Iluminatul public din Tulcea va fi redus cu 20%

Primăria Tulcea va reduce consumul de energie electrică cu 53% pentru iluminatul public, după ce va regla începând din noaptea de marți spre miercuri intensitatea iluminatului public în intervalul 20:00-24:00.

Măsura este posibilă datorită investițiilor în tehnologia LED și în sistemul de telegestiune, care au ajuns la 1,1 milioane de euro în ultimii patru ani. Asta în contextul situației dificile din sistemul energetic național, pe fondul secetei și al debitului scăzut al Dunării.

Primarul municipiului Tulcea, Ștefan Ilie, spune că orașul nu va rămâne fără iluminat public. Intensitatea luminoasă va fi redusă suplimentar cu 20%, în condițiile în care sistemul modernizat permite ajustarea de la distanță.

„Până la această criză cauzată de cotele Dunării, aveam o reducere cu circa 32% lunar față de cât puteau produce aceste becuri. Acum, pentru că intervalul orar în care noi ar trebui să facem economii în plus este între orele 20:00-24:00, putem să mai acționăm la încă o reducere a intensității luminoase cu 20%, respectând standardele. Practic, nu vom stinge iluminatul public, ci îl reglăm”, a afirmat Ștefan Ilie.

Cât economisește Tulcea prin iluminatul LED

Modernizarea sistemului de iluminat public a permis deja economii importante.

Potrivit datelor prezentate de Primăria Tulcea, tehnologiile LED și sistemul de telegestiune au generat până acum economii de aproximativ 15.000 kWh pe lună, adică în jur de 32%.

Prin reducerea suplimentară a intensității luminoase, municipalitatea estimează o economie de încă 11.500 kWh pe lună.

Sistemul de telegestiune permite modificarea de la distanță a programului și intensității iluminatului, în funcție de anotimp, condițiile meteo sau fazele lunii.

„Cu cât investim mai mult, cu atât putem produce o economie mai mare. Una este intensitatea luminoasă în timpul verii, alta este cea din timpul iernii, alta când este lună plină, iar autoritatea locală se poate „juca”, în ghilimele spus, cu aceasta, astfel încât cetățenii să nu simtă diferența, dacă este înnorat, de exemplu, sau dacă avem situații de criză, cum este acum, când țara produce mai puțină energie”, a subliniat primarul municipiului Tulcea.

Primăria Tulcea a investit până acum 1,1 milioane de euro în modernizarea sistemului de iluminat public.

În oraș au fost înlocuite 3.462 de puncte luminoase, iar alte 3.086 urmează să fie modernizate.

Numai anul trecut, economia obținută datorită noilor tehnologii a fost de aproximativ 183.000 de lei.

Municipalitatea are în portofoliu proiecte în valoare totală de aproximativ 2 milioane de euro, pentru finalizarea procesului de modernizare.

Tulcea vrea să devină independentă energetic

Planurile municipalității nu se opresc la iluminatul public.

Primăria pregătește și un parc fotovoltaic la marginea orașului, care ar urma să contribuie la reducerea dependenței de energia cumpărată din rețea.

„Suntem în licitație publică pentru un parc fotovoltaic care va fi amenajat la marginea orașului și vrem ca peste doi sau trei ani să fim independenți din punct de vedere energetic”, a precizat Ștefan Ilie.

Sistemul de telegestiune poate fi reconfigurat de la distanță, dintr-o platformă informatică, în cel mult trei zile lucrătoare, iar modificările sunt reversibile.

Măsura de la Tulcea vine în contextul în care intervalul 20:30-23:30 reprezintă vârful de seară al consumului de energie la nivel național, perioadă în care rețeaua este mai solicitată și energia este mai scumpă.

Pe fondul secetei și al debitelor scăzute ale râurilor și Dunării, România se confruntă cu presiuni suplimentare asupra producției de energie. În acest context, autoritățile au declarat stare de alertă la nivel național pentru luna august.

Primul oraș din România care a stins iluminatul public după miezul nopții este Iașiul.

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