Ce este PaulowniaGreene și ce istoric are

În ultimele 48 de ore, site-ul PaulowniaGreene a obținut de la Google o expunere uriașă cu 33 de articole create de Inteligența Artificială și a depășit astfel site-uri de știri generale precum StirileProTV, Antena 3 sau Hotnews. Cu peste 1,7 milioane de expuneri, fostul site al companiei din Cluj a obținut sute de mii de afișări.

Inițial, site-ul a fost magazinul online și platforma de prezentare a firmei Paulownia Greene SRL din Cluj-Napoca. Site-ul oferea ghiduri de plantare, detalii despre rentabilitatea culturilor, prețuri pentru puieți și servicii de consultanță pentru fermieri.

Conform datelor financiare, firma a cunoscut o perioadă de vârf în intervalul 2013-2017, urmată de o scădere a cifrei de afaceri. Pe măsură ce interesul public pentru afacerile cu Paulownia s-a diminuat (din cauza adaptabilității dificile a arborelui în anumite zone din România), activitatea site-ului a intrat în declin.

Site-ul a expirat și a fost preluat de un publisher anonim

În prezent, site-ul paulowniagreene nu mai are nicio legătură cu agricultura sau cu firma originală. A fost transformat într-un portal de tip „Ghid practic/Lifestyle” și publică articole diverse, de la rețete culinare (ex.: „de ce să pui oțet în tigaie”) și trucuri de curățenie, până la știri senzaționaliste despre tehnologie și spațiu.

Majoritatea textelor recente apar ca fiind semnate de „Ana Marinescu” (un nume generic folosit adesea în rețelele de conținut automatizat.

Site-ul este folosit acum pentru SEO și publicitate. Deținătorii actuali profită de vechimea domeniului (înregistrat din 2011) pentru a publica articole care conțin link-uri către alte site-uri comerciale, ajutându-le pe acestea să urce în rezultatele Google.

Domeniul este deținut în prezent de o entitate privată (cel mai probabil o agenție de SEO sau un „publisher” anonim). Această practică este cunoscută sub numele de Domain Snapping.

În urmă cu o săptămână, Libertatea anunța că același lucru s-a întâmplat și cu site-ul unei instituții de stat din România, Garda Forestieră Râmnicu Vâlcea.

