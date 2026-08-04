Plăcuțele de frână lipseau cu desăvârșire

Verificările au avut loc săptămâna trecută, iar polițiștii au realizat încă de la inspecția vizuală că vehiculul de mare tonaj se afla într-o stare avansată de degradare. Ceea ce trebuia să fie o simplă verificare a documentelor și a stării generale a camionului s-a transformat într-o inspecție tehnică amănunțită.

Echipa de control a rămas uimită de improvizațiile și lipsa totală de întreținere a vehiculului de mare tonaj, anunță Poliția germană. Discurile de frână ale semiremorcii erau complet înroșite din cauza frecării extreme și a supraîncălzirii, un semnal clar de defecțiune majoră care poate duce oricând la izbucnirea unui incendiu pe autostradă.

Situația a devenit și mai gravă când polițiștii germani au analizat îndeaproape ansamblul de frânare și au descoperit că plăcuțele de frână lipseau cu desăvârșire. În total, în urma inspecției amănunțite, au fost înregistrate nu mai puțin de 63 de defecțiuni tehnice.

Întreaga încărcătură a camionului nu era asigurată

Camionul a fost sechestrat pe loc, iar firma de transport riscă sancțiuni financiare drastice pentru punerea în pericol a siguranței pe drumurile publice.

Majoritatea problemelor tehnice erau atât de grave, încât camionul ar fi trebuit, în cel mai bun caz, să meargă direct în cel mai apropiat service auto.

Mai mult, expertul a stabilit că două dintre aceste defecțiuni erau atât de periculoase, încât ar fi impus oprirea instantanee pe loc a camionului, chiar și dacă vehiculul nu ar fi avut nicio altă problemă. În aceste condiții, agenții de poliție au luat decizia firească de a imobiliza vehiculul pentru a preveni o tragedie pe drumurile publice.

Pe lângă defecțiunile majore, inspectorii au descoperit un alt detaliu alarmant: întreaga încărcătură a camionului, formată din butoaie și containere metalice de tip boxpalet, nu era asigurată în niciun fel în interiorul remorcii, putând să se răstoarne sau să perturbe grav stabilitatea vehiculului la prima manevră mai bruscă.

Proprietarii firmei au insistat ca șoferul să continue drumul

În timp ce șoferul părea aproape ușurat că nu mai este obligat să conducă un vehicul care îi punea viața în pericol atât lui, cât și celorlalți participanți la trafic, conducerea companiei din Grecia a avut o reacție de neînțeles.

Proprietarii firmei au refuzat să accepte decizia autorităților germane și au insistat ca angajatul lor să își continue drumul spre casă la volanul camionului defect. Pentru a elimina orice risc și pentru a împiedica plecarea vehiculului, polițiștii au trecut la măsuri radicale și au confiscat pe loc plăcuțele de înmatriculare ale ansamblului auto.