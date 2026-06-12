Un mort și 3 răniți

O zi de vacanță care trebuia să fie memorabilă s-a transformat într-o tragedie de proporții pe malul Lacului Maggiore, una dintre cele mai populare destinații turistice din nordul Italiei.

Un cunoscut om de afaceri elvețian și-a pierdut viața după ce elicopterul privat pe care îl pilota s-a prăbușit, în timp ce alți trei pasageri aflați la bord au fost răniți, potrivit Heute.

Lago Maggiore, precipita un elicottero a Lesa. Partono i soccorsi https://t.co/Png8Li1QCV — La Stampa (@LaStampa) June 12, 2026

S-a prăbușit în curtea vilei

Accidentul a avut loc în apropierea localității Lesa, situată pe malul vestic al lacului, pe teritoriul italian.

Potrivit primelor informații furnizate de echipele de salvare, zborul fusese planificat ca o scurtă călătorie de agrement deasupra lacului. Elicopterul decolase de pe domeniul unei vile private care aparținea chiar omului de afaceri elvețian.

Din motive încă neelucidate complet, aparatul de zbor nu a reușit să câștige suficientă altitudine imediat după desprinderea de la sol.

Martorii susțin că elicopterul a intrat în turbulențe, s-a rotit în jurul propriei axe și s-a agățat de coroana unor copaci din apropiere, prăbușindu-se violent în curte.

„Echipele de intervenție au fost alertate imediat. Din păcate, pentru pilot nu s-a mai putut face nimic. Epava aparatului de zbor a fost securizată, iar anchetatorii au deschis o investigație amplă pentru a stabili dacă a fost vorba despre o defecțiune tehnică sau o eroare umană”, a transmis poliția italiană.

Omul de afaceri era foarte cunoscut în regiune

Pilotul care și-a pierdut viața în accident este un antreprenor din Elveția, în vârstă de 71 de ani. Acesta deținea proprietatea de pe malul lacului de mai mulți ani și era o figură extrem de cunoscută și respectată în comunitatea locală din regiune.

Conform publicației italiene La Stampa, el era recunoscut pentru implicarea sa în viața culturală din zonă, organizând regulat concerte pe domeniul său. De ceva timp, acesta începuse să ofere tururi panoramice cu elicopterul său privat pentru turiștii care vizitau faimosul lac de la granița dintre Italia și Elveția.

Doi dintre pasageri, transportați cu elicopterul la spital

În momentul prăbușirii, la bordul aparatului de zbor se mai aflau trei persoane. Autoritățile au confirmat că este vorba despre turiști din Germania, care cumpăraseră sau primiseră zborul de agrement.

Doi dintre răniți, despre care se crede că sunt soț și soție, au suferit traumatisme severe și au fost preluați de urgență de un elicopter medical pentru a fi transportați la un spital de specialitate.

Al treilea pasager a primit primele îngrijiri la fața locului și a fost transportat cu o ambulanță terestră către o altă clinică din regiune.

Medicii au transmis că, deși pasagerii au suferit răni grave, viețile lor nu sunt în pericol iminent. Autoritățile italiene au confiscat epava și au demarat examinarea documentelor tehnice ale elicopterului pentru a afla cauzele exacte ale acestei tragedii aviatice.

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