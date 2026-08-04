Cezar Ouatu a devenit tată pentru prima dată în urmă cu câteva zile. Tenorul a vorbit deschis despre bebelușă, dezvăluind cât de mult îl fascinează fiecare clipă petrecută alături de fetiță și ce detaliu i-a atras atenția încă din primele momente.

Cezar Ouatu: „Mi se pare ceva senzațional”

Cezar Ouatu a explicat că micuța este exact așa cum și-a imaginat-o. Venirea ei pe lume a fost privită de ca o adevărată binecuvântare.

„Când ating acest subiect de câteva zile încoace, de pe 31 iulie, de multe ori nu am nici cuvinte și, oricum, de multe ori cuvintele murdăresc. Pot să vă spun doar că este o reflecție a ceea ce mi-am dorit de atâția ani de zile și o văd ca pe o regăsire”, a mărturisit el la Antena Stars, conform Spynews.

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Cezar Ouatu a remarcat imediat primele asemănări fizice dintre el și fiica lui. „Ne-am regăsit aici, iată… o nouă etapă și mi se pare fantastic că nu am văzut o perfecțiune de copil, de la grimase, fățucă, fizionomia… mi se pare ceva senzațional. Vă mai dau o picanterie: ce sunt eu cârlionțat, dar ce e ea! Îmi seamănă mult. Mi se spune că seamănă cu mine, copiii se definesc în timp”, a adăugat Cezar Ouatu pentru aceeași sursă.

Decizia de a păstra momentele importante departe de lumina reflectoarelor i-a oferit ocazia de a trăi totul într-un cadru restrâns, alături de cei dragi.

„M-am bucurat că am reușit să fiu destul de rezervat. Familia și tot ce înseamnă bunicile și inclusiv tatăl meu de acolo de sus, cu siguranță a primit extrem de frumos această veste. Cei care au fost surprinși și a fost o surpriză pentru toată lumea, nu pot să vă descriu câte mesaje de susținere și de bucurie am primit”, a concluzionat el.

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