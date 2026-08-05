Patul „antidivorț” din vila de un milion de euro al Iuliei Albu! Dacă există un secret al relațiilor fericite, Iulia pare că l-a găsit în dormitor! De când renovează vila istorică, Iulia a investit peste un milion de euro, iar piesa de rezistență este un pat uriaș, făcut pe comandă și botezat „antidivorț”. Designerii spun că e atât de confortabil, încât aduce armonie în cuplu. Sau, în cel mai rău caz, oferă suficient spațiu cât să nu te lovești de partener când ești supărat.

Ilinca Vandici, plimbată cu elicopterul de iubitul „secret”! Prezentatoarea Tv pare că și-a ridicat standardele la propriu! După divorț, Ilinca se răsfață la înălțime. S-a pozat într-o vacanță de vis, direct din elicopter, și ne spune că „viața e mai frumoasă cu fiecare loc descoperit”, mai ales când îl vezi de sus. Neoficial, se zvonește că cel care o răsfață ar fi Bogdan Boitor, fiul fostului primar din Asuaju de Sus. Ilinca tace și face, iar noi privim din autocar cum își trăiește ea noua etapă!

Andra și-a întâlnit idolii din telenovele care au făcut istorie la Acasă TV. Aflată în vacanță la Marbella, artista a luat cina cu Angelique Boyer și Sebastian Rulli, actorii care au făcut istorie în serialele urmărite cu sufletul la gură și în România. Emoționată, Andra a mărturisit că și-a împlinit un vis din tinerețe și chiar a glumit că a învățat spaniola de la ei, din fața televizorului. Imaginile au devenit virale, iar fanii au tras o singură concluzie: se pare că orele petrecute în fața telenovelelor au meritat!

Dan Negru dă de pământ cu Festivalul Mamaia! Din nou! A făcut front comun cu Octavian Ursulescu și a ieșit la atac. Cei doi spun că celebrul concurs și-a pierdut farmecul și că a ajuns un eveniment fără strălucirea de altădată. Negru regretă disparția atmosferei de la Teatrul de Vară și susține că festivalul nu mai păstrează spiritul care l-a făcut celebru. În plus, recunoaște că nici măcar nu a fost invitat la ediția din acest an. Pe scurt, muzica ușoară a rămas doar foarte ușoară.

Laura Cosoi își merită, fără îndoială, titlul de mamă-eroină! Actrița a adus pe lume cea de-a cincea fetiță, pe micuța Nina, care s-a născut pe cale naturală, cu o greutate demnă de un campion: 4,4 kilograme! Laura Cosoi a recunoscut că travaliul nu a fost deloc ușor, însă totul s-a încheiat cu bine, iar imaginile din maternitate au emoționat imediat fanii. În timp ce noi încercăm să ne revenim după o zi de muncă, Laura crește deja, cu succes, o adevărată echipă de fotbal feminin.

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