Femeia a fost chemată mai devreme, să se obișnuiască

Potrivit judecătorilor, femeia fusese chemată la hotel cu trei zile înainte de începerea oficială a contractului, ca să se familiarizeze cu activitatea, cu responsabilitățile postului și cu sistemul informatic folosit de unitate. Deși angajatorul a susținut că era vorba doar despre o etapă de acomodare, instanța a văzut însă lucrurile diferit și a considerat că acele zile au reprezentat muncă efectivă, făcută înainte ca raportul de muncă să fie înregistrat legal.

Astfel, contractul sezonier, pe perioadă determinată, și-a pierdut protecțiile de care beneficia angajatorul, iar raportul de muncă a fost tratat ca unul pe durată nedeterminată. În acest fel, au devenit aplicabile prevederile articolului 18 din Statutul Muncitorilor din Italia, folosit în cazurile de concediere ilegală.

A fost concediată verbal în a cincea zi de muncă

Totul s-a întâmplat în primăvara anului 2024, când tânăra fusese angajată ca ospătăriță la un hotel de lux. După numai cinci zile de lucru, femeia a fost concediată verbal. Hotelul a susținut că nu a trecut perioada de probă și că nu era potrivită pentru post. Sindicatul care a reprezentat-o a contestat imediat atât concedierea, cât și faptul că femeia muncise deja înainte de data oficială a angajării.

Mai mulți angajați ai hotelului au confirmat în instanță că aceasta începuse deja instruirea și folosea sistemul informatic al unității. Judecătorii au apreciat că nu era vorba despre o simplă prezentare a locului de muncă, ci despre activitate efectivă.

Hotelul trebuie să plătească 60.000 de euro

Hotărârea obligă angajatorul să achite salariile aferente unui an, inclusiv al 13-lea și al 14-lea salariu, precum și alte 15 luni de remunerație pentru refuzul reintegrării în funcție. Așa s-a ajuns la o sumă de aproximativ 49.000 de euro despăgubiri, la care se adaugă cheltuielile de judecată și alte costuri, până aproape de pragul de 60.000 de euro.

Curtea de Apel din Veneția a confirmat decizia primei instanțe. Motivele hotărârii nu au fost încă publicate, iar compania a anunțat că va face recurs la Curtea Supremă de Casație.

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