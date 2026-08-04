Țara din Europa care a devenit un paradis turistic pentru familii

Vacanțele de familie pot deveni costisitoare, mai ales în destinațiile populare precum Italia, Spania sau Croația, unde prețurile au crescut considerabil. Totuși, există alternative mai accesibile pentru cei care vor să economisească.

În 2026, destinația considerată accesibilă pentru familii este chiar surprinzătoare. Potrivit unui studiu realizat de Post Office Travel Money Family Holiday Report 2026 și citat de portalul ceh de știri Blick, parte a grupului Ringier, unele destinații europene oferă un raport excelent între preț și calitate. Rezultatele au fost obținute prin analizarea unui coș de zece produse esențiale în vacanță, precum mâncarea, băuturile sau produsele de protecție solară.

Algarve este considerată cea mai ieftină destinație de vacanță din Europa

Cel mai accesibil loc pentru vacanțele de familie în vara lui 2026 este Algarve, o regiune aflată pe coasta de sud a Portugaliei. Această destinație oferă peisaje spectaculoase cu stânci aurii, sate albe pitorești și plaje ideale pentru surfing.

În Algarve, o cafea costă doar 8 lei, iar un meniu complet de trei feluri pentru întreaga familie, inclusiv vin și alte băuturi, ajunge la 480 de lei. Prețul cremei de protecție solară este de 61 de lei, iar datele arată că prețurile generale au scăzut cu 2,7% față de 2025, ceea ce face din Algarve cea mai ieftină opțiune pentru vacanțe.

Cel mai accesibil loc pentru vacanțele de familie în vara lui 2026 este Algarve, o regiune aflată pe coasta de sud a Portugaliei. Sursa foto: Shutterstock

Unde se află cele mai scumpe destinații de vacanță pentru familii

Dacă analizăm costurile unui coș de vacanță pentru o familie de patru persoane, Algarve rămâne cel mai accesibil. În contrast, cele mai scumpe destinații sunt Sorrento, Italia, și Funchal, Madeira. Totodată, insulele Madeira sunt considerate una dintre cele mai frumoase destinații de vizitat din Portugalia.

În Sorrento, costul total al coșului ajunge la 1.644 de lei, iar în Madeira, la 1.595 de lei, unde prețurile au crescut semnificativ, cu 36,1% față de anul trecut. Spre exemplu, în Funchal, crema de protecție solară costă acum 117 lei, iar un meniu de trei feluri pentru familie ajunge la impresionanta sumă de 889 de lei.

Care sunt cele mai accesibile destinații

Pe lângă Algarve, alte destinații cu prețuri accesibile includ:

Sunny Beach, Bulgaria – 871 lei

Lanzarote, Insulele Canare – 903 lei

Menorca, Baleare – 927 de lei

Costa Brava, Spania – 950 lei

Aceste locații oferă alternative excelente pentru familiile care doresc să economisească.

Prețurile biletelor de avion pot schimba costurile totale ale vacanței

Deși destinațiile accesibile sunt atrăgătoare, costul transportului poate fi un factor decisiv. Zborurile din Zurich către Algarve, operat de Edelweiss, au prețuri ce depășesc 1.464 de lei pentru dus-întors.

Alternativ, zborurile cu EasyJet din Basel sunt mai accesibile, cu prețuri între 844 și 1.520 de lei pentru sfârșitul lunii august. Astfel, planificarea atentă a transportului poate face diferența în bugetul total al vacanței.

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