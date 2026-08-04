„E o adevărată luptă să găsești un medic în contract cu Casa”

Pentru un pacient din România, încercarea de a obține o consultație de specialitate decontată de stat începe aproape întotdeauna la fel: cu o listă de numere de telefon și ore în șir pierdute în apeluri către clinicile aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Maria Hulea, mama a doi copii, dintre care unul cu dizabilități severe, cunoaște prea bine acest traseu. Atunci când are nevoie de un specialist, începe prin a cere recomandări medicului de familie, după care urmează căutarea disperată a unui loc disponibil.

„E o adevărată luptă să găsești un medic. Dăm, sunăm la toate policlinicile, întrebăm dacă lucrează cu Casa, dacă nu lucrează… Dacă prin această platformă te poți programa mai facil și poți să vezi când e medicul disponibil, fără să dai o sută de mii de telefoane, ar fi un lucru bun. Dar am un sentiment de neîncredere. Când mergem la medicul de familie, aproape de fiecare dată așteptăm pentru că nu merge aplicația și nu ne poate elibera rețeta. Am îndoieli că treaba asta se va întâmpla curând și că va fi accesibilă în timp rezonabil”, a mărturisit pentru Libertatea, Maria Hulea.

Horațiu Moldovan, CNAS: „Aruncăm imprimantele matriciale”

Promisiunea de a pune capăt acestui calvar vine din partea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) prin lansarea portalului „e-Sănătatea mea”. Proiectul, conceput să devină funcțional ca proiect pilot din septembrie și să fie extins la nivel național din octombrie, își propune să reunească într-un singur loc toți furnizorii de servicii medicale de stat și private, de la rețete și bilete de trimitere, până la un sistem unificat de programări online.

Din perspectiva autorităților, noua platformă dezvoltată prin PNRR reprezintă o reformă structurală de neevitat. Noul portal este interconectat direct cu platforma PIAS, preluând datele în timp real.

„Toate formularele relevante; nouă la număr, inclusiv bilete de trimitere, scrisori medicale, rețete, recomandări pentru îngrijiri la domiciliu sau dispozitive medicale, vor fi în PIAS. Iar în portalul «e-Sănătatea Mea», ele vor fi preluate direct din mediul real. Pacientul nu va mai trebui să vină în cabinet cu scrisoarea medicală pe hârtie, pentru că ea va fi vizibilă direct doctorului”, a declarat Horațiu Moldovan, președintele CNAS. 

Oficialul a precizat că aplicația va fi accesibilă direct online, iar clinicile și furnizorii privați care folosesc deja softuri proprii se vor putea conecta cu portalul statului prin specificații tehnice (API) puse la dispoziție de CNAS.

Dr. Sandra Alexiu, medic de familie: „Vrem un sistem fără hârtii”

Medicii de familie privesc promisiunile cu speranță și prudență, având în vedere anii de luptă cu blocajele sistemului informatic. Dr. Sandra Alexiu, președinta Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov, insistă că o simplă aplicație de programări nu rezolvă problema dacă nu se elimină definitiv birocrația pe hârtie și riscul de amenzi.

„Sper ca în sfârșit să ajung, până la pensie, să lucrez într-un sistem civilizat, digitalizat și fără hârtii. Dacă ne digitalizăm, trebuie să dispară registrele și fișele fizice care sunt în continuare subiect de control din partea caselor județene”, a punctat dr. Sandra Alexiu.

Dr. Christiana Stănete, medic stomatolog: „Vom fi blocați în ineficiență și costuri”

În domeniul stomatologiei, ideea unor programări online automatizate stârnește reacții și mai ferme. Pentru cabinetele care tratează copii sau persoane cu nevoi speciale, un algoritm rigid care alocă un timp fix pentru o consultație poate da peste cap întreaga activitate medicală.

Dr. Christiana Stănete, medic stomatolog în Timișoara, explică faptul că timpul necesar fiecărei proceduri nu poate fi normat la secundă pe o platformă digitală.

„Personalul este instruit și pentru fiecare manoperă se știe timpul aproximativ necesar pentru ca pacientul să nu aștepte. La copilași este și mai sensibil, pentru că se plictisesc repede și se lucrează greu cu ei dacă sunt obosiți. Dacă se va face acest sistem de programare online, vom fi blocați în ineficiență și costuri. Pe lângă asta, există prioritatea urgențelor pentru gravide și copii mici. Dacă vine o urgență, tot programatorul acela se dezorganizează. O să se creeze frustrări și o lipsă de profesionalism”, a avertizat dr. Christiana Stănete.

Testul pentru E-Sănătatea-mea, în septembrie 2026

Sistemul urmează să fie testat în faza pilot începând cu luna septembrie 2026. Unii medici specialiști din ambulatoriu spun că au deja programările făcute pentru următoarele luni, în special în cazul pacienților cronici și că le vor face ei în continuare programările ca și până acum. Doar locurile care rămân libere vor fi disponibile pentru ca pacienții să se poată programa.

 „Cea mai importantă transformare digitală din ultimii 20 de ani”, așa cum a denumit-o Horațiu Moldovan, președintele CNAS platforma, este finanțată cu 100 de milioane de euro prin PNRR. Libertatea a descris pașii pe care trebuie să-i faci pentru o programare la medic de la 1 septembrie pe noua platformă CNAS „e-Sănătatea Mea”. 

În prezent, românii cu boli cronice așteaptă peste 100 de zile pentru investigații medicale.


Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E breaking news-ul începutului de lună, dragi români! S-a întâmplat acum câteva minute și multor cetățeni nici nu le vine să creadă. Fără ezitare, cu un ton imperativ, Traian Băsescu a făcut anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se aștepta. Și cu atât mai puțin susținătorii lui Ilie Bolojan! Ce a spus fostul președinte al României
Viva.ro
E breaking news-ul începutului de lună, dragi români! S-a întâmplat acum câteva minute și multor cetățeni nici nu le vine să creadă. Fără ezitare, cu un ton imperativ, Traian Băsescu a făcut anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se aștepta. Și cu atât mai puțin susținătorii lui Ilie Bolojan! Ce a spus fostul președinte al României
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV!!
Unica.ro
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV!!
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
Elle.ro
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
gsp
Omul din umbră din echipa „Zeiței de la Montreal”: „Nota 10? Meritul Nadiei 80%. De ce nu vorbește Comăneci despre barbariile lui Karolyi
GSP.RO
Omul din umbră din echipa „Zeiței de la Montreal”: „Nota 10? Meritul Nadiei 80%. De ce nu vorbește Comăneci despre barbariile lui Karolyi
Giganții fotbalului, prezenți la înmormântarea lui Franco Baresi! Fețe nemaivăzute de microbiști de ceva vreme și-au făcut apariția
GSP.RO
Giganții fotbalului, prezenți la înmormântarea lui Franco Baresi! Fețe nemaivăzute de microbiști de ceva vreme și-au făcut apariția
Parteneri
Doliu la TV! Anunțul tragic al dimineții a venit acum și frânge inimi! A murit subit prezentatoarea TV care ani de zile ne-a adus știri de pe Litoral
Libertateapentrufemei.ro
Doliu la TV! Anunțul tragic al dimineții a venit acum și frânge inimi! A murit subit prezentatoarea TV care ani de zile ne-a adus știri de pe Litoral
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Avantaje.ro
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Toamna se anunță incendiară la TV! Ce show-uri uriașe revin la Antena 1 și Pro TV și când încep noile sezoane
Tvmania.ro
Toamna se anunță incendiară la TV! Ce show-uri uriașe revin la Antena 1 și Pro TV și când încep noile sezoane

Știri România

Parteneri
Specula de la pompă? România, campioana scumpirii motorinei, deși are petrol și rafinării. Marți, prețul a ajuns la 10,98 lei
Adevarul.ro
Specula de la pompă? România, campioana scumpirii motorinei, deși are petrol și rafinării. Marți, prețul a ajuns la 10,98 lei
„A fost ideea mea!”. Mihai Stoica a dezvăluit de ce titularul FCSB a fost scos din lot. Exclusiv
Fanatik.ro
„A fost ideea mea!”. Mihai Stoica a dezvăluit de ce titularul FCSB a fost scos din lot. Exclusiv
Legea Integrității adoptată cu un amendament PSD-AUR l-ar lăsa pe Dominic Fritz fără mandat
Financiarul.ro
Legea Integrității adoptată cu un amendament PSD-AUR l-ar lăsa pe Dominic Fritz fără mandat
Parteneri
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Elle.ro
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...
Viva.ro
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...

Monden

Parteneri
10 vedete din România care au făcut furori în costum de baie. Imagini spectaculoase cu Antonia, INNA, Bianca Drăgușanu și alte dive
TVMania.ro
10 vedete din România care au făcut furori în costum de baie. Imagini spectaculoase cu Antonia, INNA, Bianca Drăgușanu și alte dive
Mire lăsat la sol de compania aeriană, după suprarezervarea zborului. Soţia a plecat singură în luna de miere
ObservatorNews.ro
Mire lăsat la sol de compania aeriană, după suprarezervarea zborului. Soţia a plecat singură în luna de miere
Anunțul momentului! A vrut să se știe de la ea! Elena Udrea și Adrian Alexandrov, după 10 ani de relație și un copil rupt din soare au...
Libertateapentrufemei.ro
Anunțul momentului! A vrut să se știe de la ea! Elena Udrea și Adrian Alexandrov, după 10 ani de relație și un copil rupt din soare au...
Parteneri
Diletta Leotta a „perturbat” antrenamentul lui Schalke
GSP.ro
Diletta Leotta a „perturbat” antrenamentul lui Schalke
Cum s-au relaxat Ștefan Baiaram și soția Cristina, după victoria 4-0 cu Petrolul
GSP.ro
Cum s-au relaxat Ștefan Baiaram și soția Cristina, după victoria 4-0 cu Petrolul
Parteneri
România intră în „Inițiativa Carpaților”, noul proiect diplomatic anunțat de Zelenski
Mediafax.ro
România intră în „Inițiativa Carpaților”, noul proiect diplomatic anunțat de Zelenski
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
„Să vă rugați pentru mine, am 5 tumori” Alina Pușcău, în lacrimi! Modelul internațional a lansat un apel, după ce a fost diagnosticată cu o boală gravă
Wowbiz.ro
„Să vă rugați pentru mine, am 5 tumori” Alina Pușcău, în lacrimi! Modelul internațional a lansat un apel, după ce a fost diagnosticată cu o boală gravă
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Durere fără margini după moartea Raisei, fetița de 9 ani ucisă în accidentul de la Cluj. Mesajul sfâșietor al mamei sale: „Te iubim…”
Wowbiz.ro
Durere fără margini după moartea Raisei, fetița de 9 ani ucisă în accidentul de la Cluj. Mesajul sfâșietor al mamei sale: „Te iubim…”
Doliu în lumea sportului! S-a stins la numai 37 de ani...
Redactia.ro
Doliu în lumea sportului! S-a stins la numai 37 de ani...
Alina Pușcău a fost diagnosticată cu o boală gravă! Suma colosală pe care trebuie să o dea pe tratamente
KanalD.ro
Alina Pușcău a fost diagnosticată cu o boală gravă! Suma colosală pe care trebuie să o dea pe tratamente

Politic

Parteneri
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
ZiaruldeIasi.ro
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
Meme Stoica, anunț despre transferul noului atacant la FCSB: „E chestiune de zile”. Exclusiv
Fanatik.ro
Meme Stoica, anunț despre transferul noului atacant la FCSB: „E chestiune de zile”. Exclusiv
Melatonină sau magneziu? Ce supliment te poate ajuta să dormi mai bine și când să îl iei
Spotmedia.ro
Melatonină sau magneziu? Ce supliment te poate ajuta să dormi mai bine și când să îl iei