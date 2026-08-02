Petrolierul Toa Payoh a fost interceptat în Marea Mediterană, la vest de insula italiană Pantelleria, în timp ce se îndrepta din Benin spre Istanbul sub pavilionul Camerunului.

Căpitanul petrolierului a refuzat iniţial să coopereze, ceea ce a determinat o echipă de militari italieni să coboare la bordul navei dintr-un elicopter lansat de pe Thaon di Revel, nava amiral a operaţiunii EUNAVFOR MED Irini. Militarii au descins pentru a verifica actele petrolierului, suspectat că naviga sub un pavilion fals.

#2agosto



Operazione IRINI: nave Thaon di Revel abborda petroliera appartenente alla “flotta ombra” russa.



Questa mattina, Nave Thaon di Revel, nave ammiraglia dellOperazione EUNAVFOR MED IRINI, missione dellUnione europea nel Mediterraneo, ha effettuato un controllo sulla… pic.twitter.com/SAVCskSyoU — Ministero Difesa (@MinisteroDifesa) August 2, 2026

EUNAVFOR MED Irini este o operațiune militară navală a Uniunii Europene, lansată la 31 martie 2020 în Marea Mediterană, cu misiunea principală de a implementa embargoul impus de ONU asupra armelor în Libia. Statele membre UE au extins între timp misiunea operațiunii, care are de asemenea permisiunea de a inspecta navele suspectate că navighează sub pavilioane false.

Inspecţia petrolierului Toa Payoh, efectuată cu sprijinul unei nave greceşti şi al unui avion polonez de patrulare maritimă, a durat aproximativ două ore şi s-a încheiat în condiţii de siguranţă, a precizat Ministerul italian al Apărării.

Italia nu precizează dacă petrolierul a fost confiscat sau nu.

Uniunea Europeană a impus sancţiuni împotriva a zeci de nave folosite de regimul de la Moscova pentru a ocoli restricţiile asupra exporturilor sale de petrol.

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