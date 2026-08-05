6 august 2026, ziua contrastelor climatice în România

ANM a instituit un Cod Roșu de caniculă persistentă și temperaturi ce pot atinge pragul de 41 de grade Celsius în vestul și nord-vestul țării, în timp ce un Cod Galben de instabilitate atmosferică accentuată va aduce vijelii violente și ploi torențiale în 31 de județe.

Umezeala ridicată și temperaturile sufocante vor menține un disconfort termic deosebit de accentuat pe tot parcursul zilei, în timp ce orele amiezii vor aduce schimbări bruște ale vremii.

Cod roșu de caniculă în vestul țării și temperaturi aproape de recordurile istorice

Cele mai dificile condiții meteorologice se vor înregistra în regiunile vestice și nord-vestice. Județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin se află sub avertizare Cod Roșu de căldură extremă.

În aceste zone, aerul tropical va împinge mercurul din termometre la valori comparabile cu recordurile absolute ale lunii august.

În județele Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin, temperaturile maxime se vor încadra între 39 și 41 de grade Celsius la umbră, în timp ce în Maramureș, Satu Mare și Sălaj valorile vor atinge 37…39 de grade Celsius.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, iar nopțile vor fi tropicale, cu temperaturi minime ce nu vor coborî sub 25…26 de grade Celsius.

Vremea de maine, 6 august 2026. Șapte județe, sub cod roșu de caniculă și alte 31, sub cod galben de vijelii și ploi torențiale
Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Cod portocaliu și galben de caniculă în majoritatea regiunilor

Canicula nu va ierta nici restul teritoriului național. Un Cod Portocaliu de val de căldură intensiv vizează regiunile Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și centrul și sud-vestul Munteniei. În aceste zone, maximele termice vor oscila între 35 și 38 de grade Celsius, cu un disconfort termic deosebit de pronunțat.

În Dobrogea, nordul și estul Munteniei și în estul Transilvaniei, unde este în vigoare un Cod Galben, valorile maxime vor fi cuprinse între 30 și 31 de grade pe litoral și până la 36…37 de grade în zonele de câmpie din Muntenia.

Cod galben de instabilitate atmosferică în 31 de județe ale țării

Pe lângă căldura extremă, meteorologii avertizează că populația trebuie să se pregătească și pentru fenomene de instabilitate atmosferică accentuată. Între orele 12:00 și 21:00, este valabilă o atenționare Cod Galben ce vizează 31 de județe din nordul și centrul Moldovei, Transilvania, Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, jumătatea de vest a Munteniei și toate zonele montane.

În aceste regiuni, masa de aer fierbinte va intra în coliziune cu un front mai rece, generând vijelii cu rafale de vânt ce vor atinge 50…70 km/h, iar pe arii restrânse chiar peste 80 km/h. Vor avea loc descărcări electrice frecvente, averse torențiale și izolat grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de 1 până la 3 ore, cantitățile de apă vor depăși 15…20 l/mp, iar la munte se pot acumula izolat 30…50 l/mp.

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