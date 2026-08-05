Modificări legislative pentru ROMATSA

Un aspect central al noii legislații este protejarea certificatului de furnizor de navigație aeriană al ROMATSA, care va putea fi suspendat doar din motive ce țin de siguranța traficului aerian, în conformitate cu reglementările europene. Premierul Ilie Bolojan a subliniat că regia are asigurate resursele necesare pentru a funcționa până la sfârșitul lunii august, dar necesită sprijin financiar pentru a evita riscul opririi activității.

„ROMATSA a propus o modificare legislativă care ar putea fi discutată săptămâna viitoare în Parlament, astfel încât să fie posibilă alimentarea conturilor companiei cu sumele necesare funcționării acesteia”, a declarat premierul.

Finanțare fără dobândă, dar cu condiții stricte

Conform proiectului de lege, finanțările temporare acordate de Exim Banca Românească vor fi aprobate individual pentru fiecare beneficiar prin hotărâre de Guvern. Acestea nu vor depăși sumele indisponibilizate și se vor acorda fără dobândă, însă cu perceperea unui comision de administrare pentru acoperirea costurilor băncii.

Fondurile vor putea fi utilizate doar pentru asigurarea continuității activității, fără a permite creșteri salariale peste limitele aprobate prin buget. De asemenea, finanțarea este temporară, fiind valabilă până la recuperarea sumelor sau până la decontarea din bugetul Ministerului Finanțelor, dar nu mai mult de cinci ani.

Contextul crizei financiare de la ROMATSA

Problemele financiare ale ROMATSA au fost agravate de o decizie a Curții de Apel București, care a suspendat pentru 30 de zile certificatul de furnizor de navigație aeriană, în urma unui proces intentat de 12 controlori de trafic ce au acuzat regia de discriminare la angajare. În plus, la 30 iunie 2026, Eurocontrol a notificat ROMATSA cu privire la o poprire asigurătorie în cadrul unei proceduri de executare silită inițiate de Pfizer Romania SRL împotriva statului român. Valoarea totală a sumei reclamate este de 3,42 miliarde de lei, plus cheltuieli de recuperare de 18,5 milioane de euro.

Suspendarea activităților ROMATSA ar putea avea consecințe grave pentru siguranța traficului aerian în România, afectând inclusiv misiunile tactice și logistice NATO pe flancul estic. Proiectul de lege adoptat de Parlament urmărește să protejeze această instituție strategică și să asigure respectarea obligațiilor internaționale ale României, inclusiv cele prevăzute de Convenția EUROCONTROL și de reglementările Uniunii Europene.

„Aceste propuneri au un impact direct asupra continuității furnizării serviciilor de trafic aerian în spațiul aerian al României, asupra siguranței zborurilor, precum și asupra cooperării civil-militare în domeniul managementului traficului aerian”, se precizează în documentul legislativ.

Protecția resurselor financiare ale ROMATSA

Proiectul subliniază că măsura de poprire asupra veniturilor regiei este rezultatul unei datorii a statului român față de Pfizer, datorie în a cărei generare ROMATSA nu a avut nicio implicare. Veniturile regiei, reglementate de legislația europeană, sunt destinate exclusiv acoperirii costurilor pentru furnizarea serviciilor de navigație aeriană.

Autoritățile au subliniat că mecanismul de finanțare propus nu constituie ajutor de stat, deoarece fondurile sunt integral restituibile și nu generează niciun avantaj economic pentru regie. Măsura este necesară pentru a restabili echilibrul financiar al ROMATSA, afectat de obligațiile financiare ale statului.