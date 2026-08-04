Topul municipalităților cu cei mai mulți milionari

Dintre cele aproximativ 2.100 de comune elvețiene, doar 239 au cel puțin cinci rezidenți care declară venituri de peste un milion de franci. Pe primul loc se află Zurich, cu 482 de astfel de contribuabili, urmat de Zug, care numără 431 de milionari. În ciuda diferenței numerice, raportat la populație, Zug are un procent semnificativ mai mare de milionari: 1,1 la 100 de contribuabili, comparativ cu Zurich. Geneva ocupă locul al treilea, cu 272 de milionari, iar comunele Freienbach (251) și Wollerau (208) din cantonul Schwyz completează topul datorită regimurilor fiscale avantajoase.

Distribuția pe cantoane

La nivel de cantoane, Zurich domină clasamentul cu cel mai mare număr de contribuabili milionari, urmat de Geneva (883), Zug (860), Schwyz (774) și Vaud (673). Zug atrage nume mari precum Sergio Ermotti, CEO-ul UBS, iar Geneva se mândrește cu contribuabili precum Daniel Jaeggi, președintele Mercuria.

De cealaltă parte, cantoanele Uri și Jura au cele mai mici densități de milionari, cu doar trei la 10.000 de contribuabili. Jura, de exemplu, are doar 13 milionari distribuiți în 53 de comune. În contrast, în cantonul Zug, aproape toate comunele, cu excepția Menzingen, au cel puțin cinci milionari.

„Coasta Gri” devine noul paradis al milionarilor

Wollerau, o comună din Schwyz, deține cea mai mare concentrație de milionari raportată la populație: 4,4% dintre contribuabilii săi câștigă peste un milion de franci anual. Adică, aproape unul din 20 de locuitori se încadrează în această categorie exclusivistă.

Pe malurile lacului Zurich, „Coasta de Aur” – recunoscută de decenii ca un paradis pentru bogați – a fost detronată de „Coasta Gri”, situată pe malul sudic al lacului. Aici, municipalitățile Freienbach și Wollerau, renumite pentru taxele avantajoase, contribuie la prezența a 860 de milionari, comparativ cu cei 718 de pe „Coasta de Aur”. Chiar și comunele înstărite precum Küsnacht (194 milionari) sau Zollikon (149) rămân în urmă.

Lacurile și stațiunile de lux atrag bogăția

Proximitatea lacurilor mari din Elveția este un factor de atracție pentru contribuabilii cu venituri înalte. În jurul lacurilor Zurich, Zug și Geneva, se regăsește o concentrație mare de milionari. În centrul Elveției, orașe precum Lucerna (70 de milionari), Meggen (58) și Hergiswil (52) ies în evidență. Lugano, din cantonul Ticino, numără 100 de milionari.

În regiunile montane, deși mai puține comune atrag milionari, există excepții notabile: Saint-Moritz (GR) cu 37 de milionari, Saanen (BE) cu 48 și Verbier (VS) cu 40. Aceste destinații sunt cunoscute pentru luxul lor și atragerea celor mai bogați locuitori din lume.

Comune mai puțin cunoscute atrag tot mai mulți milionari

Deși zonele bogate sunt previzibile, există și câteva surprize. Comune mai puțin cunoscute precum Balgach (SG), cu 10 milionari, și Teufen (AR), cu 15, se remarcă. În cazul Teufen, jumătate dintre milionarii cantonului Appenzell Rodos Exterior își au domiciliul aici, demonstrând impactul politicilor fiscale favorabile asupra alegerii locului de reședință.

Impozitele reduse continuă să atragă marile averi

Totuși, sute de municipalități elvețiene nu au niciun rezident cu venituri de peste un milion de franci. În Jura, doar 13 milionari sunt distribuiți în 53 de comune, iar densitatea în cantoanele Uri și Jura este de doar trei milionari la 10.000 de contribuabili. În schimb, Zug continuă să conducă detașat, cu o densitate impresionantă de 110 milionari la 10.000 de contribuabili, urmat de Schwyz (77) și Geneva (25).

Elveția rămâne un magnet pentru cei cu venituri mari, însă distribuția lor geografică arată clar că impozitarea favorabilă și atractivitatea locală joacă un rol crucial în alegerea locului de reședință.

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