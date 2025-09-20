Cine este Margherita, femeia din Italia care poartă zilnic „haine antice”

O femeie în vârstă de 97 de ani din Italia a devenit un simbol viu al tradiției locale prin obișnuința ei de a purta zilnic haine antice, specifice satului montan Scanno din regiunea Abruzzo.

Margherita Ciarletta, cunoscută drept „Ultima Regină” a acestui sat medieval, poartă cu mândrie un costum tradițional care datează de secole, transmis din generație în generație.

Italianca poartă hainele tradiționale de la vârsta de 18 ani

De la vârsta de 18 ani, Margherita a ales să-și mențină această tradiție vie, purtând în fiecare zi o rochie de lână neagră cu mâneci lungi și un batic de bumbac, ținută folosită de femeile din sat pentru muncile zilnice. Costumul său denotă simplitate și sobrietate și este o mărturie a unei vieți legate profund de obiceiurile rurale.

Chiar dacă alte femei îl poartă doar în ocazii speciale, Margherita îl îmbracă chiar și în zilele de duminică, rotind mai multe variante ale acestuia.

Zeci de turiști vin în satul italian să vadă costumele antice ale femeii de 94 de ani

Această fidelitate față de moștenirea sa culturală a atras zeci de turiști anual, dornici să o fotografieze și să o întâlnească pe „Nonna Margherita”. În ciuda celebrității dobândite prin aceasta, ea rămâne modestă și spune că nu este o celebritate, ci doar o bunică care iubește tradițiile satului ei.

Primăria locală și autoritățile culturale au început demersuri pentru ca acest costum tradițional să fie recunoscut ca patrimoniu imaterial UNESCO, iar Margherita este considerată ultimul bastion al unei epoci care se estompează treptat în acest refugiu montan italian.

Satul Scano, în care locuiește femeie de 94 de ani, este izolat în munți

Satul montan Scanno este situat în regiunea Abruzzo, provincia L’Aquila, Italia, și este cunoscut pentru frumusețea sa pitorească și bogata istorie. Așezat la o altitudine de aproximativ 1.050 de metri deasupra nivelului mării, înconjurat de păduri dese și munți sălbatici, Scanno se distinge prin casele sale medievale și străduțele pietruite care oferă un peisaj autentic tradițional italian.

Scanno este renumit pentru lacul său natural în formă de inimă, Lago di Scanno, care este o atracție turistică majoră și permite activități precum caiacul, windsurfing-ul, plimbările prin natură și excursiile cu bicicleta. Zona este inclusă în Parcul Național Abruzzo, Lazio și Molise, iar iarna oferă acces la pârtii de schi în apropierea muntelui Rotondo. Tot în regiunea Abruzzo se află și Penne, orașul din Italia unde casele sunt aproape gratis și se vând la prețul unui espresso.

Pe lângă peisajele naturale impresionante, Scanno păstrează vii tradițiile locale, dintre care cele mai cunoscute sunt costumele tradiționale ale femeilor din sat și meșteșugurile precum broderia și fabricarea dantelăriei cu bobine. Satul a fost subiectul unor fotografii celebre realizate de artiști renumiți.

Populația din Scano a scăzut semnificativ în ultimele decenii

În trecut, Scanno era un sat prosper datorită fermierilor care au construit palate, biserici și fântâni, dar populația sa a scăzut semnificativ în ultimele decenii, de la peste 4.000 în anii 1920 la sub 2.000 astăzi, pe fondul migrației către orașe mari sau în străinătate.

Cu toate acestea, satul rămâne un punct de referință cultural și turistic important în Abruzzo, atrăgând vizitatori dornici să experimenteze viața rustică italiană tradițională.

