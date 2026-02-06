Intervenția liderului american vine într-un moment critic pentru Orbán, care se confruntă cu cel mai dificil test politic din ultimii zece ani, având în față o opoziție revitalizată care conduce în sondaje.

Mesajul de susținere al lui Donald Trump

Într-o postare pe platforma sa, Truth Social, Donald Trump a lăudat parteneriatul cu liderul de la Budapesta, subliniind că relațiile dintre cele două state au atins „noi culmi de cooperare” sub mandatele lor.

„Viktor Orbán este un adevărat prieten, un luptător și un câștigător și are susținerea mea completă și totală pentru realegerea sa ca prim-ministru al Ungariei”, a transmis președintele american.

Această susținere nu este o surpriză, având în vedere istoricul relației dintre cei doi. Orbán a fost printre primii lideri europeni care au pariat pe Trump în 2016, iar partidul său, Fidesz, a devenit un model ideologic pentru mișcarea populistă MAGA, în special datorită politicilor dure privind migrația și drepturile minorităților.

Mai mult, susținerea se aliniază cu noua Strategie de Securitate Națională a SUA, care promite sprijin pentru „partidele patriotice europene”.

Relația cu Rusia și tensiunile cu UE

Alianța Trump-Orbán s-a manifestat și în chestiuni geopolitice sensibile. Trump s-a poziționat de partea Budapestei în decizia controversată de a continua achizițiile de petrol rusesc, în ciuda eforturilor europene de a izola energetic Moscova.

Ulterior, Casa Albă a acordat Ungariei o scutire de un an de la sancțiunile SUA vizând importurile de energie din Rusia.

În plan european, Orbán a devenit un actor-cheie și adesea incomod, intrând frecvent în conflict cu Bruxelles-ul pe teme precum sprijinul pentru Ucraina, sancțiunile împotriva Rusiei și statul de drept.

Ascensiunea lui Péter Magyar și miza alegerilor din 12 aprilie

Scrutinul din 12 aprilie este considerat cel mai important eveniment electoral din Europa în acest an, cu potențialul de a pune capăt unei ere politice în Ungaria.

Viktor Orbán se confruntă cu o provocare serioasă din partea lui Péter Magyar, un fost aliat devenit arhi-inamic, care conduce partidul de opoziție Tisza.

Sondajele de opinie actuale indică un avans de 12 puncte procentuale pentru formațiunea lui Magyar, semnalând nemulțumirea publică legată de erodarea democrației și problemele statului de drept.

Rezultatul alegerilor va decide nu doar viitorul politic al Ungariei, ci și echilibrul de putere în cadrul Uniunii Europene.

