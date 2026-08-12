Litoralul românesc vs Grecia și Bulgaria: Între prețuri de lux și servicii dezamăgitoare

Marius Popescu are 56 de ani, este din Timișoara, dar locuiește de mulți ani în Austria. A revenit pe litoralul românesc împreună cu familia pentru ca cel mic să beneficieze de aerosolii mării, alegând un pachet complet de 7 nopți într-un hotel din stațiunea Olimp. Când a tras linie la finalul concediului, suma cheltuită l-a lăsat fără cuvinte.

„Un sejur ne-a dus undeva la 1.800 de euro pentru trei persoane, doi adulți și un copil de șapte ani, cu servicii all-inclusive. Mi se pare foarte mult, iar serviciile sunt groaznice”, mărturisește bărbatul cu nemulțumire.

Cât despre plajă, pachetul de la hotel le-a oferit două șezlonguri incluse, un beneficiu binevenit într-o perioadă în care tarifele pentru un loc la soare pot deveni o cheltuială considerabilă. 

Însă adevăratele tentații nu au rămase închise în restaurantul complexului. Marius recunoaște că ispitele culinare de pe faleză au fost de neevitat: „Mergem să mâncăm clătite la terasele din stațiune, deși avem all-inclusive. Ne fac cu ochiul și alte deserturi: gogoși, kürtős, înghețată… Le-am încercat pe toate, se vede!”, a spus bărbatul amuzat.

Pe faleză, spectacolul deserturilor este la ordinea zilei. O cupă de înghețată turcească costă 15 lei, prețul incluzând și celebrul show cu jonglerii oferit de vânzători la preparare. Pentru iubitorii de gogoșele ineluș cu topping (de la ciocolată albă până la caramel sau fructe de pădure), o porție mică de 6 bucăți scoate din buzunar 15 lei, iar cea mare de 12 bucăți ajunge la 27 de lei.

Mulți turiști plătesc la cazări destul de mult la hotelurile de patru stele din Olimp, precum Cocor, unde prețurile variază de la 555 de lei pe noapte până la 1.800 de lei pentru un apartament, în stațiunea vecină Neptun, la Hotel Turist, o noapte costă 450 de lei fără mic dejun pentru doi adulți și un copil, astfel cheltuielile zilnice suplimentare se adună rapid.

În schimb, în Grecia, pe insula Kos, un cuplu a plătit 1.300 de euro pentru un pachet complet, all inclusive, în această perioadă, fiind plin sezon.

,,Au luat bilete last minute și au asigurate nu doar cazarea și mesele, ci și biletele de avion”, a spus mama unor tineri căsătoriți, care în această perioadă s-au dus în Grecia.

În Bulgaria, la Nisipurile de Aur o familie cu un copil a plătit 1.550 de euro pentru un sejur de 7 zile,  la un hotel de 5 stele, cu all inclusive.

,,Mergem de câțiva ani în Bulgaria și condițiile sunt excelente, Nu fac rabat de la calitate. Am fost și acum doi ani și nu s-a schimbat nimic, prețurile sunt la fel, mâncarea bună și personalul serviabil”, a spus familia Popescu, aflată acum la Nisipurile de Aur.

Turiștii aflați pe litoralul românesc în această perioadă spun că mai este de lucrat în privința serviciilor și le cataloghează cel mult acceptabile. 

Șezlonguri scumpe și goale în sudul litoralului

Nisipul nu s-a umplut rapid de la primele ore ale dimineții, așa cum se întâmpla altădată pe plajele din Neptun și Olimp. Însă opțiunile de confort sunt pentru toate buzunarele:

  • Închiriere șezlong: Prețul variază între 40 de lei pe zi (de luni până joi) și 50 de lei pe zi (în weekend). Pentru cei care nu au acest serviciu inclus în pachetul de cazare, închirierea a două șezlonguri cu umbrelă adaugă în jur de 80-100 lei zilnic la buget.
  • Zona cearșafurilor: Turiștii care doresc să economisească sau care preferă stilul tradițional au la dispoziție sectoarele de plajă neamenajate, unde își pot întinde gratuit prosopul, cearșaful sau rogojina direct pe nisip.

Nu toate șezlongurile s-au ocupat, pe de o parte pentru că stațiunile din sudul litoralului nu mai sunt pline ochi ca altădată, pe de alta, iar oamenilor li s-a părut prețul destul de piperat. Cearșafurile însă nu pot fi puse oriunde pe plajă, ci doar în anumite spații marcate. În Mamaia prețul unui șezlong ajunge și la 100 de lei pe zi.

Cât costă un prânz și o răcoritoare pe faleză

Mesele principale și răcoritoarele de peste zi variază considerabil în funcție de preferințe și de locația aleasă:

Mâncare & Meniuri principale

  • Meniuri accesibile & Fast-food: Un meniu complet cu șnițel de pui sau burger de pui (cu cartofi prăjiți, salată de varză și sos) costă 34,5 lei. La terasele de tip împinge-tava, un „Meniu al Zilei” pornește de la 39 de lei sau 59 de lei la terasele grecești (felul 1, felul 2 și pâine).
  • Preparate la grătar și pui: Mâncărurile din carne de pui variază între 52 de lei și 56 de lei, iar pieptul de rață cu orez sălbatic ajunge la 70 de lei. Platourile mixte de grill pentru două persoane costă între 150 și 180 de lei.
  • Mâncăruri din pește: hamsia prăjită (200 g) costă 39 de lei, crapul prăjit este 49 de lei, iar dorada sau bibanul de mare la grătar costă între 58 și 64 de lei. Un preparat mai pretențios, cum este saramura de calcan, urcă până la 128 de lei porția.

Oferta de băuturi (răcoritoare, bere & energizante)

  • Bere:
    • Draft: 15 – 16 lei (Bucur 350 ml / Carlsberg 500 ml – 15 lei, Skol 400 ml – 16 lei).
    • Sticlă/Doză (autohtonă): 16 lei (Skol, Tuborg, Bucur, Carlsberg/fără alcool).
    • Premium/Import: 22 – 29 de lei (Budweiser – 22 de lei, Corona 330 ml – 25 de lei, Guinness 440 ml – 25 de lei, Weihenstephaner 500 ml – 27 de lei, Leffe 500 ml – 29 de lei).
    • Cidru (Somersby 330 ml): 16 lei.
  • Răcoritoare & sucuri:
    • Sucuri (250 ml – 500 ml): 10 – 15 lei (gama Pepsi/Evervess – 10 lei; Prigat/Granini Nectar – 14-15 lei).
    • Lipton Ice Tea (500 ml): 15 lei.
    • Limonadă (500 ml): 25 de lei.
    • Fresh de portocale/grapefruit (200 ml): 26 de lei.
    • Apă minerală/plată (500 ml): 10 lei.
  • Energizante:
    • Red Bull (250 ml): 15 lei.

Contrastul de la Costinești: Vacanțele în gașcă la festivalul Nibiru

La polul opus față de sejururile scumpe din sudul litoralului, stațiunea Costinești rămâne preferata tinerilor. Atrași de distracție și de festivalul Nibiru, aceștia reușesc să se încadreze în bugete mult mai reduse, dacă și-au rezervat din timp sau nu au prea multe pretenții vizavi de cazare și mese:

  • Pachet de cazare: un sejur de 7 nopți în gașcă ajunge la 1.700 de lei de persoană, preț care include toate cele 3 mese pe zi.
  • Bani de buzunar: tinerii pleacă la mare cu un buget suplimentar de aproximativ 500 de lei, destinat strict distracției, băuturilor și micilor gustări de pe plajă.

Potrivit unei selecții realizate de platforma germană de turism HolidayCheck, România se află pe lista destinațiilor recomandate pentru vacanțele în familie din august 2026, evidențiată în special pentru litoralul Mării Negre, dar și pentru posibilitatea de a combina o vacanță la mare cu excursii și activități în natură.
În 5 stațiuni de pe litoral, turiștii români au schimbat șezlongul pe controale medicale gratuite.

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