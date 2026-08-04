„Vreau să vă rog ceva. Din suflet și din inimă să vă rugați pentru mine, pentru că trec printr-o perioadă foarte dificilă. Am o boală foarte gravă la sân, la axilă. Am cinci tumori, una în piept. Acum am aflat că am cinci în axilă și mi s-a dus în oase. UCLA încearcă să mă salveze, încep tratamentul pe 7”, a spus Alina Pușcău pe pagina ei de Instagram, la story.

La scurt timp, în mediul online, fanii au venit cu mesaje de susținere pentru fosta concurentă din emisiunile de la Antena 1 și PRO TV.

„Ne vom ruga și noi, dar să te rogi și tu la Maica Domnului care nu te abandonează niciodată. Și mergi la biserică la Radu Vodă la moaștele Sfântului Nectarie și ale Sfântului Efrem cel Nou și o să primești rezolvare”, „Dumnezeu să-ți dăruiască sănătate multă! Știu ce înseamnă asta. Când am aflat și eu de un rezultat pozitiv, nu știam ce să fac. Am urmat un tratament și multe rugăciuni. În fiecare clipă îl rugăm pe Dumnezeu și iată că totul este bine acum. Nu am crezut când doctorul mi-a pus diagnosticul pozitiv” și „Multă sănătate și mult curaj! Bunul Dumnezeu și Maica Domnului să fie alături de tine” sunt doar câteva dintre comentariile pe care le-au lăsat internauții pe rețelele de socializare.

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Olga Barcari, care a participat și ea în același sezon Asia Express cu Alina Pușcău, a oferit mai multe detalii despre boala de care suferă vedeta, dezvăluind că tratamentul ar costa aproximativ 500.000 de dolari!

„Chiar ieri am vorbit. Ne-am sunat. Vreau să îmi fac viză să merg la ea. Încearcă să facă cumva să strângă și ea niște fonduri, costă aproape jumătate de milion de dolari. Așa mi-a zis. O ajut moral, mai mult mă ajută ea pe mine. Are atât de multă energie, să se trateze, are atât de multă încredere. E foarte pozitivă, însă, într-adevăr, e cumplit.

Și în Asia Express avea cancer, dar nimeni nu știa, nici ea nu știa. A început să o doară… Nu se simțea bine. Boala asta ți-o dă așa… ușor prin eliminare. Nu te simți bine, te simți obosit, ai tot felul de stări… Ea, săraca, și atunci avea cancer, dar nu a simțit ceva acut să se ducă la medic”, a spus Olga Barcari pentru SpyNews.

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