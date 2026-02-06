Dosarul traficului de minore (2010)

Primul scandal legat de numele lui Robert Negoiță a izbucnit în 2010, când DIICOT investiga o rețea de exploatare sexuală a fotomodelelor, inclusiv minore.

Negoiță a fost audiat doar ca martor.

Dosarul apartamentelor vândute fără TVA (2016)

În aprilie 2016, DNA l-a acuzat pe Robert Negoiță de evaziune fiscală, susținând că acesta a vândut 1.250 de apartamente în nume propriu fără să plătească TVA, prejudiciul fiind estimat la peste 77 milioane lei.

După patru ani, în februarie 2020, dosarul a fost clasat, procurorii concluzionând că „bunul nu a fost ascuns, atât timp cât acesta exista înregistrat în evidențele oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară și respectiv în evidențele administrațiilor fiscale. De asemenea, nici sursa impozabilă nu a fost ascunsă, având în vedere că pentru tranzacțiile imobiliare în discuție a existat un impozit datorat bugetului de stat, calculat și vărsat cu ocazia încheierii contractelor de vânzare cumpărare aferente acestor imobile”.

Contractele de salubritate supraevaluate (2022)

Un alt dosar penal deschis de DNA viza contractele de salubrizare din Sectorul 3.

Între 2000 și 2018, au fost semnate 54 de acte adiționale cu compania ROSAL GRUP S.A., fără licitații, potrivit Hotnews.

În august 2022, Negoiță și alți șase funcționari au fost trimiși în judecată, prejudiciul fiind estimat la 578 milioane lei.

Avocații au solicitat încetarea procesului pe motiv de prescriere, însă instanța a respins cererea. Următorul termen este programat pentru 24 februarie 2026.

Accidentul de la Biblioteca Națională (2021)

În august 2021, doi muncitori au murit, iar alți patru au fost răniți pe șantierul Bibliotecii Naționale, unde lucra o firmă a Consiliului Local Sector 3.

Negoiță a fost suspect, dar ancheta s-a încheiat fără acuzații împotriva sa. În 2024, cinci persoane din conducerea firmei au fost trimise în judecată.

Blocul construit ilegal (2023)

În 2023, DNA l-a acuzat pe Negoiță de abuz în serviciu pentru aprobarea nelegală a unor documente necesare construirii unui bloc în centrul Bucureștiului.

Ancheta este în desfășurare, Robert Negoiță având statutul de suspect.

Licitația de 27 de milioane de euro (2024)

În februarie 2024, DNA a deschis un dosar privind atribuirea unui contract de 27 milioane de euro unei firme legate de Sorina Docuz, fosta soție a lui Negoiță.

G4Media.ro a dezvăluit că firma câștigătoare avea cifre de afaceri zero între 2014 și 2021, iar în spatele acesteia se află familiile Docuz și Arghir, apropiate de PSD.

După aceste dezvăluiri, afacerea a fost anulată.

Robert Negoiță, pus sub control judiciar după perchezițiile DNA

Robert Negoiță a fost vizat, joi, de percheziții DNA atât la locuința sa, cât și la Primăria Sectorului 3, într-un dosar de abuz în serviciu. Aseară, după mai multe ore de audieri, edilul a fost pus sub control judiciar, anchetatorii stabilindu-i o cauțiune de 800.000 de lei. Pe lângă cele două măsuri legale, Negoiță a primit interdicția de a-și exercita mandatul de primar pe perioada măsurii preventive. De asemenea, nu are voie să se apropie de sediul primăriei.

Ancheta procurorilor vizează suspiciuni de abuz în serviciu legate de fonduri publice, primarul Sectorului 3 fiind suspectat că a utilizat bani publici pentru construirea unui drum privat destinat fratelui său, Ionuț Negoiță, dezvoltator imobiliar.

Într-o conferință de presă organizată joi, Robert Negoiță a respins acuzațiile conform cărora ar fi construit un drum pentru fratele său. „Nu am făcut un favor celor cărora le-am ocupat terenul cu un drum public, ci un deserviciu, pentru că am construit drum public pe proprietate privată fără să oferim despăgubiri. Nu i-am oferit niciodată niciun drum cu bani publici fratelui meu. Am construit exclusiv drumuri publice pentru cetățenii din sectorul 3 și toți cei care au nevoie de acele drumuri, pentru că sunt drumuri publice”, a declarat Robert Negoiță.

Mai mult, edilul susține că privatul trebuie despăgubit în astfel de cazuri, însă el nu a procedat astfel, precizând că i-a făcut chiar un „deserviciu” fratelui său. „I-am creat un deserviciu fratelui meu, legea prevede o despăgubire, dar nu i-am oferit. Atâta vreme cât drumul pe care noi l-am construit este public, liber pentru a fi folosit de orice cetățean care are nevoie de el, eu consider că este absolut normal ca drumurile publice să fie din bani publici. Faptul că noi nu am plătit niciun fel de contravaloare fiindcă i-am ocupat un teren privat este un deserviciu pentru proprietar”, a continuat Robert Negoiță.

El a susținut că Primăria Sectorului 3 a fost împiedicată de Primăria București să finalizeze documentația necesară, adăugând că drumul construit este esențial pentru comunitate.

