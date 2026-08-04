„E o adevărată luptă să găsești un medic în contract cu Casa”

Pentru un pacient din România, încercarea de a obține o consultație de specialitate decontată de stat începe aproape întotdeauna la fel: cu o listă de numere de telefon și ore în șir pierdute în apeluri către clinicile aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Maria Hulea, mama a doi copii, dintre care unul cu dizabilități severe, cunoaște prea bine acest traseu. Atunci când are nevoie de un specialist, începe prin a cere recomandări medicului de familie, după care urmează căutarea disperată a unui loc disponibil.

„E o adevărată luptă să găsești un medic. Dăm, sunăm la toate policlinicile, întrebăm dacă lucrează cu Casa, dacă nu lucrează… Dacă prin această platformă te poți programa mai facil și poți să vezi când e medicul disponibil, fără să dai o sută de mii de telefoane, ar fi un lucru bun. Dar am un sentiment de neîncredere. Când mergem la medicul de familie, aproape de fiecare dată așteptăm pentru că nu merge aplicația și nu ne poate elibera rețeta. Am îndoieli că treaba asta se va întâmpla curând și că va fi accesibilă în timp rezonabil”, a mărturisit pentru Libertatea, Maria Hulea.

Horațiu Moldovan, CNAS: „Aruncăm imprimantele matriciale”

Promisiunea de a pune capăt acestui calvar vine din partea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) prin lansarea portalului „e-Sănătatea mea”. Proiectul, conceput să devină funcțional ca proiect pilot din septembrie și să fie extins la nivel național din octombrie, își propune să reunească într-un singur loc toți furnizorii de servicii medicale de stat și private, de la rețete și bilete de trimitere, până la un sistem unificat de programări online.

Din perspectiva autorităților, noua platformă dezvoltată prin PNRR reprezintă o reformă structurală de neevitat. Noul portal este interconectat direct cu platforma PIAS, preluând datele în timp real.

„Toate formularele relevante; nouă la număr, inclusiv bilete de trimitere, scrisori medicale, rețete, recomandări pentru îngrijiri la domiciliu sau dispozitive medicale, vor fi în PIAS. Iar în portalul «e-Sănătatea Mea», ele vor fi preluate direct din mediul real. Pacientul nu va mai trebui să vină în cabinet cu scrisoarea medicală pe hârtie, pentru că ea va fi vizibilă direct doctorului”, a declarat Horațiu Moldovan, președintele CNAS.

Oficialul a precizat că aplicația va fi accesibilă direct online, iar clinicile și furnizorii privați care folosesc deja softuri proprii se vor putea conecta cu portalul statului prin specificații tehnice (API) puse la dispoziție de CNAS.

Dr. Sandra Alexiu, medic de familie: „Vrem un sistem fără hârtii”

Medicii de familie privesc promisiunile cu speranță și prudență, având în vedere anii de luptă cu blocajele sistemului informatic. Dr. Sandra Alexiu, președinta Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov, insistă că o simplă aplicație de programări nu rezolvă problema dacă nu se elimină definitiv birocrația pe hârtie și riscul de amenzi.

„Sper ca în sfârșit să ajung, până la pensie, să lucrez într-un sistem civilizat, digitalizat și fără hârtii. Dacă ne digitalizăm, trebuie să dispară registrele și fișele fizice care sunt în continuare subiect de control din partea caselor județene”, a punctat dr. Sandra Alexiu.

Dr. Christiana Stănete, medic stomatolog: „Vom fi blocați în ineficiență și costuri”

În domeniul stomatologiei, ideea unor programări online automatizate stârnește reacții și mai ferme. Pentru cabinetele care tratează copii sau persoane cu nevoi speciale, un algoritm rigid care alocă un timp fix pentru o consultație poate da peste cap întreaga activitate medicală.

Dr. Christiana Stănete, medic stomatolog în Timișoara, explică faptul că timpul necesar fiecărei proceduri nu poate fi normat la secundă pe o platformă digitală.

„Personalul este instruit și pentru fiecare manoperă se știe timpul aproximativ necesar pentru ca pacientul să nu aștepte. La copilași este și mai sensibil, pentru că se plictisesc repede și se lucrează greu cu ei dacă sunt obosiți. Dacă se va face acest sistem de programare online, vom fi blocați în ineficiență și costuri. Pe lângă asta, există prioritatea urgențelor pentru gravide și copii mici. Dacă vine o urgență, tot programatorul acela se dezorganizează. O să se creeze frustrări și o lipsă de profesionalism”, a avertizat dr. Christiana Stănete.

Testul pentru E-Sănătatea-mea, în septembrie 2026

Sistemul urmează să fie testat în faza pilot începând cu luna septembrie 2026. Unii medici specialiști din ambulatoriu spun că au deja programările făcute pentru următoarele luni, în special în cazul pacienților cronici și că le vor face ei în continuare programările ca și până acum. Doar locurile care rămân libere vor fi disponibile pentru ca pacienții să se poată programa.

„Cea mai importantă transformare digitală din ultimii 20 de ani”, așa cum a denumit-o Horațiu Moldovan, președintele CNAS platforma, este finanțată cu 100 de milioane de euro prin PNRR. Libertatea a descris pașii pe care trebuie să-i faci pentru o programare la medic de la 1 septembrie pe noua platformă CNAS „e-Sănătatea Mea”.

În prezent, românii cu boli cronice așteaptă peste 100 de zile pentru investigații medicale.





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