5 băuturi pe care le poți include în rutina ta de dimineață:

Chai latte: alternativa moderată pentru iubitorii de cofeină

Dacă nu vrei să renunți complet la cofeină, dar vrei să reduci cantitatea consumată, ceaiul negru este alegerea potrivită. Acesta conține mai puțină cofeină decât cafeaua, oferind în același timp un plus de energie. Ceaiul negru oferă acea senzație de confort specifică unei băuturi calde de dimineață. În plus, trecerea treptată de la cafea la ceai poate ajuta la reducerea simptomelor asociate cu diminuarea consumului de cofeină, cum ar fi durerile ușoare de cap.

Chai latte este un amestec de ceai negru cu mirodenii aromate precum scorțișoară, cardamom, ghimbir și cuișoare. Conține o cantitate moderată de cofeină, iar mirodeniile precum ghimbirul și scorțișoara pot contribui la o digestie sănătoasă și oferă un plus de aromă băuturii. Prepară chai latte cu lapte de ovăz, care adaugă o dulceață naturală, fără a fi nevoie de zahăr rafinat.

Smoothie-uri: Energie naturală și sațietate

Un smoothie proaspăt reprezintă o metodă excelentă de a începe ziua. În funcție de ingredientele folosite, acesta poate contribui la reducerea senzației de foame și îți poate oferi o stare de sațietate pentru mai mult timp.

Experții în nutriție recomandă smoothie-urile ca alternativă la băuturile energizante cu un conținut ridicat de zahăr. Combinațiile de fructe, legume, nuci și semințe oferă un mix bogat de:

vitamine și minerale esențiale;

fibre care contribuie la buna funcționare a sistemului digestiv;

antioxidanți și proteine.

Matcha Latte – ceai verde Matcha cu lapte vegetal

Matcha este o pudră obținută din frunze de ceai verde măcinate fin. Spre deosebire de cafea, matcha conține și L-teanină, un aminoacid asociat cu o stare de relaxare și concentrare.

Consumul de matcha ajută la reducerea stresului și a anxietății și promovează o stare de calm și relaxare, fără a provoca somnolență. Conținutul său ridicat de antioxidanți o transformă într-o alegere interesantă pentru rutina de dimineață.

Recomandare practică: Amestecă o linguriță de pudră de matcha cu puțină apă caldă, apoi adaugă lapte cald de migdale sau de ovăz.

Pudră de superalimente verzi

Dacă nu ai timp să prepari suc de legume proaspete în fiecare dimineață, pudrele verzi solubile pot reprezenta o alternativă practică.

Aceste produse pot conține vitamine, minerale și compuși vegetali proveniți din ingrediente precum spanac, kale, spirulină sau chlorella. În funcție de compoziție, pot contribui la aportul zilnic de nutrienți. Detoxifică organismul și sprijină digestia.

Recomandare practică: Dizolvă o lingură de pudră verde într-un pahar cu apă rece și adaugă câteva picături de lămâie pentru un gust mai fresh.

Apa carbogazoasă cu infuzii de fructe: hidratare maximă

Hidratarea adecvată este secretul principal pentru a menține nivelul de energie ridicat. Atunci când ești hidratat corespunzător, te poți simți mai alert și mai puțin obosit.

felii de lămâie, lime sau portocală

felii de castravete

frunze de mentă proaspătă

Cum să îți transformi băutura matinală într-un obicei sănătos

Consecvența este cheia pentru a observa efectele pe termen lung asupra stării de bine. Iată trei reguli simple pentru a integra aceste băuturi în rutina zilnică:

Pregătește ingredientele de seară: Măsoară pudrele sau pregătește ingredientele din timp. Dimineața va trebui doar să le amesteci.

Măsoară pudrele sau pregătește ingredientele din timp. Dimineața va trebui doar să le amesteci. Evită zahărul adăugat: Zahărul rafinat poate provoca o creștere rapidă a nivelului de energie, urmată de o scădere. Folosește scorțișoară sau, dacă simți nevoia de dulce, adaugă puțină miere.

Zahărul rafinat poate provoca o creștere rapidă a nivelului de energie, urmată de o scădere. Folosește scorțișoară sau, dacă simți nevoia de dulce, adaugă puțină miere. Ascultă-ți corpul: Testează fiecare băutură timp de câteva zile. Observă cum îți influențează digestia și nivelul de concentrare înainte de a decide care este opțiunea potrivită pentru tine.

Schimbarea tabieturilor de dimineață poate aduce beneficii pentru starea generală de bine. Testează aceste opțiuni și observă care dintre ele se potrivește cel mai bine stilului tău de viață și preferințelor tale. Adoptarea unei băuturi sănătoase în primele ore ale zilei reprezintă o schimbare minoră, dar care poate avea un impact pozitiv asupra stării de energie și a clarității mentale.

Dacă vrei să îți începi diminețile cu o băutură gustoasă, fără să pierzi timp cu prepararea ei acasă, poți alege rapid una dintre opțiunile disponibile la 5 to go. Găsești băuturi potrivite pentru diferite preferințe, inclusiv variante pe bază de cafea, ceai sau lapte vegetal, pe care le poți lua cu tine în drum spre serviciu sau în timp ce îți începi ziua.