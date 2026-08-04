UNTOLD anunță o nouă campanie socială cu impact semnificativ asupra sănătății femeilor. Pornind de la faptul că o mare parte din publicul UNTOLD este feminin, organizatorii festivalului își doresc să ducă mai departe misiunea de a crea momente memorabile, dar și contexte reale de grijă, prevenție și susținere pentru comunitatea sa.

Pentru prima dată în Europa, în cadrul unui festival de această amploare, participantele la UNTOLD vor putea beneficia gratuit de testare HPV, una dintre cele mai importante metode de prevenție în sănătatea femeilor. În parteneriat cu Fundația Renașterea, în cadrul caravanei medicale prezente la festival, vor fi oferite gratuit și ecografii de sân, alături de servicii de informare și consiliere realizate de personal medical specializat.

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Prin acest parteneriat, Fundația Renașterea se alătură poveștii UNTOLD ONE cu o activare dedicată sănătății, prevenției și responsabilității. Unitatea medicală mobilă va fi amplasată în proximitatea festivalului, unde participantele vor putea accesa servicii gratuite într-un cadru sigur, discret și profesionist, oferite de medici specialiști din cadrul Institutului Oncologic din Cluj Napoca.

Mihaela Geoană, Președinte Fundația Renașterea, a declarat: „UNTOLD demonstrează anul acesta că un festival poate oferi mai mult decât muzică și emoție, poate oferi șansa la sănătate și chiar la salvarea de vieți. Este pentru prima dată când prevenția cancerului ajunge pentru prima dată în inima unui festival de muzică, iar pentru Fundația Renașterea este un moment cu adevărat istoric. Sănătatea trebuie să fie accesibilă oriunde oamenii trăiesc experiențe care îi aduc împreună, iar un festival este locul în care putem ajunge la publicul tânăr. Vom întâlni la Cluj zeci de mii de femei din România și din întreaga lume, pe care le invităm să ne treacă pragul unității mobile, unde vor avea poate primul contact cu un test HPV sau cu o ecografie mamară. Anul acesta, Fundația Renașterea aniversează 25 de ani de activitate, iar această premieră ne arată că prevenția poate ajunge acolo unde este cea mai mare nevoie de ea. Împreună cu parteneri curajoși putem transforma un festival într-un spațiu care nu doar creează amintiri, ci poate salva vieți.” 

Ce a transmis Andreea Esca

Andreea Esca, Ambasador Fundația Renașterea, a mărturisit: „Am participat de-a lungul anilor la multe festivaluri, în România și în lume, și de fiecare dată am văzut câtă energie bună pot aduce aceste evenimente oamenilor. Anul acesta, la UNTOLD, este pentru prima dată când prevenția este integrată într-o astfel de experiență. Practic un festival devine și un loc în care oamenii pot face un pas concret pentru a beneficia de prevenție. Mă bucur că, alături de Fundația Renașterea și UNTOLD, putem transmite un mesaj atât de important către o generație tânără: să ai grijă de sănătatea ta este un gest de responsabilitate. Voi fi și eu acolo și le încurajez pe toate fetele să vină să ne cunoască, să stea de vorbă cu specialiști și să facă un test HPV sau o ecografie de sân. Mi-ar plăcea ca acest gest să devină unul firesc, chiar cool, pe care să îl povestești prietenelor tale: «Am fost la festival și am făcut ceva important pentru sănătatea mea». Cred că așa putem schimba mentalități, să nu ne mai fie teamă de medic și să înțelegem că un control făcut la timp este un act de grijă față de noi înșine.” 

Testări HPV gratuite și ecografii mamare gratuite la UNTOLD

Prin această inițiativă, UNTOLD își extinde activitățile dedicate comunității și încurajează accesul la servicii medicale preventive într-un context accesibil și prietenos. 

Ioana Chereji, Head of Communication UNTOLD Universe: „UNTOLD înseamnă comunitate și grijă pentru cei care fac parte din universul nostru. O mare parte din publicul festivalului este feminin, iar acest lucru ne responsabilizează să folosim platforma UNTOLD nu doar pentru entertainment, ci și pentru inițiative care pot avea un impact real în viața oamenilor. Alături de Fundația Renașterea, ne dorim să aducem mai aproape de publicul feminin accesul la prevenție, prin testări HPV gratuite și ecografii mamare gratuite, într-un spațiu în care se simt conectate, în siguranță și parte dintr-o comunitate. Credem că magia UNTOLD înseamnă și grijă, conștientizare și pași concreți pentru o stare de bine și sănătate.” 

Inițiativa reflectă angajamentul organizatorilor festivalului de a oferi tuturor participanților o experiență inedită, de a susține proiecte cu impact în comunitate și de a integra, alături de experiența muzicală, activități  care promovează starea de bine, sănătatea, accesibilitatea și implicarea socială. 

De peste două decenii, Fundația Renașterea desfășoară proiecte naționale de educație pentru sănătate și screening gratuit, iar prin unitățile sale mobile de diagnostic a realizat peste 40.000 de investigații gratuite, inclusiv mamografii și testele Babeș-Papanicolau, în zeci de comunități din România.

Zara Larsson, unul dintre headlinerii UNTOLD ONE, s-a implicat de-a lungul carierei sale în campanii internaționale de conștientizare și educație pentru sănătate, susținând inițiative care promovează prevenția și accesul la informare, valori care se regăsesc și în activitățile desfășurate în cadrul festivalului. 

Când are loc UNTOLD 2026

UNTOLD susține an de an activitatea ONG-urilor din România și se implică activ în campaniile pe care acestea le desfășoară, fie că vorbim despre sănătate, mediu sau educație.

UNTOLD, al treilea festival din lume pentru al treilea an consecutiv, este un adevărat spațiu al bucuriei, al incluziunii și al responsabilității față de comunitate.

Festivalul UNTOLD a ajuns la cea de-a unsprezecea ediție, care va avea loc între 6-9 august la Cluj-Napoca, cu un lineup care include artiști precum Sting, Zara Larsson, Lewis Capaldi, Flo Rida, Swae Lee, Martin Garrix, MËSTIZA, Kygo, Steve Aoki și mulți alții. Detalii pe untold.com.

Ce este HPV (Virusul Papiloma Uman)

HPV (Virusul Papiloma Uman) este un grup de peste 200 de tipuri de virusuri, dintre care aproximativ 40 se transmit prin contact sexual. Este una dintre cele mai frecvente infecții cu transmitere sexuală din lume.

Majoritatea persoanelor active sexual se infectează cu HPV la un moment dat în viață, însă, în cele mai multe cazuri, organismul elimină virusul în mod natural în decurs de 1-2 ani, fără să apară simptome.

Există mai multe tipuri de HPV

  • Tipuri cu risc scăzut, care pot provoca veruci (negi) genitale.
  • Tipuri cu risc înalt, precum HPV 16 și HPV 18, care pot duce, în timp, la apariția unor forme de cancer dacă infecția persistă.

Ce tipuri de cancer pot fi asociate cu HPV?

Infecția persistentă cu anumite tulpini de HPV este asociată cu:

  • cancer de col uterin (aproape toate cazurile sunt legate de HPV);
  • cancer anal;
  • cancer de penis;
  • cancer vaginal și vulvar;
  • unele cancere ale gurii și gâtului (orofaringe).

Ce este testul HPV?

Testul HPV depistează prezența tipurilor de HPV cu risc înalt înainte ca acestea să producă modificări ale celulelor de la nivelul colului uterin.

Este diferit de testul Babeș-Papanicolau:

  • Testul HPV caută virusul.
  • Testul Papanicolau identifică eventualele modificări ale celulelor provocate de virus.

Cele două teste se completează reciproc și sunt folosite pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin.

Se poate preveni?

Da. Riscul poate fi redus prin:

  • vaccinarea anti-HPV;
  • screening regulat (test HPV și/sau test Papanicolau, conform recomandărilor medicului);
  • utilizarea prezervativului (care reduce, dar nu elimină complet riscul de transmitere).

Pe scurt, HPV este un virus foarte răspândit, iar depistarea lui prin testare permite identificarea persoanelor cu risc crescut și tratarea la timp a eventualelor leziuni, înainte ca acestea să evolueze spre cancer.

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