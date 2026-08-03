Mircea Badea a avut o reacție fermă în emisiunea „În Gura Presei”, după ce Florin Ristei și Speak au discutat în mediul online despre folosirea literelor „â” și „î” în limba română. Prezentatorul TV a criticat afirmațiile făcute de artist și a susținut că informațiile prezentate sunt incorecte.

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Mircea Badea, reacție tranșantă după declarațiile lui Florin Ristei

Mircea Badea a comentat în ediția emisiunii „În Gura Presei cu Mircea Badea” discuția purtată de Florin Ristei și Speak despre folosirea literelor „â” și „î” în limba română. Prezentatorul TV a criticat afirmațiile făcute de artist și a susținut că acestea transmit informații eronate.

Totul a pornit după ce Florin Ristei și Speak au dezbătut regulile ortografice și revenirea la folosirea literei „â”, iar discuția a ajuns ulterior și în atenția lui Mircea Badea.

Mircea Badea: „Ceea ce am văzut este odios”

În timpul emisiunii sale, prezentatorul TV a comentat imaginile care circulă în mediul online și și-a exprimat nemulțumirea față de afirmațiile făcute de Florin Ristei.

„Instagramul îmi recomandă mie, din motive care îmi scapă, cred că mă urăște Instagram, îmi recomandă mie următoarea secvență cu acești doi cetățeni să le spunem, ca să nu le spunem altfel.”, a spus Mircea Badea.

Ulterior, acesta și-a continuat comentariul într-un ton critic. „Pentru mine, așa ceva este odios. Ceea ce am văzut noi este odios. Absolut odios. Eu sunt un tip, la bătrânețe, absolut tolerant. (…) Secvența asta m-a băgat în roșii. Deci vine Gigel ăsta, Ristei sau cum îl cheamă, care e un tefelist, asta nu o spun ca pe ceva negativ, ci îl încadrez corect, obiectiv”, a declarat prezentatorul.

Ce l-a nemulțumit pe prezentatorul TV

Mircea Badea a susținut că Florin Ristei a oferit o explicație greșită despre originea folosirii literei „â”, afirmând că aceasta nu ar fi fost introdusă de regimul comunist.

„Nu-i nimic rău în asta, dar îl încadrez corect. Apare și prin reclame la bănci (…) vine Gigel ăsta, care nu are nici cea mai vagă idee, are câteva lozinci pe care le tot spune de ceva ani, sigur că sunt profitabile pentru el, are câteva lozinci, trebuie să zică neapărat asta cu comuniștii, a zis și de Iliescu, lui i se pare că e foarte drept și le comunică unor Gigei care intră în contact cu imaginile astea o prostie. O minciună și o prostie. Haideți să mai ascultăm încă o dată ce spune această formă de viață”, a mai spus Mircea Badea.

Mircea Badea, despre folosirea literei „â”

În continuarea intervenției sale, prezentatorul a explicat cum vede evoluția regulilor ortografice din limba română și a contestat afirmația potrivit căreia litera „â” ar fi fost introdusă de comuniști.

„Nu este adevărat. â nu este o invenție comunistă. E o minciună. Nu e adevărat. Este și o prostie, și o minciună, și ne mai și spune că s-a documentat. Unde s-o fi documentat, probabil pe Facebook. (…) Pe lângă faptul că nu e consoană, e vocală, dar nu ne luăm din asta.”, a punctat Mircea Badea.

Acesta a continuat cu noi critici la adresa artistului și a modului în care sunt tratate astfel de subiecte în mediul online.

„Știați că e analfabet? El și zice, am văzut într-un alt filmuleț, tot pe Instagram – kilometri la oră, omul e analfabet, dar a făcut el o cercetare și ne spune. Deci forma asta de viață, Tristei, sau cum îl cheamă, spune o cretinătate, o monstruozitate. Nu comuniștii, în ’93, Iliescu, au venit cu chestia asta că bătrânii scriu, nu. Comuniștii ăia din anii ’50, crânceni. (…) Ăia au transformat limba română într-un fel comunistoid, neștiințific și incorect din multe puncte de vedere. În ’93, Academia Română a zis să ne revenim inclusiv la nivel de â și sunt/suntem”, a declarat prezentatorul.

Mesajul transmis de Mircea Badea

La finalul intervenției, Mircea Badea le-a recomandat celor care abordează astfel de teme să se documenteze înainte de a face afirmații publice.

„Lăsați subiectele astea că vă depășesc cu mult. Mergeți și cântați la nunți. Nu e vorba că sunteți inculți, că incult sunt eu, voi sunteți analfabeți.”, a mai spus Mircea Badea.

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