașina sau peste 35 de drumuri dus-întors între București și Cluj.

În urmă cu doar câteva săptămâni, frații Pavăl au primit aviz pentru cumpărarea Carrefour după ce Consiliul Concurenței a aprobat tranzacția. Autoritatea de concurenţă a analizat impactul acestei operaţiuni asupra pieţei de achiziţii de bunuri de consum curent, în special alimentare, şi asupra pieţei de retail către consumatorii finali.

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