Genti de dama - 10 idei de cadouri pentru ea

Dacă vrei să impresionezi femeia din viața ta sau pur și simplu cauți un cadou practic și util, ți-am pregătit o selecție de 10 genți pe care le poți face cadou în funcție de stilul și personalitatea fiecăreia.

Dacă vrei să dăruiești o geantă unei femei care adoptă un stil sport, nu trebuie să te temi că nu o va purta. Mergi pe un stil casual și îndreaptă-te către un rucsac, care să combine utilitatea și stilul ei. Cu siguranță îi va fi de folos și va aprecia ideea ta.

Dacă femeia din viața ta este o împătimită a modei și te simți depășit de situație, alege întotdeauna o geantă de ocazie de la un brand cunoscut. Fiind o fană a ultimelor tendințe, va aprecia faptul că își mărește colecția cu unul dintre brandurile ei preferate.

Pentru femeile care poartă geanta mai mult din necesitate, decât pentru a fi în pas cu ultimele tendințe, va trebui să fii atent la cât de practică și încăpătoare este aceasta. Ai grijă să aibă suficiente compartimente, astfel încât atunci când caută ceva să știe clar unde poate găsi. În plus, asigură-te că are o culoare care poate fi asortată ușor: negru sau gri sunt cele mai sigure variante.

10 genți pe care să i le faci cadou femeii din viața ta

1.Geanta din piele Krole, cu bareta de umar si catarame decorative

O geantă clasică, pe care orice femei ar trebui să o aibă în garderobă. Se poate purta în fiecare zi și este extrem de practică, pentru că vine cu multe compartimente, are mâner, dar și curea. Este o geantă neagră, din piele, rezistentă și de mărime medie, ceea ce o face ideală pentru mersul la birou. Este geanta ideală pentru femeile care preferă simplitatea și pun accent pe factorul practic, mai degrabă decât pe modă.

2. Pierre Cardin Geanta crossbody de piele cu bareta lant detasabila

O geantă ideală pentru toate femeile curajoase și iubitoare de modă. Frumusețea acestei vine din îmbinarea elementelor metalice cu roșul intens și mixul de materiale prezent în această poșetă. Se poate purta cu lejeritate ziua, la o ținută extravagantă sau ca o pată de culoare, dar și seara, la o recepție sau o ieșire în oraș. Este o geantă versatilă, care se poartă mai degrabă ca accesoriu, având în vedere dimensiunile sale destul de mici.

3. Furla Geanta din piele cu bareta de umar detasabila Piper

Dacă femeia pe care o impresioneze iubește tot ce ține branduri și este extrem de creativă cu ținutele ei, acesta este cadoul ideal pentru ea. E drept, prețul este destul de piperat, însă această piesă va deveni rapid un statement în garderoba ei. De o culoare portocaliu aprins, aproape neon, poșeta aceasta scoate orice ținută din anonimat. Se poate purta ziua, la ocazii, sau chiar în fiecare zi, la birou, dacă nu vorbim despre o femeie conservatoare în ceea ce privește stilul personal.

4. Nike, Geanta de mana unisex cu compartiment pentru pantofi, pentru fitness Academy

Cadoul perfect pentru o femeie care este activă și merge frecvent la sala de fitness. O vei surprinde cu un cadou foarte practic și de care cu siguranță avea nevoie. În plus, geanta Nike de sport are un compartiment special pentru adidașii de sală, este încăpătoare și foarte rezistentă. Cu siguranță nu vei da greș făcând cadou această geantă de sala unei tipe care iubește să facă sport.

5. Versace Jeans Couture, Geanta crossbody de piele ecologica, accesorizata cu o esarfa

Cadoul suprem pentru colecționarele de genți de designer. Această geantă din colecția Versace Jean Couture este micuță, din piele roz pe exterior, cu un bleu ciel la interior și este accesorizată cu o eșarfă în nuanțe de albastru și auriu. O adevărată comoară pentru femeile care se dau în vânt după ultimele tendințe. Este extrem de micuță și compactă, motiv pentru care va încăpea doar telefonul, însă este o geantă care spune multe, mai ales celor care iubesc brandurile.

6. Rucsac Dama, Geanta Pentru Femei Din Piele Ecologica, Maro

Acest rucsac este ideal pentru femeile care adoptă un stil casual. Este extrem de comod, foarte încăpător și bine compartimentat și merge de minune cu orice fel de ținută. În plus, este din piele ecologică și are un design minimalist. Dacă femeia din viața ta nu este mare fan genți sau nu știe cum să le poarte, acest rucsac este ideal pentru ea. Are un aer tineresc și se poate purta atât cu adidași, cât și o pereche de ghete sau cizme.

7. Kazar Studio – Poseta

Orice femeie are nevoie de o geantă tip plic pentru o petrecere sau o ocazie specială. Este accesoriul perfect, care complimentează o rochie și dă un aer foarte elegant ținutei. Nu este nevoie să se asorteze cu pantofii, pentru că acest trend a trecut deja de ceva timp. În plus, această poșetă este neagră, cu accente aurii, astfel încât o poate purta cu orice fel de rochie sau chiar o salopetă elegantă. Este o piesă care nu trebuie să lipsească din garderoba niciunei femei. În plus, are un preț accesibil și este un o idee de cadou foarte bună.

8. LAURA ASHLEY Geanta de mana Laura Ashley

O geantă ideală pentru o femeie care apreciază stilul clasic și eleganța. I se potrivește oricărei femei merge zilnic la birou și are o zi încărcată de activități. Are un stil clasic elegant și îi place simplitatea. Această geantă este suficient de încăpătoare și are un design simplu, ceea ce o face potrivită pentru orice ținută de zi.

9. Nobo – Poseta

Această geantă de tip borsetă nu ar trebui să lipsească niciunei femei pasionată de festivaluri și de mersul în cluburi. Este ideală pentru o ieșire în oraș sau la un festival, iar asta pentru că se prinde în jurul taliei și este suficient de încăpătoare pentru lucrurile esențiale: telefonul, cheile și banii sau cardurile. Foarte practică, dar și chic în același timp, această geantă oferă oricărui look un aer tineresc și trendy.

10. Roxy – Poseta

O geantă ideală pentru primăvară, dintr-un material textil ușor, ideală pentru studente, iar asta pentru că este suficient de încăpătoare pentru cărți, caiete și mape mari. În plus, are un aer tineresc și se potrivește cu orice fel de încăltăminte sport. Are mânere lungi, este comodă și potrivită în orice situație de zi cu zi.

