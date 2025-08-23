Aceasta a fost scoasă la vânzare la 433,677 de euro. Gara veche datează din 1875 și s-a renovat într-o casă la sfârșitul anilor 1980, păstrând încă detalii originale, de exemplu, trapa de bilete, potrivit Jam Press, citată de Profimedia.

Cu trei dormitoare și două băi, din interior s-ar putea confunda cu orice altă casă de familie.  

Proprietatea se află chiar lângă o cale ferată în Little Salkeld, Penrith, Scoția. 

De-a lungul istoriei, a avut trei proprietari. Gara este descrisă ca „una dintre cele mai frumoase supraviețuitoare ale faimoasei linii de cale ferată Settle – Carlisle” și este pe piață pentru prima dată în 28 de ani. 

A fost construită de Mildland Railway Company folosind gresie Eden extrasă local, cu pereți groși de 60 de centimetri și acoperită cu un acoperiș din ardezie Westmorland, clădirea impresionantă fiind o „vitrină a măiestriei victoriene”. 

O gară locală, aceasta s-a închis pentru pasageri în 1970, înainte să fie transformată.  

Holul aflat la intrare, care cândva era holul gării, își păstrează o parte din strălucirea pe care a avut-o odată, cu podeaua din piatră, pereții din piatră aparentă și ferestrele arcuite, ornamentate. 

De asemenea, camera de zi, care era fosta sală de așteptare și casa de bilete, păstrează o nișă cu margini de piatră care marchează vechea trapă de bilete. 

Mărturia unui dezertor rus din batalionul „Somalia”, care recunoaște că a comis crime de război: „I-am împușcat pe toți în spatele capului”
Recomandări
Mărturia unui dezertor rus din batalionul „Somalia”, care recunoaște că a comis crime de război: „I-am împușcat pe toți în spatele capului”

Un șemineu impunător, cu vatră, găzduiește acum o sobă pe lemne.  Dormitorul principal a fost odată biroul fostului șef de gară, cu ferestre în stil gotic, tavane înalte și mecanismul conservat al ceasului William Potts. Baia proprie, cândva camera portarului, include un WC, o chiuvetă și o baie mare. 

De asemenea, o fostă gară din Braşov a fost transformată în locuință și scoasă la vânzare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Patru oameni au murit după ce au căzut cu mașina într-o prăpastie, în Argeș. A fost chemat elicopterul SMURD
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce i-a spus mama din Craiova fetiței ei de 11 ani, cu câteva secunde înainte de a-și da ultima suflare. Ultimele ei cuvinte o vor urmări toată viața
Viva.ro
Ce i-a spus mama din Craiova fetiței ei de 11 ani, cu câteva secunde înainte de a-și da ultima suflare. Ultimele ei cuvinte o vor urmări toată viața
Ce s-a întâmplat cu bărbatul care a vrut să intre peste Andra în casă. Artista și soțul ei, Cătălin Măruță, au chemat imediat Poliția, iar ce a urmat e înspăimântător!
Unica.ro
Ce s-a întâmplat cu bărbatul care a vrut să intre peste Andra în casă. Artista și soțul ei, Cătălin Măruță, au chemat imediat Poliția, iar ce a urmat e înspăimântător!
Fiica lui Răzvan Simion a împlinit 21 de ani. Ce mesaj i-a transmis prezentatorul și ce a dezvăluit despre Ianca: „Să îți păstrezi mereu curiozitatea...”
Elle.ro
Fiica lui Răzvan Simion a împlinit 21 de ani. Ce mesaj i-a transmis prezentatorul și ce a dezvăluit despre Ianca: „Să îți păstrezi mereu curiozitatea...”
gsp
Ion Țiriac nu mai e singurul: cine este al doilea tenismen devenit miliardar în dolari
GSP.RO
Ion Țiriac nu mai e singurul: cine este al doilea tenismen devenit miliardar în dolari
Care e compania care l-a ajutat pe Roger Federer să facă marele pas în Forbes
GSP.RO
Care e compania care l-a ajutat pe Roger Federer să facă marele pas în Forbes
Parteneri
Ce s-a aflat acum despre soțul mai în vârstă al lui Tily Niculae. Azi, actrița a anunțat divorțul, după 15 ani de mariaj. Cine este și ce a făcut, de fapt, misteriosul "domn Popescu"
Libertateapentrufemei.ro
Ce s-a aflat acum despre soțul mai în vârstă al lui Tily Niculae. Azi, actrița a anunțat divorțul, după 15 ani de mariaj. Cine este și ce a făcut, de fapt, misteriosul "domn Popescu"
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! A ajuns mai slabă decât fiica ei, iar știrile sunt tot mai grave despre Prințesa Kate. Ce decizie majoră plănuiește familia regală: „Are nevoie de timp”
Avantaje.ro
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! A ajuns mai slabă decât fiica ei, iar știrile sunt tot mai grave despre Prințesa Kate. Ce decizie majoră plănuiește familia regală: „Are nevoie de timp”
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Tvmania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa

Alte știri

Autobuzele turistice ale Bucureștiului revin pe traseu după doi ani de blocaje și pierderi financiare. Cât costă un tur al Capitalei
Știri România 23 aug.
Autobuzele turistice ale Bucureștiului revin pe traseu după doi ani de blocaje și pierderi financiare. Cât costă un tur al Capitalei
Mai multe linii STB vor avea program prelungit sau vor fi deviate pentru meciul FCSB – FC Argeș
Știri România 23 aug.
Mai multe linii STB vor avea program prelungit sau vor fi deviate pentru meciul FCSB – FC Argeș
Parteneri
Un nou scandal homosexual zguduie Biserica Ortodoxă Română. Desfrâu și mesaje halucinante între un preot și un tânăr
Adevarul.ro
Un nou scandal homosexual zguduie Biserica Ortodoxă Română. Desfrâu și mesaje halucinante între un preot și un tânăr
Ele sunt zodiile care își schimbă viața de pe 24 august de ora 00.00. Momente neașteptate, răsturnări de situație, dar și protecție din plin pentru ele
Fanatik.ro
Ele sunt zodiile care își schimbă viața de pe 24 august de ora 00.00. Momente neașteptate, răsturnări de situație, dar și protecție din plin pentru ele
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Motivul pentru care Lucian Viziru a plecat de la Pro Tv, în urmă cu ceva timp. „Lucrurile nu s-au oprit, au fost din ce în ce mai rele”
Stiri Mondene 23 aug.
Motivul pentru care Lucian Viziru a plecat de la Pro Tv, în urmă cu ceva timp. „Lucrurile nu s-au oprit, au fost din ce în ce mai rele”
Cum a apărut Marina Voica, la aproape 89 de ani, pe scena Festivalului Mamaia 2025. Artista a purtat o ținută tinerească
Stiri Mondene 23 aug.
Cum a apărut Marina Voica, la aproape 89 de ani, pe scena Festivalului Mamaia 2025. Artista a purtat o ținută tinerească
Parteneri
Anunț NEAȘTEPTAT! Unul dintre jurații "Românii au talent" părăsește emisiunea de la PRO TV. PRIMELE declarații: „Fac o pauză de televiziune”
Elle.ro
Anunț NEAȘTEPTAT! Unul dintre jurații "Românii au talent" părăsește emisiunea de la PRO TV. PRIMELE declarații: „Fac o pauză de televiziune”
„Nu am nici măcar o operație estetică!”, spunea Maria de la Insula Iubirii. Însă pozele din trecutul ei, care au ieșit acum la iveală, au stârnit comentarii în rândul fanilor emisiunii. Cum arăta tânăra în urmă cu câțiva ani / FOTO
Unica.ro
„Nu am nici măcar o operație estetică!”, spunea Maria de la Insula Iubirii. Însă pozele din trecutul ei, care au ieșit acum la iveală, au stârnit comentarii în rândul fanilor emisiunii. Cum arăta tânăra în urmă cu câțiva ani / FOTO
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a surprins pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Viva.ro
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a surprins pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Parteneri
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
TVMania.ro
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
Filmul tragediei cu 4 tineri morți, în Făgăraș. "A venit până aici sus, eşti nebun?"
ObservatorNews.ro
Filmul tragediei cu 4 tineri morți, în Făgăraș. "A venit până aici sus, eşti nebun?"
Ultima oră, a murit! celebrul nostru cântăreț are sufletul zdrobit: trăiește cea mai grea pierdere din viață, mama lui s-a stins, după o boală înfiorătoare
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră, a murit! celebrul nostru cântăreț are sufletul zdrobit: trăiește cea mai grea pierdere din viață, mama lui s-a stins, după o boală înfiorătoare
Parteneri
Ioan Varga a bătut palma cu noul antrenor al lui CFR: „Patronul a ales! Îl așteptăm la Cluj să facem treabă”
GSP.ro
Ioan Varga a bătut palma cu noul antrenor al lui CFR: „Patronul a ales! Îl așteptăm la Cluj să facem treabă”
Dacia face istorie: un model românesc, numărul 1 în vânzările auto din Europa
GSP.ro
Dacia face istorie: un model românesc, numărul 1 în vânzările auto din Europa
Parteneri
HOROSCOP 23 august 2025. Unele zodii se relaxează acasă, altele se avântă la drum
Mediafax.ro
HOROSCOP 23 august 2025. Unele zodii se relaxează acasă, altele se avântă la drum
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
StirileKanalD.ro
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
El e băiatul de 13 ani mort după ce a mâncat tăieței! S-a prăbușit brusc, imediat după ce i-a consumat. Autoritățile sunt în alertă! Toate detaliile
Wowbiz.ro
El e băiatul de 13 ani mort după ce a mâncat tăieței! S-a prăbușit brusc, imediat după ce i-a consumat. Autoritățile sunt în alertă! Toate detaliile
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
A fost prins unul dintre complicii lui Emil Gânj, criminalul din Mureș! Era urmărit internațional și a fost găsit în Germania
Wowbiz.ro
A fost prins unul dintre complicii lui Emil Gânj, criminalul din Mureș! Era urmărit internațional și a fost găsit în Germania
„Mi-a dat viaţa complet peste cap!” Polițistul atacat cu sabia de un interlop, dezvăluiri emoționante. În ce stare se află Ciprian acum, la 8 ani de la incident: „Mi-aş dori să am sănătatea înapoi”
StirileKanalD.ro
„Mi-a dat viaţa complet peste cap!” Polițistul atacat cu sabia de un interlop, dezvăluiri emoționante. În ce stare se află Ciprian acum, la 8 ani de la incident: „Mi-aş dori să am sănătatea înapoi”
Complicele lui Emil Gânj, criminalul din Mureș, a fost prins în Germania. Anunțul făcut de autorități
KanalD.ro
Complicele lui Emil Gânj, criminalul din Mureș, a fost prins în Germania. Anunțul făcut de autorități

Politic

Realitatea dură a PNRR: 99 de ținte și jaloane întârziate de România. Noul obiectiv, depunerea unei cereri de plată în octombrie
Exclusiv
Politică 23 aug.
Realitatea dură a PNRR: 99 de ținte și jaloane întârziate de România. Noul obiectiv, depunerea unei cereri de plată în octombrie
Un ministru USR spune că nu și-a dorit coaliția cu PSD și PNL, dar nu are încotro: „Aritmetica parlamentară ne forţează”
Politică 23 aug.
Un ministru USR spune că nu și-a dorit coaliția cu PSD și PNL, dar nu are încotro: „Aritmetica parlamentară ne forţează”
Parteneri
Investigație - Parcurile Capitalei, curăţate de o firmă acuzată de lucrări fictive
Spotmedia.ro
Investigație - Parcurile Capitalei, curăţate de o firmă acuzată de lucrări fictive
Ghețarii arctici, în declin din cauza încălzirii globale. De ce se topesc într-un ritm alarmant
Fanatik.ro
Ghețarii arctici, în declin din cauza încălzirii globale. De ce se topesc într-un ritm alarmant
Un însoțitor de bord British Airways a fost găsit drogat și complet dezbrăcat în toaleta avionului
Spotmedia.ro
Un însoțitor de bord British Airways a fost găsit drogat și complet dezbrăcat în toaleta avionului