În paralel, reprezentanții Guvernului au purtat discuții cu marile companii pentru optimizarea consumului, menționând totodată că există și cadrul legal pentru o eventuală limitare a acestuia, ca măsură de rezervă.

Pentru a verifica în ce măsură apelul la economisirea energiei este aplicat în practică, o verificare realizată pe teren, pe timpul nopții, de jurnaliștii Libertatea a arătat un tablou mixt în rândul instituțiilor din Capitală. Dintre clădirile monitorizate, doar sediul Guvernului, Ateneul Român, și sediul care găzduiește Institutului Național de Statistică (INS) și Ministerul Justiției au ales să oprească complet iluminatul pe parcursul nopții, pentru a reduce risipa.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 24

În schimb, alte instituții publice au păstrat luminile aprinse, iar fântânile arteziene din spațiul public au continuat să funcționeze fără întrerupere pe timpul nopții.

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, nu a primit vreo propunere privind reducerea activităţii la metrou pe fondul crizei energetice. El a susținut că transportul cu metroul se află în vârful priorităţilor şi că reducerea consumului trebuie să vizeze alte sectoare. Cu toate acestea, s-a observat că marți garniturile de metrou au circulat la distanțe mai mari, 7 minute pe M2 față de 4 minute în mod obișnuit.

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat, marți, că nu este exclus să taie curentul marilor companii consumatoare și să le anunțe înainte de limitare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE