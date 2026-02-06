Citește Horoscop săptămânal Pești. Previziuni pentru perioada 7 – 13 februarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Pești.

Horoscop săptămânal Pești – 7 – 13 februarie 2026

În ziua de 7 februarie, evaluări și reevaluări ale unor premise financiare sau patrimoniale; pe fond, Peștii nu sunt hotărâți ce să facă într-o anume direcție și simt nevoia unui plus de argumente sau interpretări, drept care se informează, consultă specialiști în speranța că vor ajunge la o concluzie coerentă.

Pe 7 februarie, Mercur va intra în zodia Peștilor, pe care, din cauza unei retrogradări, o va părăsi abia pe 15 aprilie, timp în care va rafina mijloacele de exprimare ale nativilor, dar îi va face și mai impresionabili la argumentele adevărate sau doar la pretextele și exagerările unor ipostaze de viață care privesc necazurile și suferințele unei cunoștințe cu care empatizează.

De aceea, este bine ca nativii să nu dea curs gesturilor generoase născute dintr-o labilitate afectivă („inimă slabă”), pe care în alt moment, când ar avea tăria de caracter necesară, nu le-ar face.

De asemenea, în preajma zilei de 12 februarie, cei născuți în zodia Peștilor este bine să fie atenți și să-și cântărească declarațiile prin care se angajează să facă un anumit lucru, pentru că Mercur, planeta comunicării, aflat în casa I a personalității lor, va face o conjuncție la grad perfect cu Sensul Vieții (Nodul Nord al Lunii) al cărei efect se va încheia în octombrie 2044, ceea ce înseamnă că, deși, pentru moment, ei nu vor estima importanța acelui angajament, el le va greva existența pe termen destul de lung.

Între 7 februarie, după ora 21:13′, și dimineața zilei de 10 februarie, Peștii vor fi prost dispuși, irascibili și refractari la orice sugestie; dialoguri greu de purtat cu aceste persoane. Între 10 februarie, după ora 9:22′, și seara zilei de 12 februarie, posibil moment delicat în plan profesional sau într-o ipostază publică. Între 12 februarie, după ora 21:45′, și 13 februarie, relațiile cu prietenii vor fi corecte, sobre, dar exigente, iar Peștii vor fi puțin dispuși la concesii.

