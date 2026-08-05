Cum funcționează metoda feței de pernă răcite

Nu este nevoie de achiziții costisitoare sau accesorii sofisticate. Tot ce aveți de făcut este să scoateți fața de pernă, să o împăturiți și să o puneți într-o pungă de plastic resigilabilă, pentru a preveni absorbția mirosurilor sau a umezelii din frigider. După ce eliminați aerul din pungă, introduceți-o în frigider pentru 15-30 de minute. La culcare, scoateți fața de pernă din frigider și așezați-o pe pernă.

Deși răcoarea oferită de material este de scurtă durată, suficientă pentru a ajuta corpul să se relaxeze, metoda poate face diferența între o noapte agitată și un somn odihnitor. „Efectul este comparabil cu cel al unui duș călduț făcut înainte de culcare”, subliniază experții.

Alte soluții pentru nopți confortabile

Dacă doriți să amplificați senzația de prospețime, puteți aplica aceeași tehnică și pentru husa pilotei, pijamale sau cămașa de noapte. Totodată, o sticlă cu apă rece sau o pernă umplută cu apă rece pot fi aliați de încredere în lupta cu temperaturile ridicate.

Un alt truc eficient este utilizarea prosoapelor sau cearșafurilor umezite, pe care să le așezați în dreptul unei ferestre deschise. Procesul de evaporare ajută la răcirea aerului din cameră, dar nu uitați să aerisiți corespunzător pentru a evita formarea mucegaiului.

Cum să mențineți locuința răcoroasă

Pe timpul zilei, menținerea unei temperaturi scăzute în locuință este esențială. Specialiștii recomandă aerisirea intensă dimineața devreme, când aerul este mai rece. Apoi, închideți ferestrele, obloanele sau jaluzelele pentru a preveni pătrunderea căldurii. După apus, deschideți ferestrele de pe părți opuse ale locuinței pentru a crea o ventilație încrucișată, care să permită circulația aerului proaspăt.

În lipsa aerului condiționat, aceste soluții simple pot face diferența în lupta cu nopțile toride. Iar un somn odihnitor este esențial pentru a face față zilelor caniculare ce urmează.