În timpul strângerii de mână între Rubio și Miliband, jurnaliștii prezenți în sală l-au întrebat pe ministrul britanic dacă îl mai consideră pe Trump „un idiot, un rasist și un misogin”. Miliband a făcut această declarație în 2016, când actualul președinte al SUA făcea campanie electorală pentru obținerea primului mandat la Casa Albă.

Ed Miliband nu a răspuns, ci a continuat să zâmbească și să pozeze împreună cu gazda sa, spunând doar că „așteptăm cu nerăbdare întrevederea”.

Ambasadorul SUA la Londra, Warren Stephens, a declarat recent că speră că noul șef al diplomației britanice și-a schimbat între timp părerea despre Trump. Diplomatul a promis să colaboreze cu Miliband, în pofida dezacordului în chestiuni legate de protecția mediului.

Miliband, fost ministru al energiei, a pledat puternic pentru politici de reducere drastică a emisiilor de dioxid de carbon și de trecere la surse de energie regenerabile. De cealaltă parte, Trump insistă vehement pentru utilizarea combustibililor fosili și cere inclusiv extragerea petrolului din Marea Nordului.

Casa Albă s-a arătat nemulțumită de alegerea premierului Andy Burnham de a-l numi pe Miliband în funcția de ministru de externe și a transmis că noul ministru ar putea deveni „un punct de fricțiune”.

Cu toate acestea, Ed Miliband s-a deplasat la Washington D.C. la doar 16 zile de la preluarea mandatului de ministru de externe.

Departamentul de Stat a anunțat într-un comunicat citat de Reuters că Rubio și Miliband au discutat depre războiul din Ucraina și despre faptul că Europa trebuie să-și asume o responsabilitate mai mare în a-și asigura propria securitate.

Rubio și Miliband au reiterat de asemenea angajamentul comun faţă de siguranţa tranzitului în Strâmtoarea Ormuz şi că Iranul nu trebuie să obțină arme nucleare.