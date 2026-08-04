Procedura de înscriere în Programul Național FIV 2026: Cum se depune dosarul

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse (MMFTSS) a detaliat procedura completă de înscriere și conținutul dosarului pentru persoanele care doresc să acceseze sprijinul financiar dedicat procedurilor de fertilizare in vitro.

Înregistrarea se desfășoară integral în mediul online, parcurgând următorii pași:

Crearea contului: Solicitanta sau solicitanții accesează platforma digitală dedicată (indicată pe site-ul oficial al MMFTSS), își creează un cont și se autentifică. Completarea datelor și alegerea clinicii: Se introduc datele personale în platformă, se selectează unitatea sanitară parteneră acreditată din listă și se asumă derularea procedurilor în România. Generarea și încărcarea documentelor: Platforma va genera automat formularele predefinite (Cererea – Anexa 1, Declarația pe propria răspundere – Anexa 1a, Acordul de date – Anexa 1c). Solicitanții descarcă aceste formulare, le semnează, le reîncarcă alături de celelalte acte necesare și primesc un număr de înregistrare. Urmărirea statusului: Solicitanții pot verifica direct din contul de pe platformă stadiul în care se află dosarul lor.

Actele necesare pentru dosarul online

Dosarul transmis digital trebuie să conțină următoarele elemente:

Cererea de înscriere (Anexa nr. 1) – generată de platformă.

(Anexa nr. 1) – generată de platformă. Declarația pe propria răspundere (Anexa nr. 1a) – prin care se atestă că nu s-a primit un alt sprijin din fonduri publice în anul în curs pentru același scop. În cazul cuplurilor, fiecare partener o completează și o semnează separat.

(Anexa nr. 1a) – prin care se atestă că nu s-a primit un alt sprijin din fonduri publice în anul în curs pentru același scop. În cazul cuplurilor, fiecare partener o completează și o semnează separat. Documentul de indicație FIV (Anexa nr. 1b) – eliberat de un medic specialist în obstetrică-ginecologie cu competență în RUMA din cadrul unei clinici partenere. Trebuie emis cu maximum 60 de zile înainte de încărcare (dar nu înainte de data afilierii clinicii la program).

(Anexa nr. 1b) – eliberat de un medic specialist în obstetrică-ginecologie cu competență în RUMA din cadrul unei clinici partenere. Trebuie emis cu înainte de încărcare (dar nu înainte de data afilierii clinicii la program). Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa nr. 1c) – conform Legii nr. 190/2018. În cazul cuplurilor, se completează și se semnează separat de fiecare membru.

(Anexa nr. 1c) – conform Legii nr. 190/2018. În cazul cuplurilor, se completează și se semnează separat de fiecare membru. Copii ale actelor de identitate – certificate cu mențiunea „conform cu originalul” și semnate olograf de beneficiari.

– certificate cu mențiunea „conform cu originalul” și semnate olograf de beneficiari. Adeverințe de asigurat – eliberate de Casa de Asigurări de Sănătate competentă, aflate în termenul legal de valabilitate.

Normele metodologice complete aferente perioadei 2026–2030 pot fi consultate direct pe site-ul MMFTSS, la secțiunea Documente – Creștere Natalitate FIV.

În Programul FIV 2026 pot intra atât cuplurile, cât și femeile singure care suferă de infertilitate

Programul se adresează atât cuplurilor (căsătorite sau necăsătorite), cât și femeilor singure. Pentru a fi eligibili, solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

Cetățenie și domiciliu: Cel puțin unul dintre membrii cuplului sau femeia singură trebuie să aibă cetățenie română și domiciliul în România.

Cel puțin unul dintre membrii cuplului sau femeia singură trebuie să aibă cetățenie română și domiciliul în România. Asigurare de sănătate: Solicitanții trebuie să aibă calitatea de asigurați în sistemul public de asigurări sociale de sănătate din România.

Solicitanții trebuie să aibă calitatea de asigurați în sistemul public de asigurări sociale de sănătate din România. Vârstă: Femeia solicitantă trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 24 și 42 de ani (împliniți la data depunerii cererii).

Femeia solicitantă trebuie să aibă vârsta cuprinsă între (împliniți la data depunerii cererii). Locația procedurii: Procedurile medicale recomandate trebuie să se desfășoare într-o unitate sanitară (publică sau privată) din România, parteneră a programului și acreditată pentru reproducere umană asistată.

Programul Național FIV 2026 vine cu reguli noi care taie din șanse unor cupluri care se confruntă cu infertilitate din România. Sunt mii de cupluri cu infertilitate care, în lipsa acestor fonduri, pur și simplu renunță la visul lor de a avea un copil.



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