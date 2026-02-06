În urmă cu doar câteva zile, Faimoșii s-au despărțit de Marina Dina, la finalul Duelului de eliminare, iar foștii colegi vor admite că le lipsește din trib. ”Marina a plecat și m-am trezit cu mai multă durere de spate. Mi-e foarte dor de cum făcea patul. O să-mi fie dor de ea”, va admite Aris.

De cealaltă parte, în echipa albaștrilor, se pare că deși simt că viața în junglă le este acum la îndemână, după cum va povesti și Adi Petre: ”corpul meu s-a adaptat la noul stil de viață”, lipsa câștigării recompenselor se resimte tot mai tare. ”Avem o lună de când am mâncat orez și fasole. Sufletul își dorește să guste dintr-un aliment care să ne dea un boost de energie”, va declara Niky.

Dacă pentru cele două echipe, grija principală rămâne jocul de recompensă al serii, departe de ei, în Exil, cei patru concurenți vor aștepta cu mare emoție să se alăture pe teren!

”Acasă nu dorm pe scândură, dar m-am trezit foarte bine, cu spatele îndreptat”, va comenta Marian Godină, în timp ce Andreea va recunoște că abia așteaptă să scape din acea parte a insulei: ”nu-mi mai doresc nicio zi în Exil. Vreau să merg pe traseu”. În ciuda faptului că își dorește la fel de mult să intre în competiție, CAV va fi cel care-i va motiva pe colegi până la joc: ”eu zic să savurați experiența. Așa ceva nu o să mai trăiți niciodată”.

Cum vor fi primiți noii concurenți? Care va fi miza serii și cine se va impune? Dar mai ales ce discuții vor apărea acum, că totul se schimbă? Aflăm în doar câteva ore!

