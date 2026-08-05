Scutire de impozit pentru succesiunile întârziate de atacul cibernetic

Potrivit noilor reglementări, succesiunile încheiate până la 30 septembrie 2026 inclusiv nu vor fi taxate, dacă termenul de doi ani de la decesul autorului succesiunii expiră între 14 iulie și 30 septembrie 2026. Măsura vine ca răspuns la dificultățile generate de atacul cibernetic care a paralizat infrastructura digitală a ANCPI începând cu data de 14 iulie 2026. Situația a împiedicat finalizarea actelor juridice privind transferul de proprietate, ceea ce ar fi putut conduce la depășirea termenului legal de doi ani și la obligația de a achita impozitul de 1%, conform legislației în vigoare.

„Întrucât, ca urmare a atacului cibernetic care a scos din funcțiune, începând cu data de 14 iulie 2026, sistemele informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), nu s-au putut instrumenta și încheia acte juridice având ca obiect transmisiunea dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moștenire, situație care poate conduce la depășirea termenului de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii și la obligația de plată a impozitului de 1% calculat la valoarea masei succesorale, se impune introducerea unor dispoziții derogatorii potrivit cărora persoanele aflate în astfel de situații să poată beneficia de scutirea de impozit potrivit legii”, au explicat inițiatorii noii legi.

ANCPI se pregătește să repornească sistemele informatice

Legea a fost adoptată anterior de Camera Deputaților, după ce a trecut și de Senat, și a fost publicată recent în Monitorul Oficial. Conform legislației în vigoare, moștenirile dezbătute și finalizate în termen de doi ani de la decesul autorului succesiunii sunt scutite de impozitul de 1%. În caz contrar, moștenitorii sunt obligați să achite acest impozit, calculat la valoarea masei succesorale.

Între timp, reconstrucția infrastructurii informatice a ANCPI și migrarea aplicației e-Terra în Cloudul Guvernamental au fost finalizate, iar aplicația a intrat în etapa de testare finală. Guvernul a anunțat la începutul lunii august că testele de securitate, funcționalitate și performanță sunt realizate de specialiști din cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC), Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) și Cyberint.

„Reconstrucția infrastructurii informatice și migrarea aplicației e-Terra în Cloudul Guvernamental au fost finalizate. Aplicația a fost instalată și configurată în noua infrastructură centralizată, urmând să fie supusă unui proces riguros de testare înainte de repunerea acesteia în funcțiune pentru utilizatori. În prezent se desfășoară etapa finală de validare”, a precizat Executivul.

Atacul cibernetic a blocat tranzacțiile imobiliare

Atacul cibernetic din 14 iulie a paralizat toate sistemele informatice ale ANCPI, inclusiv adresele de e-mail și aplicația e-Terra, utilizată pentru cadastru și carte funciară. Acest incident a provocat întârzieri semnificative în emiterea documentelor necesare pentru tranzacțiile imobiliare, cum ar fi extrasele de carte funciară și intabulările.

De asemenea, pentru a veni în sprijinul cetățenilor afectați, Parlamentul a decis și prelungirea termenului limită de aplicare a cotei reduse de TVA de 9% pentru locuințele cu promisiuni de vânzare-cumpărare încheiate până la 31 iulie 2025, de la 31 iulie 2026 la 30 septembrie 2026. Cei care finalizează achizițiile între 1 august și data intrării în vigoare a noii legi vor putea solicita rambursarea diferenței de TVA.

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