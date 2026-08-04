„În urmă cu puţin timp a fost emis pe zona de nord – est a jud. Tulcea un mesaj RO-Alert”, a anunţat ISU Tulcea.

Locuitorii din zonă au fost avertizaţi să se adăpostească și să-și păstreze calmul.

„Alertă Extremă – Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţii exteriori. Durata estimată: 90 min”, se arată în mesajul RO-Alert transmis în jurul orei 16:00.

Potrivit MApN (Ministerul Apărării Naționale), sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat marți, 4 august, la ora 15:13, un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina.

„Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, care a transmis mesaj RO-Alert, începând cu ora 16:00”, a precizat MApN, dând asigurări că va reveni „cu noi detalii pe măsură ce acestea vor fi disponibile”.

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