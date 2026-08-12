Ritm susținut pe ambele maluri ale râului

Investiția strategică are o importanță majoră pentru rețeaua regională de transport, urmând să conecteze direct Republica Moldova de Autostrada Unirii A8 și, mai departe, de rețeaua europeană de transport. Legătura dintre Ungheni, județul Iași, și localitatea Zagarancea din Republica Moldova va scurta semnificativ timpii de tranzit și va impulsiona schimburile economice transfrontaliere.

Evoluția lucrărilor la Podul Ungheni – Zagarancea a fost verificată, pe 11 august, pe teren de o delegație oficială condusă de Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale din Republica Moldova, alături de secretarii de stat Mircea Păscăluță și Nicolai Mândra. Progresul fizic al lucrărilor a ajuns la 55%.

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A început montarea tablierului metalic pe malul moldovenesc

Oficialii moldoveni au inspectat mai întâi șantierul de pe malul stâng al Prutului, unde a fost marcat un pas tehnic esențial: debutul montării primului tronson de tablier metalic pe calea 2.

Până în acest moment, pentru ambele căi ale structurii de pe malul Republicii Moldova au fost livrate deja „aproximativ 251 de tone de elemente metalice”, conform Ministerului.

Avans consistent pe șantierul din județul Iași

Vizita de lucru a continuat apoi pe malul românesc, în județul Iași, unde infrastructura este într-o fază și mai avansată. Aici, procesul de montare a tablierului metalic a ajuns la un procent de 70% pe ambele căi de circulație.

„Au fost livrate și montate aproximativ 732 de tone de tablier metalic”, potrivit sursei citate.

Fiecare etapă finalizată pe ambele sectoare apropie Republica Moldova de o conexiune rutieră modernă și rapidă cu România și întreaga Uniune Europeană.