Conform Travel+Leisure, tot mai mulți turiști aleg ceea ce industria turismului numește „coolcation” – vacanțe în destinații mai răcoroase pentru a evita aglomerația și disconfortul termic de la plajele clasice.

Destinații răcoroase pentru o vară altfel

Variantele pentru vacanțe răcoroase de vară sunt diverse și mult mai extinse decât clasicele destinații scandinave sau nord-europene. Spre exemplu, în emisfera sudică, stațiunile de schi sunt în plin sezon, iar insulele izolate din Pacific oferă temperaturi ideale pentru explorări arheologice.

Parcurile montane din emisfera nordică își deschid traseele înalte în iulie, iar orașele cu climat oceanic devin perfecte pentru plimbări, ciclism sau mese în aer liber.

Islanda, între 10 și 15°C

Islanda este una dintre cele mai populare destinații pentru „coolcation”, cu temperaturi medii între 10 și 15°C în iulie. Peisajele vulcanice, ghețarii și izvoarele termale sunt ideale pentru drumeții și relaxare.

„Contrastul dintre aerul răcoros și apa termală oferă o experiență unică”, afirmă experți citați de Quartz. Vara este perioada în care interiorul țării devine accesibil, iar soarele de la miezul nopții permite activități extinse.

Orasul Akureyri în timpul iernii. Se vad clasiri acoperite cu zapada și o strada menținută fără zăpadă și gheață de un sistem de încălzire alimentat cu energie geotermală. Akureyri este al doilea oraș ca mărime din Islanda, al doilea după zona ReykjavikIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 3

Norvegia, unde maxima este de 15°C

Fjordurile Norvegiei atrag turiștii pe timpul verii, datorită temperaturilor răcoroase și peisajelor dramatice. Hiking-ul și excursiile cu barca sunt mai plăcute în aceste condiții climatice.

Oslo, cu muzeele sale și malul revitalizat al Mării Nordului, adaugă o componentă urbană acestei destinații naturale.

Vedere aeriană a orașului Bergen. Punct de belvedere Muntele Floyen și steagul NorvegieiIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 3

Scoția, unde temperatura nu depășește 17°C

Scoția oferă temperaturi ideale pentru explorări culturale și naturale. Castelele istorice, peisajele dramatice din Highlands și atracțiile capitalei Edinburgh sunt accesibile fără disconfort termic.

Lumina extinsă a zilei de vară în nordul Scoției permite itinerarii mai lungi, iar insula Skye completează experiența cu frumusețea sa vulcanică și piscinele naturale.

O vedere aeriană surprinde un lac înconjurat de insule împădurite și dealuri acoperite de ceață.Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 3

Parcul Național Denali, Alaska, unde temparatura e de maximum 19°C

Alaska devine o destinație de vis în iulie, cu temperaturi moderate și peisaje vaste. Parcul Național Denali, cu cei 6 milioane de acri de sălbăticie, oferă vizitatorilor acces la animale sălbatice, trasee de hiking și camping confortabil.

Vârfurile înzăpezite rămân spectaculoase, iar muntele Denali, cel mai înalt din America de Nord, domină peisajul.

San Francisco: 21°C în lunile de vară

Cunoscută pentru ceața sa, San Francisco oferă temperaturi blânde în mijlocul verii. De la Podul Golden Gate la cartierele vibrante, orașul este ideal pentru explorări urbane și culturale.

„Ceața adaugă un farmec aparte, moderând căldura și învăluind orașul într-o lumină difuză”, notează sursa citată.

Imagine din San Francisco, California Foto: ProfimediaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 2

Insula de Sud, Noua Zeelandă, unde temperaturile nu depășesc 13°C

În emisfera sudică, Insula de Sud din Noua Zeelandă întâmpină iarna în luna iulie, fiind o destinație perfectă pentru schi și explorări glaciare.

Orașul Queenstown servește drept bază pentru aventuri montane, iar regiunea Kaikoura adaugă experiențe unice, cum ar fi observarea balenelor.

Cape Town, unde temperatura medie este de 18°C

Africa de Sud intră în sezonul rece între iunie și septembrie, iar Cape Town devine un loc ideal pentru explorări. Drumeții pe Table Mountain, observarea balenelor și vizitele în regiunea viticolă Stellenbosch sunt activități populare, completate de oferta culinară bogată a orașului.

Amsterdam, unde temperatura este de 21°C

Capitala Olandei combină temperaturile blânde de vară cu atracții culturale și naturale. Plimbările cu bicicleta, excursiile pe canale și vizitele la Muzeul Van Gogh sau Casa Anne Frank sunt activități preferate de turiști. UNESCO recunoaște inelul de canale al orașului ca patrimoniu mondial.

Vedere de seara a vaselor de pe canalul din AmsterdamIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 3

Irlanda, unde temperatura medie este de 18°C

Irlanda rămâne constant răcoroasă pe timpul verii, cu temperaturi medii de 18°C. Atracții precum Grădinile Castelului Blarney, St. Stephens Green și puburile tradiționale se potrivesc perfect climatului umed. Coasta Atlanticului, cu stâncile Moher și insulele Aran, completează o experiență autentică.

Slovenia, unde maximele ating 24°C

Deși la limita superioară a destinațiilor răcoroase, Slovenia oferă regiunea Bled, cu lacul său iconic și peșterile carstice. Postojna și Škocjan sunt peșteri recunoscute la nivel european, ideale pentru explorări în zilele mai calde. Capitala Ljubljana asigură o bază urbană compactă.

Fiecare dintre aceste destinații oferă o alternativă la vacanțele de vară tradiționale, punând accent pe confortul termic și activități unice.

Alegerea unei „coolcation” este, așadar, o opțiune logică pentru cei care doresc să scape de căldura sufocantă.

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