O tulpină mutantă îngreunează diagnosticarea și tratamentul

Oficialul agenției sanitare a Organizației Națiunilor Unite a precizat că, de la reizbucnirea focarului la jumătatea lunii iunie și până în prezent, au fost înregistrate 174 de cazuri confirmate și suspecte de infectare. Dintre aceste persoane, 82 și-au pierdut viața, ceea ce indică o rată de mortalitate extrem de ridicată, de aproximativ 47%.

Din luna mai, 5.021 de persoane au fost confirmate ca fiind infectate cu boala extrem de contagioasă, în timp ce 2.378 de pacienţi au decedat, fiind calculată o rată a mortalităţii de 47,4%. Peste 1.000 de pacienţi s-au vindecat, potrivit autorităţilor sanitare congoleze, conform Agerpres.

Conform evaluărilor făcute de experții OMS, răspândirea rapidă a bolii este cauzată de apariția unei noii tulpini mutante a virusului Ebola. Această variație genetică prezintă modificări la nivelul proteinelor de suprafață, aspect care face ca detectarea timpurie prin testele clasice să fie mult mai dificilă, iar răspunsul la unele tratamente antivirale existente să fie redus.

Echipa de intervenție a OMS funcționează deja la fața locului alături de autoritățile locale din RD Congo, însă activitatea este grav perturbată de contextul de securitate extrem de instabil. Regiunea Nord-Kivu este afectată de confruntări armate frecvente între diverse grupări rebele și forțele guvernamentale, ceea ce împiedică accesul cadrelor medicale în anumite comunități izolate.

Campania de vaccinare și riscul extinderii regionale

Focarul de Ebola a fost declarat la mijlocul lunii mai şi este al 17-lea înregistrat în această ţară din Africa Centrală.

Cu toate acestea, OMS şi Centrul African pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (CDC Africa) au avertizat că numărul real de infecţii ar putea fi semnificativ mai mare.

Studiile indică faptul că focarul ar fi putut debuta încă din februarie, a declarat directorul general al CDC Africa, Jean Kaseya, în cea mai recentă evaluare a situaţiei. „Nu avem nicio idee despre ce s-a întâmplat din februarie până în mai”, declara Kaseya în timpul unei conferinţe de presă de săptămâna trecută.

Pentru a limita lanțul de transmitere, peste 4.500 de persoane considerate contacți direcți sau persoane cu risc ridicat de expunere au fost deja vaccinate. Cu toate acestea, mobilitatea ridicată a populației din zonă și infrastructura sanitară precară sporesc riscul ca virusul să depășească granițele naționale și să ajungă în țările vecine, precum Uganda sau Rwanda.