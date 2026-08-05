Dana Rogoz a împărtășit cu comunitatea sa din mediul online experiența unei vacanțe mai puțin convenționale, dar extrem de dragi familiei sale: călătoria cu trenul prin Europa. În timp ce majoritatea turiștilor caută cele mai rapide variante de transport pentru a ajunge la destinație, actrița și familia ei transformă drumul în sine într-o adevărată aventură.

Dana Rogoz: „O vacanță cu trenurile sigur nu e pentru toată lumea”

Aflată în Marea Britanie, vedeta a dezvăluit că a preferat să schimbe trei trenuri diferite între Londra și Edinburgh, deși exista varianta unei curse directe mult mai rapide. Decizia a fost luată de comun acord de către toți membrii familiei, care văd în acest mod de a călători un prilej de conectare.

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„O vacanță cu trenurile sigur nu e pentru toată lumea. Sunt oameni care nu se pot odihni bine pe tren, care caută să ajungă cât mai repede într-un loc, care nu vor să piardă timpul pe drum… Nouă ni se pare că, dimpotrivă, călătorind în felul acesta, câștigăm timp pentru noi. Dacă voiam să ajungem mai repede în Sicilia sau în Scoția, clar am fi ales avionul. Dar nouă ne place atât de mult să călătorim cu trenul, încât în loc să alegem unul direct între Londra și Edinburgh, care ar fi fost mai rapid, noi am ales să călătorim cu 3 trenuri diferite. Această opțiune a fost votată în unanimitate în familie: London-Leeds cu tren LNER, apoi Leeds-Carlisle via Settle cu tren Northern și Carlisle-Edinburgh cu tren TransPennine Express. Un drum mai lung, dar mai frumos și mai aventuros. Asta e varianta care ni se potrivește nouă”, a explicat Dana Rogoz.

Dana Rogoz: „Ne simțim recunoscători că putem avea această experiență împreună”

Spre deosebire de mulți copii care își pierd răbdarea pe parcursul deplasărilor lungi, cei ai Danei Rogoz sunt fascinați de fiecare etapă a traseului. Actrița mărturisește că atmosfera din timpul mersului cu trenul este plină de activități relaxante și momente speciale în familie.

„Și niciodată până acum nu am auzit pe vreunul dintre noi spunând: «Offf… cât mai durează drumul ăsta?». Dimpotrivă! Am auzit: «Offf… e ultimul tren de noapte?», «Offf… deja am ajuns?»… «Offf… promiți că vom mai face traseul ăsta?». Păi știți câte avem noi de făcut în timp ce călătorim cu trenurile?! Și să stăm la povești, și să ne bucurăm de priveliște, și să dormim, și să ne jucăm boardgame-uri sau cu alte jucării, și să mâncăm cumpărăturile noastre sau direct la vagonul restaurant, și să citim, și să desenăm, și să facem teme, și să completăm jurnalul de călătorie, în care adunăm ștampile de la controlori, și să ne plimbăm de la un capăt la altul al trenului – chiar și de 3 ori, și să ne drăgălim, și pur și simplu să ne simțim recunoscători că putem avea această experiență împreună”, a mai adăugat actrița.

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