Operațiunea a fost reprogramată pentru joi

Decizia de amânare vine după ce operațiunea de scufundare a barjelor era programată inițial pentru miercuri.Specialiștii au constatat, însă, că dislocarea stâncii Pârjoaia a avut deja un impact pozitiv asupra nivelului apei, reușind să stopeze scăderea acestuia și chiar să înregistreze o creștere de 2 centimetri.

„S-a luat decizia ca operațiunea de scufundare a celor patru barje să continue începând de mâine dimineață, în condiții de siguranță, astfel încât să nu ne prindă seara cu această activitate. Noi începem activitatea la ora 8.00, dar, în funcție de prima ședință operativă, vom stabili procedura și ora la care va demara această activitate de scufundare a celor patru barje”, a explicat Scrioșteanu.

Conform reprezentanților Apelor Române, operațiunea va avea loc după ora 10.

Manevre complexe și siguranță prioritară

Potrivit lui Sorin Rândașu, director în cadrul DSU Apele Române, amânarea a fost necesară pentru a asigura desfășurarea în siguranță a operațiunii. „Am avut discuții legate de modalitatea în care se vor face aceste manevre cu cele 4 barje. Au fost și ieri discuții nenumărate pe acest subiect, pentru că nu este deloc o operațiune ușoară. Între timp am propus ca să nu pierdem în totalitate ceea ce am câștigat, să se mai facă niște lucrări suplimentare cu mutarea anrocamentelor care se află într-un pinten care deviază parțial apa către Bala și atunci să permitem accesul unui debit mai mare de apă”, a declarat Rândașu.

Pentru a evita riscurile, specialiștii au decis să prioritizeze stabilitatea barjelor. „În privința securității operațiunii, a riscurilor care sunt implicate în amplasarea barjelor pe amplasamentul propus, au fost alte discuții ținând cont de faptul că umplerea acestora trebuie să se facă doar după ce incintele care conțin aer și care asigură o flotabilitate superioară sunt complet golite. Gândiți-vă că noi punem piatră într-o barcă și pe laterală sunt niște camere pline cu aer. Dacă acelea nu sunt complet eliberate, ele mai pot pluti parțial”, a explicat oficialul DSU Apele Române.

Eforturi pentru susținerea centralei nucleare

În urma lucrărilor de dragaj și a exploziilor controlate, scăderea nivelului Dunării a fost încetinită. Totuși, rămân semne de întrebare cu privire la sustenabilitatea pe termen lung a funcționării centralei nucleare de la Cernavodă. „Nimeni nu poate să garanteze funcționarea pe termen nedefinit a centralei nucleare, dar toate eforturile care sunt făcute, sunt făcute pentru a prelungi cât mai mult termenul”, a adăugat Rândașu.

Conform estimărilor inițiale, operațiunea de scufundare a celor patru barje ar urma să înceapă joi dimineață, după stabilirea ultimei proceduri în cadrul unei ședințe operative. Experții subliniază că măsurile de precauție sunt esențiale pentru a evita orice incident pe durata manevrelor.

Specialiștii Apele Române au explicat că, după dislocarea stâncii Pârjoaia, s-a reușit inițial stabilizarea nivelului apei, iar ulterior acesta a crescut cu 2 centimetri.

Operațiunea prin care autoritățile încearcă să redirecționeze cursul Dunării și să crească nivelul în zona Cernavodă implică mai multe riscuri. Ana Maria Agiu, purtător de cuvânt la Agenția Națională Apele Române a explicat, pentru Libertatea, ce implică întregul proces și ce probleme ar putea apărea.

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