Aceasta a fost scoasă la vânzare la 433,677 de euro. Gara veche datează din 1875 și s-a renovat într-o casă la sfârșitul anilor 1980, păstrând încă detalii originale, de exemplu, trapa de bilete, potrivit Jam Press, citată de Profimedia.

Cu trei dormitoare și două băi, din interior s-ar putea confunda cu orice altă casă de familie.

Proprietatea se află chiar lângă o cale ferată în Little Salkeld, Penrith, Scoția.

De-a lungul istoriei, a avut trei proprietari. Gara este descrisă ca „una dintre cele mai frumoase supraviețuitoare ale faimoasei linii de cale ferată Settle – Carlisle” și este pe piață pentru prima dată în 28 de ani.

A fost construită de Mildland Railway Company folosind gresie Eden extrasă local, cu pereți groși de 60 de centimetri și acoperită cu un acoperiș din ardezie Westmorland, clădirea impresionantă fiind o „vitrină a măiestriei victoriene”.

O gară locală, aceasta s-a închis pentru pasageri în 1970, înainte să fie transformată.

Holul aflat la intrare, care cândva era holul gării, își păstrează o parte din strălucirea pe care a avut-o odată, cu podeaua din piatră, pereții din piatră aparentă și ferestrele arcuite, ornamentate.

De asemenea, camera de zi, care era fosta sală de așteptare și casa de bilete, păstrează o nișă cu margini de piatră care marchează vechea trapă de bilete.

Un șemineu impunător, cu vatră, găzduiește acum o sobă pe lemne. Dormitorul principal a fost odată biroul fostului șef de gară, cu ferestre în stil gotic, tavane înalte și mecanismul conservat al ceasului William Potts. Baia proprie, cândva camera portarului, include un WC, o chiuvetă și o baie mare.

De asemenea, o fostă gară din Braşov a fost transformată în locuință și scoasă la vânzare.



