Disperarea de a „întineri” pe hârtie

Deși avea o experiență profesională solidă, realitatea recrutării moderne a lovit-o din plin: zeci de candidaturi trimise au rămas fără niciun răspuns, scrie publicația Business Insider.

Femeia a recunoscut deschis că loialitatea ei față de fostul angajator a fost totală și că nu ar fi părăsit niciodată acel loc de muncă dacă nu ar fi fost trimisă în șomaj.

Văzând că lunile trec și că profilul ei nu atrage recrutorii, femeia a recurs la un gest extrem din punct de vedere profesional: a început să își modifice radical CV-ul pentru a părea mai tânără.

Cu toate acestea, strategia „întineririi” din documente nu i-a adus aproape niciun interviu de angajare, lăsând-o luni la rând fără nicio sursă de venit.

Drama personală: îngrijirea unui părinte cu Alzheimer

În tot acest scenariu întunecat al căutării unui loc de muncă, femeia s-a confruntat și cu o situație delicată acasă. Ea trebuia să aibă grijă de tatăl său, diagnosticat cu boala Alzheimer, care locuia împreună cu familia ei de câțiva ani.

Inițial, pierderea jobului în primăvara anului 2025 a fost privită ca o oportunitate ascunsă — un răgaz pentru a petrece mai mult timp alături de tatăl ei și pentru a se implica direct în îngrijirea lui medicală și emoțională. Însă, pe măsură ce economiile se diminuau, presiunea financiară a început să eclipseze acest avantaj moral.

Salvarea a venit prin networking

După aproape un an de eșecuri pe platformele clasice de recrutare, femeia a decis să își schimbe tactica. A renunțat la anonimatul aplicațiilor online și a început să le spună direct prietenilor, cunoștințelor și comunității din care făcea parte că este în căutare disperată de lucru.

Strategia bazată pe relații umane (networking) a dat roade. O colegă din echipa de tenis la care juca i-a vorbit despre o oportunitate într-o mică agenție locală de asigurări.

„Voiam doar să mă simt utilă din nou și să ies din casă”, a mărturisit ea.

Deși noul salariu este mai mic de jumătate față de cel cu care era obișnuită după două decenii de carieră, femeia a acceptat postul fără ezitare.

După aproape un an petrecut în afara câmpului muncii, principalul ei obiectiv nu mai era recunoașterea statutului, ci reinserția profesională și recăpătarea stabilității financiare pentru familia sa.

„Prietenii și familia vor să te ajute”

Noul loc de muncă presupune prezența la birou doar două zile pe săptămână, restul activității fiind desfășurate de acasă. Pentru a putea lucra, familia sa a trebuit să găsească o persoană care să aibă grijă de tatăl său.

Femeia spune că procesul de găsire a unui loc de muncă se aseamănă cu lumea întâlnirilor și consideră că relațiile personale sunt esențiale.

„Cele mai mari șanse le ai prin oamenii pe care îi cunoști. Este ca în lumea întâlnirilor: unii folosesc site-uri, alții cunosc oameni prin prieteni sau la diverse evenimente”, a explicat aceasta.

Femeia îi încurajează pe toți cei care se confruntă cu pierderea locului de muncă să vorbească deschis despre situația lor și să își informeze fără rețineri cercul de apropiați.

Cu cât vorbești mai mult despre faptul că ești șomer și îi lași pe oameni să știe asta, cu atât este mai bine pentru echilibrul tău psihic. Prietenii și familia vor să te ajute, dar uneori uită dacă nu le amintești”, spune ea.

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