Vârful valului de căldură va fi miercuri și joi: aproape 3 milioane de români, sub cod roșu de caniculă

Meteorologul ANM Alina Șerban a declarat pentru Libertatea că masa de aer cald care afectează România va atinge intensitatea maximă miercuri și joi.

„Această masă de aer cald va fi mai intensă miercuri și joi, când temperaturile maxime vor fi de 40… 41 de grade Celsius la umbră în vestul țării – Banat și Crișana”, a precizat Alina Șerban.

Potrivit acesteia, și nopțile vor rămâne foarte călduroase în aceste regiuni, cu temperaturi care nu vor coborî sub pragul specific nopților tropicale. „Temperaturile minime în aceste zone vor fi foarte ridicate, nu vor scădea sub 20 de grade, astfel că vorbim despre nopți tropicale. Minimele vor fi chiar și de 27 de grade Celsius”, a explicat meteorologul ANM.

Populația în județele afectate de codul roșu de caniculă, miercuri și joi (Recensământ 2021):

  • Caraș-Severin: 246.588 de locuitori
  • Timiș: 650.182 de locuitori
  • Arad: 410.143 de locuitori
  • Bihor: 551.297 de locuitori
  • Satu Mare: 330.668 de locuitori
  • Sălaj: 212.224 de locuitori
  • Maramureș: 452.475 de locuitori

Canicula se extinde și în restul țării

Pe lângă vestul țării, temperaturi foarte ridicate vor fi înregistrate și în alte regiuni.

„În restul țării, masa de aer cald va fi intensă, 37… 38 de grade Celsius în Oltenia, Muntenia, sudul și centrul Moldovei, local în Transilvania”, a declarat Alina Șerban pentru Libertatea.

De vineri începe răcirea în nord și apar ploile

Schimbarea vremii va începe vineri, când un front atmosferic rece va determina scăderea temperaturilor în nordul României. „Vineri încep să scadă temperaturile în nord, sub influența unui front atmosferic rece. Se vor înregistra maxime de 29 de grade Celsius în Maramureș și nordul Moldovei”, a spus meteorologul ANM. Tot de vineri sunt așteptate și precipitații, în special în jumătatea de nord a țării.

„Tot vineri încep și ploile, mai intense în nordul și centrul țării”, a adăugat Alina Șerban.

Temperaturile scad și în București în weekend

Procesul de răcire va continua și sâmbătă, când aria ploilor se va extinde.

„Sâmbătă, ploile se mută în partea de sud, centru și est. Se va răci și în celelalte zone. În București, vineri vom avea 37 de grade Celsius, iar sâmbătă se vor înregistra 32 de grade Celsius”, a precizat meteorologul.

Pentru duminică sunt estimate temperaturi maxime de 31… 33 de grade Celsius în sudul și vestul țării.

Potrivit Alinei Șerban, episodul de răcorire va fi de scurtă durată.

„Duminică, maximele vor fi de 31… 33 grade Celsius în sudul și vestul țării. Săptămâna viitoare revine canicula în vest”, a mai declarat meteorologul ANM pentru Libertatea.

Administrația Națională de Meteorologie a emis, marți dimineață, o informare meteorologică și avertizări de cod galben, cod portocaliu și cod roșu de caniculă, valabile în perioada 4 august, ora 10.00 – 8 august, ora 10.00. Specialiștii anunță un val de căldură persistent și intens, temperaturi extreme, disconfort termic accentuat și nopți tropicale în cea mai mare parte a țării.

Vezi și: Prognoza meteo ANM pentru perioada 4-31 august 2026

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