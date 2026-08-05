Un hotel plutitor, nu o croazieră

Explora III, parte a portofoliului Explora Voyages din grupul MSC, își propune să redefinească conceptul de călătorie pe mare.

Sloganurile sale, precum „poate cel mai bun hotel din lume nu e un hotel” sau „poate cel mai bun bar de pe acoperiș nu e într-o clădire”, reflectă filozofia sa de a oferi lux fără compromisuri.

Compania evită termenul „croazieră” și preferă „călătorie oceanică”, invitând pasagerii să adopte un „cadru mental oceanic”.

What if your next summer Journey included a rare moment between the sun and moon?



Witness a rare partial solar eclipse from the open ocean aboard EXPLORA III on 12 Aug 2026, with Helen Sharman joining the Journey. #ExploraJourneys #OceanStateOfMind#travelplannersmfinn pic.twitter.com/q3zNoxK6Jq — Cruise Trotters Travel Escapes Agency (@CruiseTrotters) August 4, 2026

Spațiu, exclusivitate și facilități de top

Cu doar 461 de suite, niciodată mai mult de 900 de pasageri și un echipaj de 700 persoane, Explora III oferă un raport impresionant între pasageri și personal.

Chiar și cele mai mici suite sunt mai spațioase decât cabinele standard de pe alte nave, iar cele mai luxoase, cum ar fi Owners Suite, se întind pe întreaga lățime a navei, la un preț de 6.400 € pe noapte.

Pasagerii pot alege dintre cinci piscine, teren de padel, cazinou, bar de whisky și trabucuri, magazine Cartier, Rolex și Chopard, plus un club Nautilus dedicat copiilor și adolescenților. Galeria Clarendon Fine Art expune lucrări valoroase, inclusiv un tablou semnat de Mr Brainwash, vândut pentru 91.800 €.

If Alaska is on your list, 2027 could be the year.



Sail Canada to Alaska from 30 Jul–6 Aug 2027 aboard EXPLORA III and experience wild scenery from your ocean-front suite. #ExploraJourneys #OceanStateOfMind pic.twitter.com/zvYk9eIJkV — Stephan Andersen Transat (@SATransat) August 5, 2026

La barul din cramă, iubitorii de vin pot opta pentru upgrade-uri exclusiviste, cum ar fi o sticlă de Domaine de la Romanée-Conti la 16.800 €.

Un aspect care diferențiază Explora III de alte nave este gastronomia. Nu există bufet tradițional sau sală de mese principală. În schimb, pasagerii pot savura o cină sofisticată la Anthology, cu meniu degustare de șapte feluri, la un cost suplimentar de 200 € de persoană. Alte opțiuni includ Fil Rouge, Med Yacht Club și Sakura, un restaurant japonez recunoscut pentru calitatea excepțională a preparatelor și pentru serviciile impecabile.

Wellness Centre-ul navei dispune de un bazin de hidroterapie și 11 camere de tratament. O maseuză din Bali, parte din echipajul diversificat, a subliniat diversitatea culturală a personalului, care include membri din Filipine, India, Africa, America de Sud și Italia, oferind o atmosferă cosmopolită la bord.

Atriumul navei, cu o scară aurită din marmură Sahara Noir, reflectă rafinamentul și atenția la detalii. Explora III a fost concepută atât pentru cei care nu au mai făcut o croazieră, cât și pentru cei care le evită, oferind o experiență ce poate impresiona orice public.

Potrivit Daily Mail, până în 2028, grupul MSC planifică să extindă flota Explora la șase nave. Cu o abordare inovatoare și un nivel de lux fără precedent, Explora III promite să fie un punct de referință în industria călătoriilor pe mare.