“Anii trec frumos peste noi și peste căsnicia noastră, sunt binecuvântată că Dumnezeu mi-a scos în cale un asemenea om. Am construit enorm împreună, iar cheia succesului a constat în faptul că înainte de orice am fost cei mai buni prieteni și nu am păstrat secrete unul față de celălalt. Ne-am respectat enorm, iar atunci lucrurile au venit de la sine. Tot ceea ce ne mai rămâne de făcut este să ne bucurăm împreună de anii care urmează, până la adânci bătrâneți”, a declarat Anamaria Prodan, citată de Impact.

Impresara a profitat din plin de vizita în Dubai, pentru a se răsfăța la piscină, pentru a petrece cu prietenii sau pentru a merge la cumpărături.

