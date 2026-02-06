Kristen Stewart spune că este „bântuită” de prințesa Diana. Ce legătură are actrița cu regretata Lady Di

Kristen Stewart, una dintre cele mai apreciate actrițe, mărturisește că interpretarea rolului prințesei Diana în filmul „Spencer” din 2021 i-a schimbat profund perspectiva asupra vieții. Într-un interviu exclusiv acordat publicației The Telegraph pe 5 februarie 2026, actrița a dezvăluit că încă se simte „bântuită” de imaginea regretatei prințese.

Kristen Stewart în filmul „Spencer”

„Încă sunt. Nu mă pot plimba prin acest oraș sau prin Paris fără să mă gândesc la ea. Toată dragostea care a emanat din această femeie… Pot să plâng pentru ea în orice moment”, a mărturisit Stewart.

Prințesa Diana, care a murit într-un tragic accident de mașină în Paris, în 1997, la doar 36 de ani, rămâne o figură simbolică și profund emoționantă pentru milioane de oameni. Filmul „Spencer”, regizat de Pablo Larraín și scris de Steven Knight, oferă o poveste ficțională despre Crăciunul anului 1991, când prințesa Diana se lupta cu criza din mariajul ei cu prințul Charles.

În ciuda provocărilor uriașe, Kristen Stewart, acum în vârstă de 35 de ani, a reușit să aducă un omagiu autentic prințesei, interpretând-o cu o sensibilitate rar întâlnită. Deși inițial s-a îndoit de potrivirea sa pentru acest rol, Stewart a declarat pentru The Telegraph: „I-am spus lui Pablo că este nebun și că ar trebui să angajeze pe altcineva, dar el a refuzat să accepte. Erau diferențe mari între mine și ea. Statura, culoarea ochilor – eu am ochii verzi, iar ea avea faimoșii ochi albaștri care se potrivesc cu inelul ei. Așa că am întrebat: Ar trebui să facem inelul de logodnă verde, atunci?”. Regizorul i-a răspuns că totul ține de „spirit”.

Conexiunea actriței cu prințesa Diana

Interpretarea ei, primită cu aclamații de critici, i-a adus o nominalizare la Oscar pentru cea mai bună actriță în 2022. Kristen a simțit o conexiune profundă cu Diana, explicând că ambele au experimentat presiunea publicului într-un mod intens. „Ea a fost copleșită, copleșită până la epuizare [de paparazzi]”, a spus Stewart.

„Rebeliunea ei părea atât de disperată, atât de tânără și vulnerabilă.” După încheierea filmărilor, Stewart recunoaște că s-a simțit „ca o coajă”, similară cu ceea ce Diana ar fi putut experimenta. „Acesta era scopul”, a adăugat actrița.

Într-un interviu anterior oferit în 2022, Stewart a descris-o pe prințesa Diana drept o persoană care „făcea oamenii să se simtă bine”. „Am ilustrat-o într-un moment dificil, tumultuos și trist, dar ea avea această lumină de nestăvilit.” Actrița a explicat că rolul a fost o experiență transformatoare:

„Am învățat multe, dar mai ales am simțit că mi s-a permis să mă dezvolt ca persoană. Chiar dacă era doar în imaginația mea și mă convingeam pe mine că dintr-odată am această superputere pe care o avea ea – aceea de a-i face pe oameni să se simtă bine.”

