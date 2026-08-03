Peste 89 de milioane de afișări într-o singură lună pentru GSP.ro

Conform datelor oficiale ale Sistemului de Audit al Traficului și Internetului (SATI), platforma digitală a Gazetei Sporturilor a înregistrat în iulie un număr total de 89.382.958 de afișări. Cifra reprezintă un record absolut pentru site, depășind precedenta performanță istorică stabilită în luna august a anului trecut, când se înregistraseră 85,5 milioane de afișări.

Performanța plasează publicația pe locul 1 absolut în România pe segmentul web (analizând site-urile, fără aplicații mobile), fiind depășită în clasamentul general doar de platforma de e-commerce OLX.

GSP.ro, lider pe piața media la timpul petrecut de cititori pe site

Interesul crescut al publicului s-a văzut și la capitolul cititori unici, unde GSP.ro a bifat cel mai ridicat nivel din anul 2026: 4.382.199 de vizitatori unici au accesat site-ul pe parcursul lunii iulie.

Totodată, un indicator esențial pentru calitatea conținutului și loialitatea audienței rămâne timpul activ petrecut de utilizatori pe platformă. Gazeta Sporturilor își menține poziția de lider pe întreaga piață media din România la capitolul engagement, înregistrând o medie de 14 minute și 37 de secunde per vizitator.

Această cifră reconfirmă faptul că cititorii nu doar accesează rapid știrile, ci rămân pe site pentru analize, comentarii, transmisiuni în format livetext și materiale exclusive oferite de echipa de jurnaliști a publicației. Acuratețea informațiilor, viteza de reacție în momentele cheie și jurnalismul echilibrat rămân pilonii pe care se construiește succesul zilnic al platformei.

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