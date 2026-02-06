Avaria, produsă joi la ora 19.07, a afectat circa 1.316 clienți casnici și non-casnici. Printre străzile afectate se numără Rovine, Industriilor, Nisipului, Școlii și Speranței din Balta Verde, Calafatului și Magnoliilor din Braniște, Odessa și Calea Dunării din Craiova, Primăverii și Viitorului din Gura Văii, Cantonului și Jiului din Livezi, precum și Albișor și Tineretului din Podari. Lista completă a străzilor afectate a fost comunicată de reprezentanții companiei.

„Echipele Distrigaz Sud se află la fața locului pentru remedierea defectului. Reluarea alimentării cu gaze naturale a clienților afectați se va face în cursul zilei de mâine, 7 februarie, în jurul orei 18.00”, au transmis reprezentanții Distrigaz Sud Rețele într-un comunicat de presă.

Incidentul a necesitat intervenția pompierilor și poliției, care au evacuat 30 de persoane din șase locuințe din zona afectată. Totodată, traficul rutier a fost deviat pentru siguranța locuitorilor.

Compania Distrigaz Sud Rețele a oferit și recomandări pentru siguranța consumatorilor după reluarea furnizării gazelor. În cazul în care aceștia simt miros de gaze, sunt rugați să aerisească încăperile, să evite producerea de scântei, să nu utilizeze aparate electrocasnice sau întrerupătoare și, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze. Numerele de urgență pentru raportarea problemelor sunt 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778.

Autoritățile și echipele de intervenție continuă să monitorizeze situația până la remedierea completă a avariei și reluarea alimentării cu gaze în toate zonele afectate.

